Trabalhe com sua equipe usando os círculos.
Viva a sensação de trabalhar lado a lado em um espaço virtual que permite criar em conjunto e colaborar em tempo real.
Reúna-se com um toque.
Círculos acontecem diretamente no Slack. Conecte-se instantaneamente por áudio ou vídeo e compartilhe telas para poder fazer mais onde quer que já esteja trabalhando.
37%
de aumento na produtividade entre equipes que usam os círculos*
Deixe que suas anotações sejam feitas automaticamente.
A IA no Slack faz anotações automáticas para você manter o foco na conversa. Os principais aprendizados, itens de ação, e quem disse o que são muito bem organizados quando o círculo é encerrado para que todos possam ficar em sintonia.
Anime a conversa.
Reações de emoji. Planos de fundo coloridos. Efeitos agradáveis. Nos círculos, as equipes podem se expressar para melhorar ainda mais a convivência.
Se foi compartilhado em um círculo, foi salvo no Slack.
Quaisquer links, documentos e mensagens compartilhados durante um círculo são automaticamente salvos quando ele termina. Dessa maneira, você pode consultá-los facilmente.
“Círculos fazem uma enorme diferença em termos de flexibilidade e resposta. Basta entrar para solucionar qualquer desafio e inovar muito mais rapidamente.”
Perguntas frequentes
Os círculos são perfeitos para reuniões on-line informais ou sessões espontâneas de trabalho. Você pode iniciar um círculo para fazer uma pergunta rápida, trocar ideias, resolver um problema ou trabalhar com mais pessoas em slides ou em um documento.
Todos os círculos começam como conversas de áudio. Se quiser colaborar mais com a sua equipe, ative o vídeo, compartilhe a tela, envie mensagens na conversa do círculo e use reações divertidas durante uma discussão ou sessão de trabalho.
Todos os círculos começam de onde você já está trabalhando: em um canal ou em uma mensagem direta. Basta clicar no ícone de fone de ouvido no cabeçalho da conversa para iniciar um círculo com sua equipe.
Os círculos estão disponíveis no computador, celular e iPad. Assim, você pode iniciar ou entrar em um onde quer que esteja trabalhando.
Na versão gratuita do Slack, é possível iniciar círculos com no máximo duas pessoas e por um tempo limitado de 30 minutos. Nas versões pagas, é possível iniciar círculos em grupo ilimitados. Para saber mais, acesse a página de preços.
Você receberá uma notificação quando alguém em seu círculo ativar as anotações da IA. Uma notificação será exibida até que o círculo termine ou alguém interrompa ou cancele as anotações da IA. A IA nunca fará anotações em um círculo sem que alguém dele as ative.
Qualquer pessoa no canal ou na mensagem direta (MD) em que o círculo foi realizado pode ver o canvas de anotações da IA. Os canvas com anotações da IA podem ser compartilhados com outras conversas, como qualquer Slack canvas. As transcrições são incorporadas ao canvas de anotações e podem ser visualizadas por qualquer pessoa com acesso ao canvas, mas não serão exibidas em resultados de pesquisa.
Sim. As anotações da IA são compatíveis com os sistemas iOS e Android.