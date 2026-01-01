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Ottieni risposte chiare dalle conversazioni e dai file condivisi: è sufficiente scrivere una domanda nella tua barra di ricerca. L’IA si occuperà del resto.
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Ricerca aziendale
Cerca tra le app connesse, i database e i sistemi con la ricerca enterprise.
Sintesi quotidiane IA
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Riepiloghi IA di file
Mettiti rapidamente in pari sui documenti con riepiloghi intelligenti generati dall'IA per i file condivisi in Slack.
Molteplici configurazioni SAML
Accedi con il tuo IDP preferito. Supporta 12 opzioni SSO, inclusi Okta, Google e Azure.
Gestione degli utenti SCIM
Slack supporta il provisioning dei membri con SCIM. Utilizza un'app connettore e un provider di identità supportato.
Supporto per integrazione EMM
Controlla i dati mobili con Enterprise Mobility Management come VMware AirWatch o Ivanti MobileIron.
Prevenzione della perdita dei dati nativa
La prevenzione della perdita dei dati in Slack Connect scansiona i messaggi e i file inviati dai membri della tua organizzazione per ridurre il rischio di condivisione di contenuti riservati, dannosi o personali con organizzazioni esterne.
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Cerca in persone, canali e file per trovare il contesto e fai sì che i nuovi membri del team si mettano in pari più velocemente.
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Canali
I canali portano ordine e chiarezza nel lavoro: creane uno per ogni progetto, argomento o team.
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Cerca
Grazie alla ricerca nei messaggi della tua organizzazione, puoi trovare le risposte di cui hai bisogno con una semplice query.
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Clip audio e video
Condividi audio con idee o registrazioni dello schermo con clip: tutto senza uscire da Slack.
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Collabora in modo sicuro con fornitori, clienti e partner utilizzando Slack Connect.
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Canvas
Crea contenuti come testo, file, immagini e video direttamente in un canvas di Slack.
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Elenchi
Gestisci in modo collaborativo i progetti e organizza le attività negli elenchi di Slack.
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Sezioni personalizzabili
Mantieni i progetti e i team organizzati. Canali e conversazioni di gruppo in sezioni personalizzate della barra laterale.
InclusoInclusoIncluso
Modelli
Accedi a modelli pronti all’uso con automazioni. Con Enterprise+, pubblica modelli personalizzati per la tua azienda.
Creati dagli utentiCreati dagli utentiCreati dagli amministratori
Lavoro potenziato dall’IA
Riepiloghi di conversazioni e canali
Mettiti in pari su canali e conversazioni con un semplice clic.
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Note degli incontri
Ottieni dei riepiloghi della riunione con trascrizioni, punti fondamentali ed elementi di azione.
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App assistenti IA
Incorpora agenti terzi e app IA moderne per lavorare al tuo fianco in Slack.
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Slackbot (agente di IA personale)Nuovo
Il tuo agente di IA personale che comprende conversazioni, file e progetti su Slack. Si applicano i limiti del piano.
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Sintesi quotidiane
Ricevi un riepilogo giornaliero di ciò che sta accadendo in tutti i tuoi team e progetti.
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Riepiloghi di file
Mettiti in pari in maniera veloce sui documenti coi file condivisi o i riepiloghi basati su IA.
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Traduzioni linguistiche IA
Traduci i messaggi e ottieni i risultati dell'IA di Slack nella tua lingua preferita.
InclusoIncluso
Generazione di workflow IA
Crea workflow a partire da un singolo prompt con la potenza dell’IA di Slack e Workflow Builder.
InclusoIncluso
Passaggi IA in Workflow Builder
Migliora i workflow con passaggi basati sull'IA, come i riepiloghi dei canali, per sintesi quotidiane o settimanali.
InclusoIncluso
Spiegazione dei messaggi dell’IA
Comprendi all'istante acronimi, progetti o termini tecnici con spiegazioni chiare tratte dalle conversazioni del tuo team.
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Assistenza alla scrittura tramite IA nei canvas
L'IA ti aiuta a creare, strutturare e perfezionare i tuoi contenuti.
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Ricerca IA
Ottieni risposte chiare dalle conversazioni e dai file condivisi: è sufficiente scrivere una domanda nella tua barra di ricerca. L’IA si occuperà del resto.
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Ricerca aziendale
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Strumenti di automazione
Integrazioni con altre app
Puoi scegliere tra oltre 2.600 app disponibili nell’App directory di Slack, come Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT e tante altre.
10InclusoInclusoIncluso
Distribuzione di app sull’infrastruttura di Slack
Le funzioni personalizzate distribuite vengono eseguite nell’infrastruttura sicura di Slack senza costi aggiuntivi.
InclusoInclusoIncluso
Workflow Builder
Automatizza le attività e i processi di routine direttamente in Slack, senza bisogno di scrivere codice.
InclusoInclusoIncluso
Ramificazione condizionale in Workflow Builder
Crea workflow con logica condizionale in Slack, senza bisogno di codici.
InclusoIncluso
