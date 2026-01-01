Slack 요금 변경으로 AI, Agentforce, CRM의 액세스 범위를 확장하는 Salesforce
Slack은 여러분의 모든 엔터프라이즈 앱과 데이터, 에이전트를 위한 통합형 업무용 OS이자 대화형 인터페이스로 진화했습니다.
글로벌 데이터 저장 위치 확대: 스위스, 아랍 에미리트, 브라질에서 사용 가능
이제 Slack 고객은 데이터 저장 위치 및 규정 준수 요건을 충족하기 위해 더 많은 지역 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
AI와 사람이 협업하는 미래, Slack Tour Seoul 2025
Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
대화하듯 고객 데이터를 관리하도록 새롭게 구성된 Slack의 CRM
Slack에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 최대한 활용하여 거래를 성사하고, 사례를 해결하고, Agentforce로 빠르게 성장할 수 있도록 지원하세요.
에이전트 OS 도입: Slack이 AI 시대에 맞춰 업무를 재구성하는 방식
Slack은 인력과 데이터, 앱, 에이전트, AI, 워크플로가 한데 모이는 곳입니다. AI의 도움을 받아 빠르게 생산성을 높일 수 있도록 배경 정보를 갖춘 유일한 플랫폼입니다.
대화의 힘 활용하기: Slack의 새로운 플랫폼이 에이전트 시대를 가속화하는 방식
최근 플랫폼 업데이트를 통해 팀의 상황을 이해하고 업무를 더욱 신속히 처리하는 AI 에이전트와 쉽게 협업할 수 있습니다.
이제 Slack 데이터와 Slack 작업으로 구동되는 Agentforce
더 많은 기술로 Agentforce를 강화하세요.
모범 사례, 강화된 위협 감지, 알림 제어를 통해 Slack 데이터를 보호하세요
엔터프라이즈급 보안이 사용자가 Slack에서 협업하고 작업을 수행하는 방법의 모든 측면에 적용되어 있습니다.
팀의 하이브리드 업무 경험을 향상하는 새로운 Slack 프로필
당신의 지능형 생산성 플랫폼에서 팀원들과의 연계, 협업, 포용성을 높여줄 새로운 방법을 소개합니다.