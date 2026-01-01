Reimagine o trabalho para toda a sua empresa.

O trabalho está mudando mais rápido do que nunca. Para se manter à frente, você precisa de uma plataforma empresarial que cresce com você. O Slack está reimaginando o trabalho por meio da produtividade total, reunindo pessoas e IA para ajudar as empresas a crescer.

RivianOpenAiRocketIBMRobinhoodOneOncologySpotify AdvertisingVerizonBoxTargetWayfairRBCSlalomCanvaParamount

Uma IA mais inteligente começa com contexto.

O que torna nossa IA tão especial? É baseada no conhecimento obtido a partir dos dados e conversas de sua empresa. A IA no Slack é contextualmente relevante, tornando-se mais confiável e impactante por meio de insights personalizados e em tempo real que fazem parte de seu ambiente de trabalho.

Saiba mais sobre a IA no Slack
O Slackbot é o seu agente de IA pessoal para o trabalho, alimentado pelos dados e pelo contexto da sua organização. Ele aprende com suas conversas e arquivos, reconhece sua voz e seu tom de voz e, além disso, está pronto para ajudar sempre que você precisar de uma mãozinha.
Saiba mais sobre o Slackbot
Escreva rascunhos, faça anotações de reunião e resuma conversas na hora. Com a IA no Slack, o contexto encontra você, fazendo com que o trabalho avance mais rápido e você perca menos tempo se atualizando.
Os resultados mais úteis vêm de dados relevantes, como conversas, arquivos compartilhados e apps conectados. A IA no Slack apresenta respostas com base no trabalho que está sendo realizado dentro da plataforma, incluindo as fontes e referências usadas.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
97
minutos economizados semanalmente com a IA no Slack*
*Fonte: com base em uma análise interna durante a fase piloto dos recursos da IA (Destaques de canais, resumos de conversas e respostas da pesquisa de IA).
Demonstração
Assista ao novo Slackbot com tecnologia de IA em ação
Assista agora
A Rivian impulsiona a inovação de ponta em veículos elétricos com o Slack
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Em vez de alternar entre vários apps e janelas e perder o fio da meada, posso fazer perguntas ao Slackbot, pedir que ele faça pesquisas e crie conteúdo sem sair do Slack, onde trabalho o dia todo. Isso transformou a eficiência com que conduzo meu dia, eliminando a troca de contexto e os atritos.

Christine McHone

O ambiente ideal para cada agente.

Agentes não são apenas ferramentas bacanas, são colegas de equipe. A colaboração na equipe ganha força quando os agentes assumem tarefas, geram insights e interagem com colegas no fluxo de trabalho. Cada agente é impulsionado por dados e contexto da empresa em tempo real, com o respaldo da confiança e segurança do Salesforce.

Saiba mais sobre os agentes no Slack
Com respostas baseadas no CRM do Salesforce e em dados conversacionais, o Agentforce pronto para uso no Slack ajuda funcionários, automatiza respostas a incidentes, fecha negócios e promove o avanço dos projetos até a conclusão.
Leve seus agentes de terceiros mais usados para o Slack e acesse-os facilmente em um menu centralizado. Com seus dados e conversas, eles serão mais úteis e terão mais consciência contextual do que nunca.
Crie agentes de IA onde estiver, leve-os para o Slack e torne-os mais inteligentes com contexto conversacional em tempo real, tudo isso em um só lugar.
Um chat com um agente mostra um prompt e um canvas.
Um app Claude no Slack que apresenta opções como editar conteúdo ou criar uma lista priorizada.
Uma conversa entre um funcionário e um agente que trata da política de desconto para negócios.
O Box leva agentes para cada funcionário com o Slack
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Para atender a milhões de pessoas, a ezCater usa o Slack e o Agentforce
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Demonstração
Tudo o que você precisa saber sobre agentes no Slack
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Relatório
Os agentes de IA são o catalisador de uma força de trabalho ilimitada
Saiba mais

Agentes integrados ao fluxo de trabalho vão transformar a produtividade dos funcionários. Os dados conversacionais do Slack, combinados com dados empresariais estruturados, adicionam um contexto que torna os agentes mais inteligentes e melhores na realização de suas ações.

Kevin Chung

Seguro. Escalonável. Sem fragmentação.

O Slack é a única plataforma aberta projetada para hospedar, conectar e orquestrar o trabalho em todos os apps e agentes de IA dos quais a sua empresa depende. Ele é flexível, seguro e conta com a infraestrutura de que as equipes de TI e segurança precisam para manter o controle e a conformidade.

Saiba mais sobre nossa plataforma empresarial aberta
O Slack é desenvolvido com as ferramentas de segurança e conformidade que as grandes organizações exigem e aderiu aos principais padrões regulatórios como GDPR, HIPAA e SOC 2.
Conecte todo o seu ecossistema de tecnologia, do Google Drive e do Salesforce ao Claude da Anthropic, sem nunca sair da conversa. Já existem 2.600 apps disponíveis no Slack Marketplace, e esse número não para de crescer.
Novas ferramentas para desenvolvedores, como a API de pesquisa em tempo real e o Servidor do Protocolo de Contexto de Modelo, simplificam a forma como agentes de IA descobrem e usam informações contextuais de maneira segura para executar tarefas em nome dos usuários.
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.

