기업 전체를 위해 업무 방식을 재구상하세요.

업무 방식이 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있습니다. 선두를 유지하려면, 귀사와 함께 성장하는 엔터프라이즈 플랫폼이 필요합니다. Slack은 혁신적인 생산성을 통해 업무 방식을 재구상하며, 사람과 AI를 결합해 비즈니스의 성장을 돕습니다.

RivianOpenAiRocketIBMRobinhoodOneOncologySpotify AdvertisingVerizonBoxTargetWayfairRBCSlalomCanvaParamount

더 스마트한 AI는 배경 정보에서 시작합니다.

Slack의 AI가 특별한 이유는 무엇일까요? 회사 데이터와 대화를 통해 얻은 지식을 기반으로 합니다. Slack의 AI는 맥락상 관련도가 높아서 업무 장소에 내장된 맞춤형 실시간 인사이트를 활용하기 때문에 더 믿을 수 있고 효과적입니다.

Slack의 AI에 대해 자세히 알아보기
초안과 회의록을 작성하고, 대화 내용을 즉시 요약하세요. Slack의 AI를 사용하면 사용자의 상황 정보를 찾아내, 작업 속도가 빨라지고 업무를 따라잡느라 낭비하는 시간이 줄어듭니다.
가장 유용한 결과는 대화, 공유 파일, 연결된 앱 등 관련 데이터에서 비롯됩니다. Slack의 AI는 Slack에서 이뤄지는 작업을 기준으로 출처와 인용문을 포함한 답을 제시합니다.
저희는 Slackbot을 처음부터 다시 구축하여 사용자 친화적이고 맥락을 인식하는 AI 어시스턴트로 재탄생시켰습니다. 대화와 파일을 통해 학습하고, 목소리와 어조를 인식하며, 도움이 필요할 때 언제든지 도와드릴 준비가 되어 있습니다.
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
97
분의 시간을 Slack의 AI로 매주 절감*
*출처: AI 기능(채널 한눈에 정리, 스레드 요약, AI 검색 답변)의 시범 운영 기간에 실시한 내부 분석 자료 기준
보고서
Slack의 AI로 업무를 혁신하는 10가지 방법
자세히 알아보기
Slack을 통해 최첨단 전기차 혁신을 주도한 Rivian
비디오 재생

Wayfair가 전 세계로 확장되면서 저희는 정보를 빠르게 검색하여 직원들이 업무 파악에 더 적은 시간을 할애하고 서비스 제공에 더 많은 시간을 사용할 수 있길 원했습니다. Slack의 강력한 AI 기능 덕분에 이러한 목표를 실현할 수 있게 되었습니다.

Asad Rahman

모든 에이전트를 위한 최고의 근거지.

에이전트는 단순히 편리한 도구가 아니라, 함께 일하는 팀원입니다. 에이전트가 작업을 수행하고, 인사이트를 알려주고, 작업 흐름 가운데 동료들과 소통할 때, 팀의 협업이 한층 강화됩니다. 각 에이전트는 Salesforce의 보안 성능과 신뢰도를 뒷받침하는 실시간 회사의 상황 정보와 데이터를 기반으로 구동됩니다.

Slack의 에이전트에 대해 자세히 알아보기
Salesforce CRM과 대화형 데이터를 기반으로 응답을 제공하는, 즉시 사용 가능한 Slack 내 Agentforce는 직원들의 업무를 지원하고, 문제 대응을 자동화하며, 거래를 성사시키고, 프로젝트를 완수하도록 돕습니다.
가장 많이 사용되는 타사 앱 에이전트를 Slack으로 불러와 하나의 중앙화된 메뉴에서 간편하게 액세스하세요. 데이터와 대화를 바탕으로 그 어느 때보다 더 유용하고 상황에 맞는 정보를 얻을 수 있습니다.
어디서나 AI 에이전트를 구축하고 Slack에 데려와 실시간으로 대화형 배경 정보를 활용해 그들을 더욱 스마트하게 만들어 보세요. 이 모든 일이 한 곳에서 이루어집니다.
에이전트와 채팅할 때 프롬프트와 제공받은 캔버스가 표시됩니다.
콘텐츠 편집 또는 우선순위가 지정된 리스트 만들기 같은 옵션을 표시하는 Slack의 Claude 앱입니다.
거래 할인 정책을 논의하는 직원과 에이전트 간의 스레드입니다.
Slack을 통해 모든 직원에게 에이전트를 제공하고 있는 Box
비디오 재생
Slack과 Agentforce로 수백만 명에게 원활한 서비스를 제공하는 ezCater
비디오 재생
데모
Slack의 모든 에이전트 소개
지금 시청하기
보고서
무한한 노동력의 촉매제 역할을 하는 AI 에이전트
자세히 알아보기

에이전트를 업무 흐름에 참여시키면 직원 생산성이 혁신될 것입니다. Slack의 대화형 데이터와 구조화된 엔터프라이즈 데이터를 합치면 컨텍스트가 더해져 에이전트를 더 지능적이고 작업 수행에 더 효과적으로 만들어 줍니다.

Kevin Chung

어느 곳을 찾아야 할지 아는 검색 기능.

