Em vez de alternar entre vários apps e janelas e perder o fio da meada, posso fazer perguntas ao Slackbot, pedir que ele faça pesquisas e crie conteúdo sem sair do Slack, onde trabalho o dia todo. Isso transformou a eficiência com que conduzo meu dia, eliminando a troca de contexto e os atritos.
Reimagine o trabalho para toda a sua empresa.
O trabalho está mudando mais rápido do que nunca. Para se manter à frente, você precisa de uma plataforma empresarial que cresce com você. O Slack está reimaginando o trabalho por meio da produtividade total, reunindo pessoas e IA para ajudar as empresas a crescer.
Uma IA mais inteligente começa com contexto.
O que torna nossa IA tão especial? É baseada no conhecimento obtido a partir dos dados e conversas de sua empresa. A IA no Slack é contextualmente relevante, tornando-se mais confiável e impactante por meio de insights personalizados e em tempo real que fazem parte de seu ambiente de trabalho.Saiba mais sobre a IA no Slack
O ambiente ideal para cada agente.
Agentes não são apenas ferramentas bacanas, são colegas de equipe. A colaboração na equipe ganha força quando os agentes assumem tarefas, geram insights e interagem com colegas no fluxo de trabalho. Cada agente é impulsionado por dados e contexto da empresa em tempo real, com o respaldo da confiança e segurança do Salesforce.Saiba mais sobre os agentes no Slack
Agentes integrados ao fluxo de trabalho vão transformar a produtividade dos funcionários. Os dados conversacionais do Slack, combinados com dados empresariais estruturados, adicionam um contexto que torna os agentes mais inteligentes e melhores na realização de suas ações.
Seguro. Escalonável. Sem fragmentação.
O Slack é a única plataforma aberta projetada para hospedar, conectar e orquestrar o trabalho em todos os apps e agentes de IA dos quais a sua empresa depende. Ele é flexível, seguro e conta com a infraestrutura de que as equipes de TI e segurança precisam para manter o controle e a conformidade.Saiba mais sobre nossa plataforma empresarial aberta
A Perplexity está redefinindo a pesquisa como uma experiência de descoberta conversacional e transparente. O Slack tem sido um parceiro fantástico para viabilizar isso, com foco compartilhado em segurança, conformidade e confiança do usuário.
Pesquisa que sabe onde procurar.
Encontrar o que você precisa em sistemas fragmentados é um enorme desafio para a produtividade. A pesquisa do Slack vasculha toda a empresa em um único lugar, ou seja, em todas as conversas, apps conectados, canais, arquivos e muito mais, permitindo que equipes transformem o conhecimento da organização em ação.Saiba mais sobre a pesquisa empresarial
Precisamos ver todas as fontes de dados de nossos diferentes sistemas em um só lugar. A pesquisa empresarial do Slack faz exatamente isso. Com o apoio da IA, é possível exibir a informação certa direto para nossos usuários.
Aumente a produtividade do trabalho em equipe.
Escolha um plano de preços empresarial adequado para sua organização.
Entre em contato com nossa equipe de vendas empresarial.
Tire todas as suas dúvidas, saiba mais sobre o Slack para empresas e veja por que tantas pessoas adoram trabalhar no sistema operacional com agentes.
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Agradecemos sua atenção
Nossa equipe de vendas está animada para falar com você. Entraremos em contato em breve para esclarecer sobre como reunir equipes no Slack.
As empresas mais inovadoras do mundo trabalham no Slack.
“É um prazer integrar o ChatGPT ainda mais ao Slack, para que as equipes possam aproveitar uma IA com tecnologia de ponta, com a mesma naturalidade de uma conversa entre colegas. Com o app do ChatGPT integrado às conversas, arquivos e fluxos de trabalho no Slack, o conhecimento e os insights estão sempre ao seu alcance, acelerando o andamento do trabalho.”
“O painel de controle único sempre foi o diferencial para os CIOs: menos trocas de tela, menos atritos e mais foco. Se as pessoas conseguirem permanecer no Slack e realizar de 75% a 80% do trabalho, o aumento de produtividade em toda a empresa será significativo.”
“O Slack é um facilitador fundamental para o nosso crescimento, pois reúne pessoas, processos e dados no fluxo de trabalho.”
“Ter agentes de IA trabalhando lado a lado com nossos funcionários, direto no Slack, é muito poderoso. Os agentes não só se tornam membros da equipe, mas, dado o volume de dados e contexto que temos no Slack, eles se transformam em membros de equipe extremamente inteligentes, que realizam ações diretamente no fluxo de trabalho.”
“Usamos o Slack todos os dias na IBM. O fato de poder conectar minhas oportunidades do Salesforce dentro do Slack e ver tudo o que está acontecendo em uma única fonte confiável não tem preço.”
“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”
“É um prazer integrar o ChatGPT ainda mais ao Slack, para que as equipes possam aproveitar uma IA com tecnologia de ponta, com a mesma naturalidade de uma conversa entre colegas. Com o app do ChatGPT integrado às conversas, arquivos e fluxos de trabalho no Slack, o conhecimento e os insights estão sempre ao seu alcance, acelerando o andamento do trabalho.”
“O painel de controle único sempre foi o diferencial para os CIOs: menos trocas de tela, menos atritos e mais foco. Se as pessoas conseguirem permanecer no Slack e realizar de 75% a 80% do trabalho, o aumento de produtividade em toda a empresa será significativo.”
“O Slack é um facilitador fundamental para o nosso crescimento, pois reúne pessoas, processos e dados no fluxo de trabalho.”
“Ter agentes de IA trabalhando lado a lado com nossos funcionários, direto no Slack, é muito poderoso. Os agentes não só se tornam membros da equipe, mas, dado o volume de dados e contexto que temos no Slack, eles se transformam em membros de equipe extremamente inteligentes, que realizam ações diretamente no fluxo de trabalho.”
“Usamos o Slack todos os dias na IBM. O fato de poder conectar minhas oportunidades do Salesforce dentro do Slack e ver tudo o que está acontecendo em uma única fonte confiável não tem preço.”
“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”
A prova está no trabalho (e nas conquistas).
Fonte: Métricas de sucesso do cliente do Slack no ano fiscal de 2026, n=1.754 clientes do Slack
Veja como o CRM, os dados e os agentes do Salesforce ganham vida no Slack.
Leve insights de CRM para o Slack e discussões do Slack para o Salesforce. Agora, seus dados de CRM e de conversa ficam lado a lado para uma tomada de decisão mais rápida e embasada, não importa onde você esteja trabalhando.Saiba mais