Slack 在零售業的應用

超越消費者的期望，在競爭中脫穎而出
結合團隊、技術和流程，以強化協作並推動創新
透過超過 2,500 種應用程式整合，從現有的技術投資中獲得更高價值
建立簡單的工作流程來自動執行繁重的工作，加快上市速度
26%
制定決策速度增幅*
8
個月實現投資報酬*
使用 Slack 節省時間，並回饋在客戶身上
打破隔閡，統合前線與總部
將佔用寶貴時間的管理工作自動化
安全性作業流程集中化，強化損失預防
「Slack 可讓我們與 400 家商店的合作夥伴快速通訊，無論合作夥伴身在何處，都可以展開有意義的交流。」
藉助即時資料激發客戶忠誠度
利用 Salesforce Customer 360 的資料將使用方法個人化
掌握產品供應情形，快速應對延遲狀況
為客服人員提供所需資料，持續提升客戶滿意度
保留員工和應徵者都慣用的工具
在專用頻道中將工作自動化，快速輕鬆地完成就職程序
培養協作和互助的團隊文化，促進職涯發展
藉助 Slack 社群適時找到你需要的人員
26%
員工參與度提升幅度1
5.9
聘用合格人才所需週數減少幅度2
運用應用程式在現有環境完成更多工作
連結所有你喜愛的工具，例如 Salesforce、Workday、Microsoft Office 等等
常見問題
可以。你可以使用 Slack Connect 來加快工作速度，並鞏固整個零售生態系統中的各種關係。Slack Connect 可讓你的團隊與外部合作夥伴安全交流，包括廠商、供應商和第三方物流業者。所有付費訂閱者均可使用 Slack Connect。
是的。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 遵循 GDPR 和 CCPA 規範，層層把關提供企業級安全性，並符合多項法遵認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等等。
另外，Slack 還提供多種安全性功能 (例如企業金鑰管理)，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，在系統偵測到威脅時立即收到通知。歡迎深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫。
是的。有了 Slack，你可以將業界領先的軟體和自訂小程式直接整合到 Slack 中，更能發揮所有工具的效用。超過 2,500 項預先建立的整合功能任君選擇，包括最熱門的工作空間和生產力工具，可有效節省時間，免去切換情境的麻煩。