Cualquier miembro del canal o de la conversación de mensajes directos donde tuvo lugar la junta puede ver el canvas de notas de IA. Los canvas con notas de IA se pueden compartir en otras conversaciones al igual que cualquier canvas de Slack. Las transcripciones quedan integradas en el canvas de notas y todos los que tienen acceso al canvas las pueden ver, pero no aparecerán en los resultados de búsqueda.