A breve, gli utenti Slack di tutti i piani potranno provare Slackbot. La richiesta è stata straordinaria e stiamo ampliando l'accesso in modo che ogni team possa sperimentare un agente integrato direttamente nel proprio flusso di lavoro. Gli utenti di Slack Free e Pro avranno l’opportunità di esplorare in prima persona le funzionalità di Slackbot tramite un’esperienza di prova limitata. L’accesso continuativo a Slackbot rimarrà disponibile per i clienti Business+ ed Enterprise+ e, a breve, anche i clienti di Salesforce CRM che connetteranno i propri account a Slack otterranno l’accesso continuativo a Slackbot!