Agentforce를 만나보세요. Salesforce CRM과 대화형 데이터를 기반으로 응답을 제공하는, 즉시 사용 가능한 Slack 내 Agentforce는 직원들의 업무를 지원하고, 문제 대응을 자동화하며, 거래를 성사시키고, 프로젝트를 완수하도록 돕습니다.

타사 앱 에이전트를 강화하세요. 가장 많이 사용되는 타사 앱 에이전트를 Slack으로 불러와 하나의 중앙화된 메뉴에서 간편하게 액세스하세요. 데이터와 대화를 바탕으로 그 어느 때보다 더 유용하고 상황에 맞는 정보를 얻을 수 있습니다.