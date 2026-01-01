Trabaja junto a tu equipo en las juntas.
Lleva la sensación de trabajar codo a codo a un espacio virtual que te permite colaborar y crear en directo.
Reúnanse con solo presionar un botón.
Las juntas se llevan a cabo en Slack. Conéctate instantáneamente mediante audio o video y comparte pantallas para que puedas hacer mucho más donde trabajas.
37 %
de mayor productividad entre equipos que usan las juntas*
Deja que las notas se tomen solas.
La IA en Slack toma notas para que tú te concentres en la conversación. Cuando finaliza la junta, se organizan con precisión los puntos clave, los elementos de acción y quién dijo cada cosa para que todos estén sincronizados.
Haz que las conversaciones sean más interesantes.
Reacciones emoji. Fondos coloridos. Efectos encantadores. En las juntas, los equipos pueden expresarse para que estar juntos sea aún mejor.
Si se comparte en una junta, se guarda en Slack.
Todos los enlaces, documentos y mensajes compartidos durante una junta se guardan automáticamente una vez que esta finaliza, por lo que puedes consultarlos fácilmente como referencia.
«Las juntas hacen una gran diferencia a la hora de ser flexibles e interactuar. Podemos usarlas para abordar cualquier desafío e innovar mucho más rápido».
Preguntas frecuentes
Las juntas son perfectas para reuniones en línea informales o sesiones de trabajo espontáneas. Puedes iniciar una junta para hacer una pregunta rápida, iniciar un intercambio de ideas, resolver un problema o trabajar juntos en diapositivas o un documento.
Todas las juntas comienzan como conversaciones solo de audio. Si buscas colaborar más exhaustivamente con tu equipo, puedes encender la cámara, compartir la pantalla, enviar mensajes en el hilo de la junta y usar reacciones divertidas durante la conversación o sesión de trabajo.
Todas las juntas comienzan desde donde ya estás haciendo tu trabajo: en un canal o mensaje directo. Simplemente, haz clic en el ícono de auriculares en el encabezado de la conversación para iniciar una junta con tu equipo.
Las juntas están disponibles en las computadoras, los dispositivos móviles y los iPad para que puedas iniciar una (o unirte a la de otra persona) donde sea que estés trabajando.
Con la versión gratuita de Slack, hay un límite de dos personas y de 30 minutos de duración por junta. Con las versiones de pago de Slack, las juntas grupales no tienen límites. Visita nuestra página de precios para obtener más información.
Se te notificará cuando alguien en la junta active las notas de IA. Se mostrará una notificación en todo momento hasta que termine la junta o hasta que alguien interrumpa o cancele las notas de IA. La IA nunca tomará notas en una junta sin que un participante active la opción.
Cualquier miembro del canal o de la conversación de mensajes directos donde tuvo lugar la junta puede ver el canvas de notas de IA. Los canvas con notas de IA se pueden compartir en otras conversaciones al igual que cualquier canvas de Slack. Las transcripciones quedan integradas en el canvas de notas y todos los que tienen acceso al canvas las pueden ver, pero no aparecerán en los resultados de búsqueda.
Sí. Las notas de IA son compatibles con iOS y Android.