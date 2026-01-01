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Empresas fantásticas usam o Slack

  • LATAM Airlines
  • Bancolombia
  • Banco Santander Rio
  • Mercado Libre
  • Rappi
  • Tarjeta Naranja
  • Falabella Tecnologia Corporativa Limitada
"O Slack nos permite trabalhar da melhor maneira possível. Quando todos colaboram no mesmo lugar, não é preciso colocar os cargos de liderança em cópia nos e-mails. Basta entrar em um canal do Slack, acompanhar o projeto e contribuir quando necessário".Benjamin SternsmithVice-presidente da área de vendas da Lyft Business