Slack 圖示圍繞店面影像。
Slack 在零售業的應用

更快更聰明的營運方式

利用專為新型態零售環境所打造的平台，有效提升客戶忠誠度和員工生產力。

釋放組織靈活性

超越消費者的期望，在競爭中脫穎而出

  • 結合團隊、技術和流程，以強化協作並推動創新

  • 透過超過 2,500 種應用程式整合，從現有的技術投資中獲得更高價值

  • 建立簡單的工作流程來自動執行繁重的工作，加快上市速度

瞭解 Shipt 如何利用 Slack 重塑零售模式

26%

制定決策速度增幅*

8

個月實現投資報酬*

*資料來源：2022 年 7 月 Salesforce 根據 137 至 150 位 Slack 零售使用者調查所發布的 2023 會計年度客戶成功指標
達成商店營運轉型

使用 Slack 節省時間，並回饋在客戶身上

  • 打破隔閡，統合前線與總部

  • 將佔用寶貴時間的管理工作自動化

  • 安全性作業流程集中化，強化損失預防

「Slack 可讓我們與 400 家商店的合作夥伴快速通訊，無論合作夥伴身在何處，都可以展開有意義的交流。」

資訊長 H-E-B Gavin Gallagher

藉助即時資料激發客戶忠誠度

  • 利用 Salesforce Customer 360 的資料將使用方法個人化

  • 掌握產品供應情形，快速應對延遲狀況

  • 為客服人員提供所需資料，持續提升客戶滿意度

吸引並留住頂尖人才

保留員工和應徵者都慣用的工具

  • 在專用頻道中將工作自動化，快速輕鬆地完成就職程序

  • 培養協作和互助的團隊文化，促進職涯發展

  • 藉助 Slack 社群適時找到你需要的人員

瞭解 H-E-B 如何使用 Slack 凝聚旗下 10 萬名員工

26%

員工參與度提升幅度1

5.9

聘用合格人才所需週數減少幅度2

1*資料來源：2022 年 7 月 Salesforce 根據 143 至 149 位 Slack 零售使用者調查所發布的 2023 會計年度客戶成功指標
2資料來源：2021 年 4 月「Slack 對銷售團隊的整體經濟影響™」(The Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams)

運用應用程式在現有環境完成更多工作

連結所有你喜愛的工具，例如 Salesforce、Workday、Microsoft Office 等等

查看所有整合

常見問題

可以。你可以使用 Slack Connect 來加快工作速度，並鞏固整個零售生態系統中的各種關係。Slack Connect 可讓你的團隊與外部合作夥伴安全交流，包括廠商、供應商和第三方物流業者。所有付費訂閱者均可使用 Slack Connect。

是的。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 遵循 GDPRCCPA 規範，層層把關提供企業級安全性，並符合多項法遵認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等等。

另外，Slack 還提供多種安全性功能 (例如企業金鑰管理)，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，在系統偵測到威脅時立即收到通知。歡迎深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫

是的。有了 Slack，你可以將業界領先的軟體和自訂小程式直接整合到 Slack 中，更能發揮所有工具的效用。超過 2,500 項預先建立的整合功能任君選擇，包括最熱門的工作空間和生產力工具，可有效節省時間，免去切換情境的麻煩。