Slack 遠距學習

選擇最佳的遠端錄製工具，需要思考幾個重點，才能確保符合你的需求。

首先要思考的是，你要錄製什麼樣的內容？只有音訊、影片，還是兩者都要？

第二個思考的重點是品質。高畫質影片以及有效的音訊減噪效果能讓成果獨具一格。

此外，還要考慮工具是否容易使用、是否適合目前的設定、是否可以共同協作，以及如何保護你的資料。

最後一項就是，哪些功能對你是有用的？舉例來說，根據你的工作內容，能夠錄製你的會議可能真的很重要。