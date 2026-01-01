Faça muito mais com um plano pago do Slack
Por que fazer upgrade? Com os planos pagos do Slack, você tem mais recursos disponíveis, mais conexões e ainda mais opções de colaboração.
Investir no trabalho em equipe vale a pena
338%
de retorno sobre o investimento1Todos os valores são apresentados no valor presente de três anos, ajustados ao risco. "The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams", Forrester, 2020.
US$ 2,1
milhões em economias na produtividade1Todos os valores são apresentados no valor presente de três anos, ajustados ao risco. "The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams", Forrester, 2020.
85%
dos usuários afirmam que o Slack melhorou a comunicação2Todos os valores são apresentados no valor presente de três anos, ajustados ao risco. "The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams", Forrester, 2020.
69%
de usuários dependem do Slack para trabalhar2Média ponderada. Com base em 2.707 respostas à pesquisa por parte de usuários semanais do Slack nos EUA, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá, com uma margem de erro de ± 2% e com um intervalo de confiança de 95% (dezembro de 2021).
Ganhe mais flexibilidade para aumentar a produtividade
- Inicie um círculo com a equipe para conversas rápidas ou grave um clipe de vídeo para compartilhar atualizações com pessoas em diversos locais e fusos horários.
- Integre todas as suas ferramentas. Você pode gerar relatórios, iniciar reuniões, arquivar tíquetes e muito mais, sem sair do Slack.
- Automatize os processos e as tarefas do dia a dia com o criador de fluxo de trabalho para fazer muito mais em menos tempo. Não são necessários códigos.
Trabalhe mais rapidamente com parceiros usando o Slack Connect
- Colabore facilmente com clientes e outros parceiros de negócios reunindo todo mundo em canais.
- Envie mensagens e compartilhe arquivos em tempo real para que todos fiquem em sintonia, independentemente de onde estejam trabalhando.
- Reduza a exposição da equipe a ataques de phishing e spam dos e-mails.
Aproveite muito mais tudo o que você adora no Slack
Compare os benefícios
Gratuito
Mensagens (histórico de 90 dias)
Conversas de áudio e de vídeo com compartilhamento de tela (limitado a 30 minutos)
Gravação de clipes de vídeo (clipes)
Integrações com outras ferramentas (limite de 3 ferramentas)
Planos pagos
Mensagens (ilimitadas)
Conversas de áudio e de vídeo com compartilhamento de tela (círculos em grupo ilimitados)
Gravação de clipes de vídeo (clipes)
Integrações com outras ferramentas (ilimitadas)
Trabalhe com organizações externas no Slack (Slack Connect)
Colabore e gerencie projetos com documentos e listas (Canvas e listas)
Automatização de tarefas demoradas e repetitivas (Workflow Builder)
Segurança aprimorada e proteções de dados (SSO, integrações com soluções DLP e muito mais)
Suporte de conformidade específico (suporte HIPAA , e-discovery e muito mais)
|Compare os benefícios
|Gratuito
|Planos pagos
Mensagens ilimitadas
Histórico de 90 dias
Ilimitado
Conversas de áudio e de vídeo com compartilhamento de tela
Somente círculos individuais
Círculos em grupo
Integrações com outras ferramentas
Limitado a 10 apps
Ilimitado
Trabalho com organizações externas
Somente mensagens individuais
Mensagens externas do grupo
Crie e gerencie projetos em documentos e listas
-
Canvas e listas
Trabalho com tecnologia de IA
-
Resumos de conversas, pesquisa, geração de fluxo de trabalho e destaques diários da IA
Automatização de tarefas repetitivas e demoradas
-
Criador de fluxo de trabalho
Segurança aprimorada
-
SSO baseado em SAML, SCIM
Suporte de conformidade
-
Políticas de retenção global, exportações de dados, suporte para HIPAA e muito mais
Saiba como os outros clientes usam o Slack
Perguntas frequentes
Não. O Slack é um aplicativo para equipes, então ele só é eficaz se toda a sua equipe o usar. É necessário fazer upgrade de todo o workspace de uma vez no Slack.
Não. O Slack cresce junto com sua organização. Assim, você nunca precisará se preocupar com limites de número de pessoas no canal ou na equipe.
Após o upgrade para o plano Pro, as equipes que usam a versão gratuita do Slack terão acesso aos 12 meses anteriores de dados do workspace, incluindo arquivos, mensagens e outros conteúdos.
Temos mais informações sobre cada plano na página de preços. Você também pode falar conosco. Será um prazer apresentar cada plano para que você possa escolher a opção ideal para sua equipe.
Sim! Saiba mais aqui.
1Todos os valores são apresentados no valor presente de três anos, ajustados ao risco. "The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams", Forrester, 2020.
2Média ponderada. Com base em 2.707 respostas à pesquisa por parte de usuários semanais do Slack nos EUA, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá, com uma margem de erro de ± 2% e com um intervalo de confiança de 95% (dezembro de 2021).