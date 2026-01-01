Il modo più veloce per portare a termine il lavoro, dall’inizio alla fine.
Parti avvantaggiato su ogni progetto, programma e processo con i modelli in Slack.Vedi modelli
Un modo più semplice per iniziare a lavorare.
Talvolta la parte più difficile del lavoro è proprio l’inizio. Con i modelli, i tuoi canali, canvas, elenchi e workflow sono già organizzati e pronti per l'uso, così tu e il tuo team potete iniziare immediatamente a lavorare.
Un modello per tutto.
Abbiamo creato modelli per i casi d'uso più comuni e per tutte le linee di business. Pertanto, che tu stia gestendo un progetto o valutando le richieste di assistenza, puoi avviare il lavoro senza partire da zero.
I tuoi modelli, a modo tuo.
I modelli sono completamente personalizzabili, quindi puoi ottimizzarli in base al lavoro che svolgi. Successivamente, salvali nella libreria di modelli della tua azienda, così tu e gli altri membri del team potrete riutilizzarli ogni volta che è necessario.
“La nuova soluzione di modelli rappresenta un punto di svolta perché riunisce tutte le funzioni più potenti di Slack, dai canali ai workflow, in modo che i nostri team possano iniziare a lavorare molto più velocemente.”
Tutti i tipi di modelli per tutti i tipi di team.
Qualunque cosa tu debba fare, i modelli possono aiutarti a farla più velocemente.
Vendite
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I modelli sono solo l’inizio.
Ti presentiamo i modelli di Slack: il modo più veloce per iniziare a lavorare
I canvas di Slack sono un nuovo modo per potenziare la tua piattaforma di produttività intelligente
Trasforma le conversazioni in lavoro con gli elenchi di Slack
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Domande frequenti
Slack offre modelli individuali per canvas, elenchi e workflow. Abbiamo raggruppato questi modelli in base a progetti ed esigenze aziendali comuni, così puoi iniziare a lavorare più rapidamente.
I modelli sono disponibili per tutti i piani a pagamento di Slack.
Nella libreria dei modelli puoi trovare modelli predefiniti per qualsiasi cosa, dalle campagne di marketing all'onboarding dei dipendenti, e ne aggiungiamo costantemente di nuovi.
Certo. I clienti con il piano Enterprise possono personalizzare una soluzione basata su modelli e pubblicarla nella propria libreria di modelli interna, in modo che sia facile da trovare e utilizzare in tutti i progetti.
Non al momento, ma l'intelligenza artificiale supporterà la creazione di modelli in futuro. Detto questo, i team possono comunque sfruttare l’intelligenza artificiale in ogni nuovo canale che creano utilizzando un modello, proprio come farebbero in qualsiasi altro canale.