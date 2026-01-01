Wayfair가 전 세계로 확장되면서 저희는 정보를 빠르게 검색하여 직원들이 업무 파악에 더 적은 시간을 할애하고 서비스 제공에 더 많은 시간을 사용할 수 있길 원했습니다. Slack의 강력한 AI 기능 덕분에 이러한 목표를 실현할 수 있게 되었습니다.
기업 전체를 위해 업무 방식을 재구상하세요.
업무 방식이 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있습니다. 선두를 유지하려면, 귀사와 함께 성장하는 엔터프라이즈 플랫폼이 필요합니다. Slack은 혁신적인 생산성을 통해 업무 방식을 재구상하며, 사람과 AI를 결합해 비즈니스의 성장을 돕습니다.
더 스마트한 AI는 배경 정보에서 시작합니다.
Slack의 AI가 특별한 이유는 무엇일까요? 회사 데이터와 대화를 통해 얻은 지식을 기반으로 합니다. Slack의 AI는 맥락상 관련도가 높아서 업무 장소에 내장된 맞춤형 실시간 인사이트를 활용하기 때문에 더 믿을 수 있고 효과적입니다.Slack의 AI에 대해 자세히 알아보기
모든 에이전트를 위한 최고의 근거지.
에이전트는 단순히 편리한 도구가 아니라, 함께 일하는 팀원입니다. 에이전트가 작업을 수행하고, 인사이트를 알려주고, 작업 흐름 가운데 동료들과 소통할 때, 팀의 협업이 한층 강화됩니다. 각 에이전트는 Salesforce의 보안 성능과 신뢰도를 뒷받침하는 실시간 회사의 상황 정보와 데이터를 기반으로 구동됩니다.Slack의 에이전트에 대해 자세히 알아보기
에이전트를 업무 흐름에 참여시키면 직원 생산성이 혁신될 것입니다. Slack의 대화형 데이터와 구조화된 엔터프라이즈 데이터를 합치면 컨텍스트가 더해져 에이전트를 더 지능적이고 작업 수행에 더 효과적으로 만들어 줍니다.
어느 곳을 찾아야 할지 아는 검색 기능.
분산된 시스템에서 필요한 정보를 찾는 일은 생산성을 크게 떨어뜨립니다. Slack의 검색 기능은 모든 대화, 연결된 앱, 채널, 파일 등 엔터프라이즈 전반의 정보를 한 곳에서 찾아볼 수 있도록 해, 팀이 조직의 지식을 작업 실행으로 옮길 수 있게 합니다.엔터프라이즈 검색에 대해 자세히 알아보기
저희는 다양한 시스템에 있는 데이터 원본을 전부 확인할 수 있는 단 하나의 정보창이 필요합니다. Slack의 엔터프라이즈 검색이 바로 이 기능을 제공하죠. AI의 도움으로 저희는 모든 올바른 정보를 즉시 사용자에게 제공할 수 있습니다.
안전하고, 확장 가능하며, 정보 고립 없는 공간.
Slack은 귀사가 사용하는 모든 앱과 AI 에이전트 전반에서 작업을 호스팅하고 연결하며 조율하도록 설계된 유일한 개방형 플랫폼입니다. 유연하면서도 안전하며, IT 및 보안 팀이 관리와 규정 준수를 유지하는 데 필요한 인프라를 갖추고 있습니다.개방형 엔터프라이즈 플랫폼에 대해 자세히 알아보기
Perplexity는 검색을 투명한 대화형 탐색 경험으로 재정의하고 있습니다. Slack은 보안과 규정 준수, 사용자의 신뢰에 균형 있게 역점을 두며 이러한 목표를 실현하는 데 훌륭한 파트너 역할을 해왔습니다.
업무와 성과가 증명해 줍니다.
출처: FY26 Slack 고객 성공 지표, n=1,754 Slack 고객
세계에서 가장 혁신적인 엔터프라이즈 기업들이 Slack에서 업무를 진행하고 있습니다.
“Slack에서 업무가 이루어지는 새로운 세상에서 ChatGPT를 더 긴밀히 활용할 수 있게 되어 기쁩니다. 이제 동료 팀원과 대화하듯 자연스럽게 최신 AI 기술을 활용할 수 있습니다. 대화, 파일, 업무 흐름에 통합된 Slack용 ChatGPT 앱을 통해 언제든지 필요한 지식과 인사이트를 쉽게 구할 수 있어, 함께 더 효율적으로 업무를 처리할 수 있습니다.”
“‘단일 창’은 CIO가 오랫동안 추구해 온 이상적인 목표로, 이를 통해 작업 전환을 줄이고 마찰을 최소화하며 업무 집중도를 높일 수 있습니다. 직원이 Slack 안에서 전체 업무의 75~80%를 처리할 수 있다면, 기업 전반의 생산성이 크게 향상됩니다.”
“Slack은 인력과 프로세스, 데이터를 작업 흐름에 통합하는 중요한 성장 동력입니다.”
“Slack에서 직원들과 함께 직접 협업하는 AI 에이전트의 존재는 매우 강력합니다. 이들은 단순한 팀원이 아니라, Slack에 축적된 방대한 데이터와 배경 정보를 기반으로 업무 흐름 속에서 업무를 실행하는 매우 똑똑한 팀원이 됩니다.”
“IBM에서는 매일 Slack을 사용합니다. Slack에서 제 Salesforce 기회들과 연결되고 단일 정보 출처를 통해 모든 현황을 정확하게 파악할 수 있어 매우 유용합니다.”
“Slack을 통해 직원들은 직장에서 진정한 자신을 표현하고, 커뮤니티를 구축할 수 있습니다. 자동화부터 봇, 통합 기능에 이르기까지, 이는 진정한 개발자 플랫폼이기도 합니다. 저희는 Slack을 정말 사랑합니다.”
Salesforce의 CRM, 데이터, 에이전트가 Slack에서 어떻게 활용되는지 확인해 보세요.
CRM 인사이트를 Slack으로 가져오고, Slack 대화를 Salesforce로 가져오세요. 이제 CRM 데이터와 대화형 데이터가 함께 저장되어 어디서 작업하든 더 정확한 정보에 기반한 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다.자세히 알아보기
