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Empresas fantásticas usam o Slack
"O Slack nos permite trabalhar da melhor maneira possível. Quando todos colaboram no mesmo lugar, não é preciso colocar os cargos de liderança em cópia nos e-mails. Basta entrar em um canal do Slack, acompanhar o projeto e contribuir quando necessário".Benjamin SternsmithVice-presidente da área de vendas da Lyft Business