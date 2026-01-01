Mantieni il flusso dei dati riducendo al minimo i rischi con EKM
Con la soluzione di gestione delle chiavi di Slack, avrai il controllo totale sull’accesso ai dati e sulla visibilità in ogni passaggio.
Che cos’è Slack Enterprise Encryption Key Management?
Le tue chiavi sempre con te
Con Slack EKM usi le tue chiavi archiviate nel Key Management Service di Amazon (AWS KMS) per crittografare messaggi e file. Gli amministratori possono revocare l’accesso alle chiavi in modo granulare, il che consente interruzioni minime per i team, che continuano a lavorare come sempre, e Slack fa lo stesso.
Tranquillità per chi è attento alla sicurezza
Slack EKM aumenta la capacità delle organizzazioni di condividere file e conversazioni sensibili su Slack rispettando al contempo i requisiti di sicurezza.
“Tecnologie come Slack Enterprise Key Management stanno rapidamente diventando un requisito essenziale per aziende di qualsiasi dimensione che hanno necessità di sicurezza avanzata per il proprio ambiente di collaborazione. Diventa sempre più importante per le aziende mantenere il controllo delle chiavi di crittografia”.
Il lavoro va avanti, in tutta sicurezza
I tuoi dati rimangono protetti mentre i team portano avanti il lavoro.
Visibilità a ogni passaggio
Ottieni una visibilità dettagliata delle modalità di accesso alle tue chiavi: l’uso delle tue chiavi per crittografare e decrittografare messaggi e file in Slack viene registrato in AWS CloudWatch e CloudTrail.
Revoca l’accesso alle chiavi in modo granulare
Per far fronte alle minacce per la sicurezza gli amministratori possono revocare l’accesso in modo estremamente mirato. L’accesso a file e messaggi può essere revocato a vari livelli: organizzazione, area di lavoro, canale, periodo di tempo e file.
Continua a collaborare in Slack
L’esperienza Slack, dalle funzioni alle prestazioni, resta la stessa. I team possono continuare a collaborare usando tutte le funzioni di Slack che conoscono meglio, anche se l’accesso ad alcuni dati viene revocato.
Le aziende sicure collaborano su Slack
Milioni di persone in tutto il mondo usano Slack per cambiare il modo in cui lavorano insieme.