Passaggi personalizzati del workflow
I passaggi di workflow personalizzati permettono agli sviluppatori di portare dei sistemi specifici dell'organizzazione nel workflow grazie alle API di Slack.
InclusoInclusoIncluso
Sicurezza
Crittografia dei dati inattivi e in movimento
Per impostazione predefinita, Slack crittografa i dati inattivi e in movimento come parte dei nostri controlli di sicurezza.
InclusoInclusoInclusoIncluso
Autenticazione a due fattori
Aggiungi una sicurezza extra così da non doverti preoccupare di un'eventuale compromissione della password.
InclusoInclusoInclusoIncluso
Durata della sessione
Obbliga i membri ad accedere di nuovo quando chiudono Slack o dopo un certo periodo di tempo.
InclusoInclusoInclusoIncluso
Gestione nativa dei dispositivi
Applica politiche come il blocco dei dispositivi con jailbreak o il download di file su dispositivi mobili e desktop.
InclusoInclusoInclusoIncluso
Registri degli accessi
I registri degli accessi tengono traccia di accessi, date, dispositivi e IP per individuare attività sospette.
InclusoInclusoIncluso
Single Sign-On (SSO)
Accedi con il tuo IDP preferito. Supporta 12 opzioni SSO, inclusi Okta, Google e Azure.
OAuth con GoogleBasato su SAMLSupporta Multi-SAML
Slack Enterprise Key Management
Slack EKM tiene al sicuro i dati sensibili con chiavi di crittografia personali e registri di attività AWS KMS.
Componente aggiuntivo
Integrazione con Enterprise Mobility Management
Controlla i dati mobili con Enterprise Mobility Management come VMware AirWatch o Ivanti MobileIron.
Incluso
Risposta agli eventi anomali
Protegge dai rischi terminando automaticamente le sessioni dell'utente durante gli eventi anomali.
Incluso
Conformità
Criteri di conservazione dei dati
La versione gratuita di Slack elimina i dati dopo un anno. Per impostazione predefinita, i piani a pagamento li conservano a vita e le impostazioni sono modificabili.
Fino a 1 annoInclusoInclusoIncluso
Residenza dei dati
Per i team globali, scegli l’area geografica in cui verranno conservati alcuni tipi di dati inattivi.
InclusoIncluso
Esportazioni dei dati per tutti i messaggi
I proprietari e gli amministratori dell'area di lavoro possono esportare tutti i dati dell'area di lavoro, inclusi i canali privati e i messaggi diretti.
InclusoIncluso
Esportazioni di dati per tutti i messaggi di un singolo utente
Gli amministratori e i proprietari di un’area di lavoro possono esportare dati da tutte le conversazioni a cui ha partecipato un singolo utente.
Incluso
Prevenzione della perdita dei dati nativa
Scansiona i messaggi esterni e i file per prevenire la perdita o la diffusione dei dati.
Incluso
Blocco delle informazioni
Crea dei blocchi di informazioni tra i gruppi IDP per bloccare certi MD o incontri, evitando i conflitti di interesse.
Incluso
Blocchi a fini giudiziari
Applica un vincolo legale ai membri per conservare i loro dati Slack indipendentemente da modifiche, cancellazioni o conservazione.
Incluso
API Discovery
Utilizza app di terze parti approvate per esportare o gestire messaggi e file da Slack.
Incluso
Registri di controllo
I registri di controllo tengono traccia delle modifiche e dell'utilizzo. Visualizza in Slack, esporta CSV o utilizza l'API dei Registri di controllo.
Incluso
Supporto per la conformità HIPAA
Slack può essere configurato per supportare le informazioni sanitarie protette (PHI) nei file caricati e nei contenuti dei messaggi.
Incluso
Amministrazione
Aree di lavoro
Come un ufficio virtuale, un’area di lavoro è dove si svolge il lavoro: tutti i tuoi canali, MD e strumenti sono attivi qui.
111Illimitato
Gestione delle autorizzazioni per postare nei canali
Controlla chi può postare o @taggare tutti nei canali. Questa fa sì che i grandi canali di annunci non contengano distrazioni.
Limitata al solo canale #generaleLimitata al solo canale #generaleAutorizzazioni per postare in qualsiasi canaleAutorizzazioni per postare in qualsiasi canale
Dashboard delle statistiche di amministrazione
La dashboard delle analisi mostra in che modo la tua organizzazione utilizza Slack. Ordina i dati per comprendere messaggi, canali e membri.
InclusoInclusoIncluso
Gestione degli utenti SCIM
Slack supporta il provisioning dei membri con SCIM. Utilizza un'app connettore e un provider di identità supportato.
InclusoSupporta gli ospiti
API di statistiche amministrative
Recupera i dati sulle statistiche per una data specifica, in formato file JSON compresso.
InclusoIncluso
Statistiche attività messaggi
I proprietari, gli amministratori o i membri possono visualizzare l'attività messaggio per misurare l'impatto delle comunicazioni.
InclusoIncluso
Gruppi utenti personalizzati
Semplifica le comunicazioni del team aggiungendo più persone a un singolo @tag del gruppo utenti.
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Attestazione di dominio
Slack può aiutare le compagnie a richiedere più domini Web.
Incluso
Condizioni d’uso personalizzate
I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono impostare delle regole personalizzate per partecipare e utilizzare la propria organizzazione Slack.
Incluso
Ruoli granulari
Assegna ruoli di sistema ai membri o ai gruppi IDP. Scegli se gestire le attività amministrative a livello di organizzazione o di area di lavoro.
Incluso
Gestione del contenuto contrassegnato
I membri di Enterprise+ possono contrassegnare i messaggi da rivedere. I proprietari e gli amministratori possono agire e visualizzare la cronologia dei contrassegni.
Incluso
Supporto
Accesso all’assistenza clienti
Siamo qui per aiutarti a ottenere il massimo da Slack, con un supporto per il tuo team in ogni fase del percorso.
Assistenza 24/7Assistenza 24/7 con tempo di prima risposta di 4 orePriorità 24/7 con tempo di prima risposta di 4 ore

