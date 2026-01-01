Slack이 성공한 핵심 요인은 채널입니다. 모든 프로젝트, 팀, 사무실, 부서를 포함한 하고 있는 모든 작업에 대한 채널을 만들면 대화가 이루어질 수 있는 공간이 마련됩니다. 채널은 참여와 생성이 쉬우므로 Slack은 변화하는 요구 사항에 맞춰 적응할 수 있습니다. 프로젝트에 새로운 사람이 참여하는 경우, 채널에 추가하기만 하면 이 사용자가 위로 스크롤하여 이전 대화를 읽을 수 있습니다. 새로운 작업을 시작할 때 새 채널을 만들고 적절한 사람을 초대하세요. 자세히 알아보려면 채널에서 효율적으로 협업하는 방법을 읽어보세요.