Per registrare un corso online in modo efficace, avrai bisogno dell'attrezzatura giusta e di una connessione Internet stabile per evitare interruzioni. Le cose principali da considerare sono un buon microfono e una webcam di qualità.

Questi possono essere integrati nel tuo computer, ma se non offrono una buona resa è consigliabile acquistarne di separati per ottenere una registrazione migliore. Avrai anche bisogno di un software per la registrazione dello schermo.