분산된 시스템에서 필요한 정보를 찾는 일은 생산성을 크게 떨어뜨립니다. Slack의 검색 기능은 모든 대화, 연결된 앱, 채널, 파일 등 엔터프라이즈 전반의 정보를 한 곳에서 찾아볼 수 있도록 해, 팀이 조직의 지식을 작업 실행으로 옮길 수 있게 합니다.

엔터프라이즈 검색에 대해 자세히 알아보기
말하듯이 질문하면, 모든 메시지와 파일은 물론 타사 통합 앱 기능을 포함하여 연결된 앱과 데이터 출처 전반에서 신뢰할 수 있고 실행 가능한 답변을 얻을 수 있습니다.
Agentforce 에이전트가 귀사의 기술 스택에 있는 데이터에서 상황 정보를 전부 파악하므로 검색을 맡기세요. 에이전트에 검색을 포함한 Slack 작업을 할당하면 필요한 정보를 찾는 데 에이전트가 더 많은 도움을 드릴 수 있습니다.
Slack의 지능형 검색은 메타데이터뿐만 아니라 파일 내부의 실제 콘텐츠까지 색인화하므로, 놓치는 부분 없이 지식 정보를 검색할 수 있습니다. 검색 결과는 읽기 쉬운 대화체로 제시되며 구체적인 인용 출처를 포함하므로, 그 결과를 신뢰하고 업무를 진행할 수 있습니다.
Slack의 AI는 애플리케이션을 통해 답변을 검색합니다.
프로젝트의 가격 정보에 대해 에이전트와 나눈 대화입니다.
Slack 검색 UI에서 “Acme 프로젝트는 무엇인가요?”라는 질문에 대한 답변을 보여줍니다.

저희는 다양한 시스템에 있는 데이터 원본을 전부 확인할 수 있는 단 하나의 정보창이 필요합니다. Slack의 엔터프라이즈 검색이 바로 이 기능을 제공하죠. AI의 도움으로 저희는 모든 올바른 정보를 즉시 사용자에게 제공할 수 있습니다.

HC Madsen
스파클 오버레이가 적용된 돋보기입니다.
전자책
검색에서 발견으로: AI로 구동되는 지식의 새로운 시대
자세히 알아보기
검색 필드에는 “채널, 파일 등에서 검색”이라는 텍스트가 표시됩니다.
데모
엔터프라이즈 검색에 대한 모든 것
지금 시청하기

안전하고, 확장 가능하며, 정보 고립 없는 공간.

Slack은 귀사가 사용하는 모든 앱과 AI 에이전트 전반에서 작업을 호스팅하고 연결하며 조율하도록 설계된 유일한 개방형 플랫폼입니다. 유연하면서도 안전하며, IT 및 보안 팀이 관리와 규정 준수를 유지하는 데 필요한 인프라를 갖추고 있습니다.

개방형 엔터프라이즈 플랫폼에 대해 자세히 알아보기
Slack은 대규모 조직이 요구하는 보안 및 규정 준수 도구로 구축되어, GDPR, HIPAA, SOC 2 등 주요 규제 표준을 준수합니다.
Google Drive와 Salesforce부터 Anthropic의 Claude까지, 대화를 종료하지 않아도 모든 기술 스택을 연결할 수 있습니다. Slack Marketplace에는 2,600개(계속 추가 중)의 앱이 있습니다.
실시간 검색 API와 MCP(모델 콘텍스트 프로토콜) 서버 등의 새로운 개발자 도구는 AI 에이전트가 사용자 대신 작업을 수행하기 위해 상황적 정보를 안전하게 검색하고 활용하는 방법을 간소화합니다.
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.
화면에는 다양한 애플리케이션을 사용하는 Slack 기능이 표시됩니다.
웨비나
이제 모든 일을 Slack에서!
지금 시청하기

Perplexity는 검색을 투명한 대화형 탐색 경험으로 재정의하고 있습니다. Slack은 보안과 규정 준수, 사용자의 신뢰에 균형 있게 역점을 두며 이러한 목표를 실현하는 데 훌륭한 파트너 역할을 해왔습니다.

Frank te Pas
웨비나
업무용 OS 보호: Slack 보안 필수 정보 숙지하기
자세히 알아보기
전자책
Slack이 모든 계층에서 고객 데이터를 보호하는 방법 알아보기
자세히 알아보기

업무와 성과가 증명해 줍니다.

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports2025년 가을 G2 시장 보고서에서 가장 사용자 친화적인 제품으로 선정2025년 가을 G2 시장 보고서에서 사용자가 사랑하는 제품 배지 수상2026년 겨울 G2 시장 보고서에서 엔터프라이즈 내 가장 사용이 용이한 제품으로 선정되어 수상2025년 가을 G2 시장 보고서에서 엔터프라이즈 내 사용자의 추천 가능성이 가장 높은 제품으로 선정
94%플러스 투자 수익률을 달성 중인 Slack 고객사들
33%회의 시간 단축
82%부서 간 협업 향상

출처: FY26 Slack 고객 성공 지표, n=1,754 Slack 고객

세계에서 가장 혁신적인 엔터프라이즈 기업들이 Slack에서 업무를 진행하고 있습니다.

