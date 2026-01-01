Slack 遠距學習

拉進遠距教學的距離，無論你身在何處
學生能在以班級或專案為類別的頻道隨時提問，並獲取資訊。教授能提供虛擬課堂和線上諮詢時間，讓師生之間持續對話。Slack 也能滿足各種預算需求，符合資格的機構和團體皆可享優惠價。
與每個人分享即時動態和公告
Slack 能幫助老師和管理員更有效率地分享資訊。學生不需要自己去搜尋重要的電子郵件，或靠簡訊取得需要的新消息。提供企業級安全性，保障校園安全。
除了上課不中斷，還能維持一切運作
社群能透過私人頻道和公開頻道維持互動、保持活躍，以維繫學生社團、運動活動、學生會等的運作。
常見問題
選擇最佳的遠端錄製工具，需要思考幾個重點，才能確保符合你的需求。
首先要思考的是，你要錄製什麼樣的內容？只有音訊、影片，還是兩者都要？
第二個思考的重點是品質。高畫質影片以及有效的音訊減噪效果能讓成果獨具一格。
此外，還要考慮工具是否容易使用、是否適合目前的設定、是否可以共同協作，以及如何保護你的資料。
最後一項就是，哪些功能對你是有用的？舉例來說，根據你的工作內容，能夠錄製你的會議可能真的很重要。
想要有效地錄製線上課程，就需要適當的裝備且網際網路連線穩定，如此才能避免錄製中斷。主要要考慮的包括優質的麥克風和網路攝影機。
這些裝備都能內建在你的電腦中；但是如果它們的品質不佳，你可能想要單獨購買裝備，以便得到最好的錄製效果。另外，你也需要螢幕錄製軟體。
要使用 Slack 錄製遠距學習課程，可先從建立你的課程專屬頻道開始。這裡將成為學生交流、提出問題，並且能即時掌握資訊的空間。