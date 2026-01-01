Coordina la sicurezza in Slack
Slack è il posto centrale dove il tuo team può collaborare in modo sicuro, proteggere i dati e risolvere rapidamente gli incidenti.
Proteggi i tuoi dati mentre sei connesso
Proteggi le informazioni sensibili e mantieni la conformità in tutta l’azienda con la prevenzione della perdita dei dati nativa
Controlla l’accesso con impostazioni personalizzate, criteri e la gestione delle chiavi di crittografia di Slack
Lavora in sicurezza con persone esterne alla tua azienda con Slack Connect, garantendo la conformità anche quando collabori esternamente
Monitora i dati in tutti i sistemi
Riunisci avvisi, feed di dati e comunicazioni nei canali per una maggiore consapevolezza situazionale
Dai priorità alle risposte alle minacce e riduci lo sforzo relativo alle segnalazioni con avvisi automatici e integrazioni SIEM, SOAR e CASB.
Riunisci tutti gli strumenti di sicurezza in Slack per ridurre la necessità di cambiare contesto e intervenire in modo immediato
Gestisci la risposta agli incidenti in un unico posto
Collega le persone giuste al momento giusto e reagisci alle minacce con integrazioni di PagerDuty, Zoom e altri
Ottieni rapidamente contesto e informazioni in tempo reale per coordinare le azioni tra i team e minimizzare l’impatto
Fornisci in modo semplice una cronologia delle risposte agli incidenti per audit esterne o miglioramenti dei processi
Oltre 2.600 integrazioni e tante altre in arrivo
Slack si connette con tutti i tuoi strumenti preferiti, come Splunk, Okta, PagerDuty e altri ancora.
Domande frequenti
Ottima domanda! Slack rappresenta un nuovo modo di comunicare per l’intera azienda. Sostituisce le e-mail con comunicazioni più rapide, più organizzate e più sicure. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di dare un’occhiata alla Libreria di risorse di Slack.
I canali sono la chiave del successo di Slack. Creare un canale per tutti i progetti, i team, gli uffici, i reparti e tutto ciò di cui ti occupi al lavoro significa creare uno spazio per ospitare tutte le conversazioni. E dato che è semplice entrare nei canali e crearli, Slack è in grado di adattarsi a esigenze in continua evoluzione. Se una persona nuova entra a far parte di un progetto, puoi semplicemente aggiungerla al canale e lei potrà scorrere e leggere le conversazioni meno recenti. Quando arriva il momento di iniziare qualcosa di nuovo, crea un nuovo canale e invita le persone giuste.
Per scoprire di più, leggi come collaborare in modo efficace nei canali.
Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.
Slack offre inoltre funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo dettagliato sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle Slack non può essere venduto a inserzionisti né inserito in una mailing list. Riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno della tua organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Potresti ricevere notifiche da app integrate con l’area di lavoro, ad esempio Asana, Documenti Google o Jira.
Slack offre protezione e privacy dei dati di livello aziendale. I controlli dettagliati consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nella tua azienda.
Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente inoltre di spostare in Slack tutte le conversazioni con i tuoi partner esterni, clienti, fornitori e altri, sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello enterprise e gli standard di conformità di Slack, ad esempio Enterprise Key Management, si estendono a Slack Connect. Scopri di più su Slack Connect qui.
Sì! Slack offre una soluzione di prevenzione della perdita dei dati nativa facilmente configurabile disponibile per i clienti Enterprise+ di Slack. Con la prevenzione della perdita dei dati di Slack, gli amministratori possono definire criteri che aiutano a impedire alle persone di condividere informazioni sensibili in messaggi e canali, inclusi i canali Slack Connect. Crea e applica regole centralizzate, determina cosa succede quando si verifica una violazione, esamina facilmente le violazioni e intervieni. Slack è anche compatibile con soluzioni DLP di terze parti.