“Slack에서 업무가 이루어지는 새로운 세상에서 ChatGPT를 더 긴밀히 활용할 수 있게 되어 기쁩니다. 이제 동료 팀원과 대화하듯 자연스럽게 최신 AI 기술을 활용할 수 있습니다. 대화, 파일, 업무 흐름에 통합된 Slack용 ChatGPT 앱을 통해 언제든지 필요한 지식과 인사이트를 쉽게 구할 수 있어, 함께 더 효율적으로 업무를 처리할 수 있습니다.”

제품 부문 총괄, OpenAIHemal Shah

“‘단일 창’은 CIO가 오랫동안 추구해 온 이상적인 목표로, 이를 통해 작업 전환을 줄이고 마찰을 최소화하며 업무 집중도를 높일 수 있습니다. 직원이 Slack 안에서 전체 업무의 75~80%를 처리할 수 있다면, 기업 전반의 생산성이 크게 향상됩니다.”

전무 겸 글로벌 CIO, BoxRavi Malick

“Slack은 인력과 프로세스, 데이터를 작업 흐름에 통합하는 중요한 성장 동력입니다.”

엔터프라이즈 기술 및 IT 인프라 담당 부사장, RivianSridhar Thati

“Slack에서 직원들과 함께 직접 협업하는 AI 에이전트의 존재는 매우 강력합니다. 이들은 단순한 팀원이 아니라, Slack에 축적된 방대한 데이터와 배경 정보를 기반으로 업무 흐름 속에서 업무를 실행하는 매우 똑똑한 팀원이 됩니다.”

CTO, reMarkableNico Cormier

“IBM에서는 매일 Slack을 사용합니다. Slack에서 제 Salesforce 기회들과 연결되고 단일 정보 출처를 통해 모든 현황을 정확하게 파악할 수 있어 매우 유용합니다.”

글로벌 Salesforce 파트너, IBM Jenn Booth

“Slack을 통해 직원들은 직장에서 진정한 자신을 표현하고, 커뮤니티를 구축할 수 있습니다. 자동화부터 봇, 통합 기능에 이르기까지, 이는 진정한 개발자 플랫폼이기도 합니다. 저희는 Slack을 정말 사랑합니다.”

CEO, Rocket CompaniesVarun Krishna

Slack 및 Salesforce

Salesforce의 CRM, 데이터, 에이전트가 Slack에서 어떻게 활용되는지 확인해 보세요.

CRM 인사이트를 Slack으로 가져오고, Slack 대화를 Salesforce로 가져오세요. 이제 CRM 데이터와 대화형 데이터가 함께 저장되어 어디서 작업하든 더 정확한 정보에 기반한 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다.

자세히 알아보기

더욱 생산적인 팀워크를 구축하세요.

조직에 딱 맞는 엔터프라이즈 요금 플랜을 선택하세요.

Business+
AI 기반 업무로 확장하세요
3개월간 50% 할인*
$18US$9
월간 결제 시 사용자당 월별 금액
연간 결제 시 사용자당 월별 $15USD
영업 팀과 대화하기시작하기
무제한 메시지 내역, 앱 통합, 자동화
Slack에서 전체 메시지 내역에 액세스하고, 즐겨찾는 앱을 연결하며, 업무를 자동화하세요.
음성 및 화상 회의
Slack 허들을 사용해 음성 및 화상 회의(화면 공유 포함)를 진행하며 실시간으로 협력하세요.
AI 대화 요약, 매일 한눈에 정리, 워크플로 생성
Slack의 AI를 활용해 답변을 찾고, 워크플로를 구축하며, 매일 한눈에 정리로 빠르게 업무를 따라잡으세요.
SAML 기반 싱글 사인온
원하는 IDP로 로그인하세요. Okta, Google, Azure를 포함한 12가지 SSO 옵션이 지원됩니다.
SCIM 사용자 관리
Slack은 SCIM(System for Cross-domain Identity Management)을 통해 멤버 프로비저닝을 지원합니다. 커넥터 앱과 지원되는 ID 공급자를 사용하세요.
추천 요금
Enterprise+
가장 포괄적인 에이전트 OS에서 성과를 극대화하세요
요금은 영업 팀에 문의하세요
영업 팀과 대화하기
Business+의 모든 기능에 아래 혜택까지:
엔터프라이즈 검색
엔터프라이즈 검색을 통해 연결된 앱, 데이터베이스, 시스템 전반을 검색하세요.
HIPAA 규정 준수
Slack은 파일과 메시지 콘텐츠에서 보호 대상 개인건강 정보(PHI)를 지원하도록 구성할 수 있습니다.
여러 SAML 구성
원하는 IDP로 로그인하세요. Okta, Google, Azure를 포함한 12가지 SSO 옵션이 지원됩니다.
EMM 통합 지원
VMware, AirWatch 또는 Ivanti MobileIron과 같은 Enterprise Mobility Management로 모바일 데이터를 제어하세요.
기본 데이터 손실 방지
외부 메시지와 파일을 스캔하여 데이터 손실이나 유출을 방지하세요.

