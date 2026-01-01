Modelli

Il modo più veloce per portare a termine il lavoro, dall’inizio alla fine.

Parti avvantaggiato su ogni progetto, programma e processo con i modelli in Slack.

Vedi modelli
Facile ed efficiente

Un modo più semplice per iniziare a lavorare.

Talvolta la parte più difficile del lavoro è proprio l’inizio. Con i modelli, i tuoi canali, canvas, elenchi e workflow sono già organizzati e pronti per l'uso, così tu e il tuo team potete iniziare immediatamente a lavorare.

Veloce e conveniente

Un modello per tutto.

Abbiamo creato modelli per i casi d'uso più comuni e per tutte le linee di business. Pertanto, che tu stia gestendo un progetto o valutando le richieste di assistenza, puoi avviare il lavoro senza partire da zero.

Personalizza e ripeti

I tuoi modelli, a modo tuo.

I modelli sono completamente personalizzabili, quindi puoi ottimizzarli in base al lavoro che svolgi. Successivamente, salvali nella libreria di modelli della tua azienda, così tu e gli altri membri del team potrete riutilizzarli ogni volta che è necessario.

Logo Slalom

“La nuova soluzione di modelli rappresenta un punto di svolta perché riunisce tutte le funzioni più potenti di Slack, dai canali ai workflow, in modo che i nostri team possano iniziare a lavorare molto più velocemente.”

Christine McHone

Responsabile del settore tecnologico, Slalom

Tutti i tipi di modelli per tutti i tipi di team.

Qualunque cosa tu debba fare, i modelli possono aiutarti a farla più velocemente.

Modelli per aiutare i team di vendita
Modelli per aiutare i team di marketing
Modelli per aiutare a coordinare i progetti
Modelli per aiutare i team IT

Vendite

Definisci e organizza i team di account per concludere rapidamente le trattative.

Vedi modello
Modelli per aiutare i team di vendita

Marketing

Conduci una campagna di successo, dal lancio all'esecuzione.

Vedi modello
Modelli per aiutare i team di marketing

Gestione dei progetti

Crea, monitora e gestisci i progetti con facilità.

Vedi modello
Modelli per aiutare a coordinare i progetti

IT

Rendi la gestione delle richieste più efficiente, su larga scala.

Vedi modello
Modelli per aiutare i team IT

Le aziende più innovative gestiscono le proprie attività in Slack

  • Capital One
  • IBM
  • Spotify Advertising
  • Box
  • OpenAI
  • Rivian

I modelli sono solo l’inizio.

Un'illustrazione mostra i modelli per vendite, marketing, gestione dei progetti e risorse in Slack.
Blog

Ti presentiamo i modelli di Slack: il modo più veloce per iniziare a lavorare

Illustrazione di un canvas di Slack in un prodotto
Blog

I canvas di Slack sono un nuovo modo per potenziare la tua piattaforma di produttività intelligente

Illustrazione degli elenchi di Slack in azione
Blog

Trasforma le conversazioni in lavoro con gli elenchi di Slack

Illustrazione che mostra esempi di workflow integrati in Slack
E-book

Lasciati ispirare da come i nostri clienti usano Workflow Builder

Un'illustrazione mostra i modelli per vendite, marketing, gestione dei progetti e risorse in Slack.
Blog

Ti presentiamo i modelli di Slack: il modo più veloce per iniziare a lavorare

Illustrazione di un canvas di Slack in un prodotto
Blog

I canvas di Slack sono un nuovo modo per potenziare la tua piattaforma di produttività intelligente

Illustrazione degli elenchi di Slack in azione
Blog

Trasforma le conversazioni in lavoro con gli elenchi di Slack

Illustrazione che mostra esempi di workflow integrati in Slack
E-book

Lasciati ispirare da come i nostri clienti usano Workflow Builder

Domande frequenti

Slack offre modelli individuali per canvas, elenchi e workflow. Abbiamo raggruppato questi modelli in base a progetti ed esigenze aziendali comuni, così puoi iniziare a lavorare più rapidamente.

I modelli sono disponibili per tutti i piani a pagamento di Slack.

Nella libreria dei modelli puoi trovare modelli predefiniti per qualsiasi cosa, dalle campagne di marketing all'onboarding dei dipendenti, e ne aggiungiamo costantemente di nuovi.

Certo. I clienti con il piano Enterprise possono personalizzare una soluzione basata su modelli e pubblicarla nella propria libreria di modelli interna, in modo che sia facile da trovare e utilizzare in tutti i progetti.

Non al momento, ma l'intelligenza artificiale supporterà la creazione di modelli in futuro. Detto questo, i team possono comunque sfruttare l’intelligenza artificiale in ogni nuovo canale che creano utilizzando un modello, proprio come farebbero in qualsiasi altro canale.

Scegli un modo migliore di lavorare

Vedi modelli