연결을 유지하는 동안 데이터 보호
- 기본 DLP로 엔터프라이즈 전반에서 민감한 정보를 보호하고 규정 준수 유지
- 맞춤화된 설정, 정책 및 Slack Encryption 키 관리로 액세스 제어
- Slack Connect로 회사 외부의 사람들과 안전하게 협업하여 외부에서 협업하는 경우에도 규정 준수
시스템 전반에서 데이터 모니터링
- 상황 인식 증가를 위해 채널에서 함께 알림, 데이터 피드 및 커뮤니케이션 가져오기
- 위협 대응을 우선 순위화하고 자동화된 알림 및 SIEM, SOAR, CASB 통합으로 알림 시간 절감
- Slack에서 보안 도구를 함께 묶어 컨텍스트 전환을 절감하고 즉각적으로 조치
한 곳에서 오류 대응 관리
- 적절한 시간에 적절한 사람들을 연결하고 PagerDuty, Zoom 등에서 통합으로 위협에 대응
- 실시간 정보 및 컨텍스트를 신속하게 가져와 팀 간 활동을 조정하고 영향력 최소화
- 외부 감사 또는 프로세스 개선을 위해 오류 대응의 기록을 쉽게 제공
2,600개를 넘어서 지금도 증가하고 있는 통합
Slack은 Splunk, Okta, PagerDuty 등 가장 선호하는 도구와 연결할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
질문해주셔서 감사합니다! Slack은 전사적 커뮤니케이션을 위한 새로운 방법입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체합니다. 끊임없는 일회성 이메일 대신, 모든 커뮤니케이션은 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리됩니다. 회사에서 일어나는 모든 일에 대한 채널이 있으면 누구나 업무를 해내기 위해 어디로 가야 할지 알 수 있습니다. 이 주제에 대해 계속 읽어보려면 Slack 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
Slack이 성공한 핵심 요인은 채널입니다. 모든 프로젝트, 팀, 사무실, 부서를 포함한 하고 있는 모든 작업에 대한 채널을 만들면 대화가 이루어질 수 있는 공간이 마련됩니다. 채널은 참여와 생성이 쉬우므로 Slack은 변화하는 요구 사항에 맞춰 적응할 수 있습니다. 프로젝트에 새로운 사람이 참여하는 경우, 채널에 추가하기만 하면 이 사용자가 위로 스크롤하여 이전 대화를 읽을 수 있습니다. 새로운 작업을 시작할 때 새 채널을 만들고 적절한 사람을 초대하세요. 자세히 알아보려면 채널에서 효율적으로 협업하는 방법을 읽어보세요.
네. Slack에서는 기밀 정보도 안전하게 토론할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정들을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. FedRAMP Moderate로 인가 받았습니다.거기에 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 Enterprise Key Management와 같은 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 추가 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합적인 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
예! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack 핸들은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 올라갈 수 없습니다. 여러분은 소속 조직의 사람, 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너로부터만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 이 밖에 자신의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서 알림을 받을 수 있습니다. Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자 각자는 자신이 보아선 안 될 내용을 볼 수 없게 됩니다. Slack이 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.
Slack Connect는 여러 조직이 서로 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 활성화합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다. 여기에서 Slack Connect에 대해 자세히 알아보세요.
물론이죠! Slack에는 Slack Enterprise+ 고객이 사용할 수 있는 쉽게 구성 가능한 기본 데이터 손실 방지 솔루션이 있습니다. Slack DLP를 사용하면 관리자는 사용자가 Slack Connect 채널을 포함하여 메시지와 채널에서 민감한 정보를 공유하는 것을 방지하는 데 도움이 되는 정책을 정의할 수 있습니다. 중앙 집중화된 규칙을 만들고, 적용하고 위반이 발생하면 이루어지는 조치를 결정하고, 위반 사항을 쉽게 검토하고 조치를 취할 수 있습니다. 또한 Slack은 타사 DLP 솔루션과 호환됩니다.