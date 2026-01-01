Slack 애플리케이션이 실행 중인 열린 노트북 옆의 책 더미
Slack을 사용하는 원격 학습

Slack으로 학교 운영

Slack은 모든 리소스 및 커뮤니케이션을 한곳에 모아 학생들이 멀리 떨어져 있는 경우에도 이들을 연결하고 참여하도록 지원할 수 있습니다.

다이렉트 메시지와 채널을 보여주는 Slack 애플리케이션

어디에 있든 원격 학습을 보다 가까이 경험

학생들은 질문을 하는 것은 물론 클래스 또는 프로젝트 기반 채널을 통해 정보를 얻을 수 있습니다. 교수진은 가상 강의 및 온라인 업무 시간 동안 학생들과 대화를 계속할 수 있습니다. 그런가 하면 Slack은 적격한 기관 및 그룹의 예산에 맞춰 특별한 가격을 제공하기도 합니다.

    공지 포스트가 있는 채널이 표시된 화면

    모든 사람들과 실시간 업데이트 내용 및 공지 공유

    Slack은 교사 및 관리자가 보다 효율적으로 정보를 공유할 수 있도록 지원합니다. 학생은 필요한 소식을 얻기 위해 이메일을 검색하거나 문자 메시지를 기다리지 않아도 됩니다. 엔터프라이즈급 보안으로 캠퍼스 전체를 지원합니다.

      대화 채팅을 보여주는 채널

      강의를 시작하고 운영하는 것 이상의 활동 유지

      커뮤니티는 학생들이 이끄는 동아리, 운동 경기, 학생회 등 이를 위한 비공개 및 공개 채널에 적극적으로 참여하고 활동합니다.

        자주 묻는 질문

        가장 적합한 원격 기록 도구를 선택하려면, 몇 가지 핵심 요소를 고려해 자신의 필요에 부합하는지 확인해야 합니다.

        먼저, 어떤 종류의 기록을 하려고 하나요? 오디오만, 비디오만 또는 둘 다 기록하려고 하나요?

        다음으로, 품질을 고려해야 합니다. 고화질 비디오와 뛰어난 오디오 노이즈 제거 기능은 전체 품질에 큰 영향을 미칩니다.

        또한 도구의 사용 편의성, 기존 설정과의 호환성 여부, 협업 기능 지원 여부 그리고 데이터 안전성 등을 고려해야 합니다.

        마지막으로, 어떤 기능이 필요할까요? 예를 들어, 미팅을 녹화할 수 있는 기능은 업무에 따라 매우 중요할 수 있습니다.

        효과적으로 온라인 강의를 녹화하려면, 적절한 장비와 중단 없는 녹화를 위한 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다. 가장 중요하게 고려해야 할 것은 좋은 마이크와 웹캠입니다.
        컴퓨터에 마이크와 웹캠이 내장되어 있을 수 있지만, 품질이 만족스럽지 않다면 더 나은 품질로 기록하기 위해 별도로 구매하는 것이 좋습니다. 또한 화면 기록 소프트웨어도 필요합니다.

        Slack으로 원격 학습 세션을 기록하려면 듣고 있는 강의 전용 채널을 만들어 시작하세요. 이 채널은 학생들이 연계하고 질문을 하고 최신 정보를 할 수 있는 공간입니다.