A Perplexity está redefinindo a pesquisa como uma experiência de descoberta conversacional e transparente. O Slack tem sido um parceiro fantástico para viabilizar isso, com foco compartilhado em segurança, conformidade e confiança do usuário.

Frank te Pas
Uma tela mostra os recursos do Slack usando aplicativos diferentes.
Webinar
Faça todo o seu trabalho no Slack
Assista agora
Webinar
Proteja seu sistema operacional de trabalho: domine o essencial da segurança no Slack
Saiba mais
E-book
Saiba como o Slack protege dados de clientes em todas as camadas
Saiba mais

Pesquisa que sabe onde procurar.

Encontrar o que você precisa em sistemas fragmentados é um enorme desafio para a produtividade. A pesquisa do Slack vasculha toda a empresa em um único lugar, ou seja, em todas as conversas, apps conectados, canais, arquivos e muito mais, permitindo que equipes transformem o conhecimento da organização em ação.

Saiba mais sobre a pesquisa empresarial
Faça perguntas com as suas próprias palavras e receba respostas confiáveis e práticas de todos os apps e fontes de dados conectados, incluindo cada mensagem, arquivo e integração de terceiros.
Deixe que os agentes do Agentforce pesquisem o que você precisa, já que eles têm acesso ao contexto completo de todos os dados da sua pilha tecnológica. É possível atribuir ações do Slack aos agentes, incluindo a pesquisa. Com isso, eles poderão oferecer melhor assistência para que você encontre o que precisa.
Nossa pesquisa inteligente indexa o conteúdo real dos arquivos, não apenas os metadados, garantindo que o conhecimento nunca fique perdido. Os resultados da pesquisa são apresentados em uma linguagem clara e conversacional, com citações específicas, para que você possa confiar nas informações e avançar no trabalho.
A IA no Slack pesquisa as respostas nos aplicativos.
Uma conversa com um agente sobre informações de preços para um projeto.
A IU de pesquisa do Slack mostra respostas para a pergunta “O que é o Projeto Empresa?”.

Precisamos ver todas as fontes de dados de nossos diferentes sistemas em um só lugar. A pesquisa empresarial do Slack faz exatamente isso. Com o apoio da IA, é possível exibir a informação certa direto para nossos usuários.

HC Madsen
Uma lupa coberta com brilho.
E-book
Da pesquisa à descoberta: a nova era do conhecimento impulsionado por IA
Saiba mais
Um campo de pesquisa mostra o texto “Pesquise em canais, arquivos e muito mais”.
Demonstração
Tudo o que você precisa saber sobre a pesquisa empresarial
Assista agora

Aumente a produtividade do trabalho em equipe.

Escolha um plano de preços empresarial adequado para sua organização.

Business+
Avance no trabalho com tecnologia de IA
$ 18US$ 0
por usuário/mês, quando o pagamento é mensal
US$ 15 por usuário/mês, quando o pagamento é anual
Falar com vendasComeçar
Histórico de mensagens ilimitado, integrações de apps e automações
Acesse seu histórico completo de mensagens, conecte seus apps favoritos e automatize o trabalho no Slack.
Reuniões por áudio e vídeo
Trabalhe com os colegas em tempo real por meio de reuniões de áudio e de vídeo (incluindo compartilhamento de tela) usando os círculos do Slack.
Resumos de conversas feitos pela IA, destaques diários e geração de fluxo de trabalho
Use a IA no Slack para encontrar respostas, criar fluxos de trabalho e ficar em dia rapidamente com destaques diários.
Slackbot (agente de IA pessoal)Slackbot (agente de IA pessoal)Novo
Seu agente de IA pessoal que entende conversas, arquivos e projetos no Slack. Aplicam-se os limites do plano.
Logon único baseado em SAML
Entre com o IDP de sua escolha. É compatível com 12 opções de SSO, incluindo Okta, Google e Azure.
Gerenciamento de usuários SCIM
O Slack é compatível com o provisionamento de membros com SCIM. Use um app conector e um provedor de identidade compatível.
RECOMENDADO
Enterprise+
Maximize o desempenho usando o sistema operacional com agentes mais completo do mercado
Fale com a equipe de vendas para saber mais sobre os preços
Falar com vendas
Tudo do plano Business+ e:
Pesquisa empresarial
Pesquise entre apps conectados, bancos de dados e sistemas com a pesquisa empresarial.
Conformidade com a HIPAA
O Slack pode ser configurado para ser compatível com informações de saúde protegidas (PHI) em arquivos enviados e conteúdo de mensagens.
Várias configurações SAML
Entre com o IDP de sua escolha. É compatível com 12 opções de SSO, incluindo Okta, Google e Azure.
Compatibilidade com integração EMM
Controle dados em dispositivos móveis com soluções de Gerenciamento móvel de empresas, como VMware, AirWatch ou Ivanti MobileIron.
Prevenção nativa contra perda de dados
Escaneie arquivos e mensagens externas para evitar a perda ou o vazamento de dados.