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Comprendi all'istante acronimi, progetti o termini tecnici con spiegazioni chiare tratte dalle conversazioni del tuo team.
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Crittografia dei dati inattivi e in movimento
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Gestione nativa dei dispositivi
Applica politiche come il blocco dei dispositivi con jailbreak o il download di file su dispositivi mobili e desktop.
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I registri degli accessi tengono traccia di accessi, date, dispositivi e IP per individuare attività sospette.
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Slack Enterprise Key Management
Slack EKM tiene al sicuro i dati sensibili con chiavi di crittografia personali e registri di attività AWS KMS.
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Criteri di conservazione dei dati
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Residenza dei dati
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  • Programmi completi di conformità e di controllo
  • Registri di controllo, prevenzione della perdita dei dati, Single Sign-On e molto altro
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Domande frequenti

L’IA in Slack opera nell’infrastruttura sicura di Slack e rispetta le procedure per la sicurezza e gli standard di conformità che i clienti si aspettano da Slack stesso. Slack non condivide i dati dei clienti con i fornitori di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e non utilizza i dati dei clienti per addestrare gli LLM. Visita il nostro Centro assistenza per ulteriori dettagli.

I nostri modelli linguistici di grandi dimensioni sono ospitati direttamente all’interno del cloud privato virtuale AWS di Slack, garantendo che i tuoi dati rimangano all’interno dell’azienda.

Puoi usare la carta di credito per pagare qualsiasi piano. Se scegli il pagamento annuale, hai la possibilità di ricevere la fattura e pagare con ACH o bonifico bancario. Visita il Centro assistenza per avere maggiori informazioni oppure contattaci per avviare il processo.

Se scegli di pagare con carta di credito, il primo addebito sulla carta di credito sarà effettuato da Slack il giorno in cui acquisti un piano a pagamento. Ecco altre occasioni in cui vedrai degli addebiti:

  • Alla data di rinnovo mensile, in caso di pagamento mensile.
  • Alla data di rinnovo annuale, in caso di pagamento annuale.
  • L’ultimo giorno del mese, in caso di pagamento annuale e in presenza di un saldo residuo in seguito all’aggiunta di nuovi membri.

Puoi modificare i cicli di fatturazione o passare alla fatturazione in qualsiasi momento. Scopri di più sulla gestione dei dettagli di fatturazione qui.

In Slack, riteniamo tu debba pagare solo in base a ciò che usi. I membri che eseguono un’azione in Slack in qualsiasi momento entro un periodo di 28 giorni saranno considerati attivi ai fini della fatturazione. Se un utente per il quale hai già effettuato il pagamento diventa inattivo, provvederemo a eseguire un accredito proporzionale sul tuo account per il tempo non utilizzato.

Per i nuovi membri del team ti verrà addebitato un importo proporzionale per il resto del periodo di fatturazione in corso. Per una panoramica dettagliata del nostro modello di fatturazione e di come la durata dell’abbonamento influisca sulla data di fatturazione, visita il Centro assistenza.

A breve, gli utenti Slack di tutti i piani potranno provare Slackbot. La richiesta è stata straordinaria e stiamo ampliando l'accesso in modo che ogni team possa sperimentare un agente integrato direttamente nel proprio flusso di lavoro. Gli utenti di Slack Free e Pro avranno l’opportunità di esplorare in prima persona le funzionalità di Slackbot tramite un’esperienza di prova limitata. L’accesso continuativo a Slackbot rimarrà disponibile per i clienti Business+ ed Enterprise+ e, a breve, anche i clienti di Salesforce CRM che connetteranno i propri account a Slack otterranno l’accesso continuativo a Slackbot!

Certo! Slack si impegna a supportare le persone che fanno del bene al mondo. Per questo motivo offriamo prezzi con sconti speciali per le organizzazioni no profit e gli istituti di formazione qualificati.

Ottieni maggiori informazioni sulla fatturazione in Slack e sui limiti del piano Slackbot.

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