Entre em contato com nossa equipe de vendas empresarial.

Tire todas as suas dúvidas, saiba mais sobre o Slack para empresas e veja por que tantas pessoas adoram trabalhar no sistema operacional com agentes.

  • Agendar uma demonstração
  • Obter informações de preços
  • Explore casos de uso para a sua equipe
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.
Logotipo do Slack com um ícone de enviado e estrela

Agradecemos sua atenção

Nossa equipe de vendas está animada para falar com você. Entraremos em contato em breve para esclarecer sobre como reunir equipes no Slack.

As empresas mais inovadoras do mundo trabalham no Slack.

“É um prazer integrar o ChatGPT ainda mais ao Slack, para que as equipes possam aproveitar uma IA com tecnologia de ponta, com a mesma naturalidade de uma conversa entre colegas. Com o app do ChatGPT integrado às conversas, arquivos e fluxos de trabalho no Slack, o conhecimento e os insights estão sempre ao seu alcance, acelerando o andamento do trabalho.”

Hemal ShahLíder de produto, OpenAI

“O painel de controle único sempre foi o diferencial para os CIOs: menos trocas de tela, menos atritos e mais foco. Se as pessoas conseguirem permanecer no Slack e realizar de 75% a 80% do trabalho, o aumento de produtividade em toda a empresa será significativo.”

Ravi MalickSVP e CIO global, Box

“O Slack é um facilitador fundamental para o nosso crescimento, pois reúne pessoas, processos e dados no fluxo de trabalho.”

Sridhar ThatiVice-presidente de tecnologia empresarial e infraestrutura de TI, Rivian

“Ter agentes de IA trabalhando lado a lado com nossos funcionários, direto no Slack, é muito poderoso. Os agentes não só se tornam membros da equipe, mas, dado o volume de dados e contexto que temos no Slack, eles se transformam em membros de equipe extremamente inteligentes, que realizam ações diretamente no fluxo de trabalho.”

Nico CormierCTO, reMarkable

“Usamos o Slack todos os dias na IBM. O fato de poder conectar minhas oportunidades do Salesforce dentro do Slack e ver tudo o que está acontecendo em uma única fonte confiável não tem preço.”

Jenn BoothParceiro de vendas global, IBM

“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

“É um prazer integrar o ChatGPT ainda mais ao Slack, para que as equipes possam aproveitar uma IA com tecnologia de ponta, com a mesma naturalidade de uma conversa entre colegas. Com o app do ChatGPT integrado às conversas, arquivos e fluxos de trabalho no Slack, o conhecimento e os insights estão sempre ao seu alcance, acelerando o andamento do trabalho.”

Hemal ShahLíder de produto, OpenAI

“O painel de controle único sempre foi o diferencial para os CIOs: menos trocas de tela, menos atritos e mais foco. Se as pessoas conseguirem permanecer no Slack e realizar de 75% a 80% do trabalho, o aumento de produtividade em toda a empresa será significativo.”

Ravi MalickSVP e CIO global, Box

“O Slack é um facilitador fundamental para o nosso crescimento, pois reúne pessoas, processos e dados no fluxo de trabalho.”

Sridhar ThatiVice-presidente de tecnologia empresarial e infraestrutura de TI, Rivian

“Ter agentes de IA trabalhando lado a lado com nossos funcionários, direto no Slack, é muito poderoso. Os agentes não só se tornam membros da equipe, mas, dado o volume de dados e contexto que temos no Slack, eles se transformam em membros de equipe extremamente inteligentes, que realizam ações diretamente no fluxo de trabalho.”

Nico CormierCTO, reMarkable

“Usamos o Slack todos os dias na IBM. O fato de poder conectar minhas oportunidades do Salesforce dentro do Slack e ver tudo o que está acontecendo em uma única fonte confiável não tem preço.”

Jenn BoothParceiro de vendas global, IBM

“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

A prova está no trabalho (e nas conquistas).

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reportsPrêmio “Mais implementável” — Outono de 2025 pelos relatórios de mercado da G2Selo “Os usuários nos adoram” — Outono de 2025 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio de Facilidade de Uso na categoria Empresarial – Inverno de 2026 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio “Alta Propensão de Recomendação” na categoria Empresas — Outono de 2025 pelos relatórios de mercado da G2
94%Clientes do Slack alcançando ROI positivo
33%Redução do tempo gasto em reuniões
82%Melhoria na colaboração entre departamentos

Fonte: Métricas de sucesso do cliente do Slack no ano fiscal de 2026, n=1.754 clientes do Slack

Slack e Salesforce

Veja como o CRM, os dados e os agentes do Salesforce ganham vida no Slack.

Leve insights de CRM para o Slack e discussões do Slack para o Salesforce. Agora, seus dados de CRM e de conversa ficam lado a lado para uma tomada de decisão mais rápida e embasada, não importa onde você esteja trabalhando.

Saiba mais

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