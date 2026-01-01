範本

從展開工作到完成工作的最快速方法。

運用 Slack 中的範本，在每個專案、計畫和流程中都享有領先優勢。

輕鬆又高效率

開始工作的簡易方法。

有時候俗話說得好：「萬事起頭難」。透過範本，你的頻道、畫板、清單和工作流程都已預先製作且準備就緒，以便你和團隊能夠直接開始探索。

    快速又方便

    有適用的範本可使用。

    範本是針對所有業務單位間最常見的使用案例建立。因此，無論你要管理專案或將協助請求分類，都可以立即開始進行，無須從頭開始。

      自訂並重複

      以你的方式建立範本。

      範本可全面自訂，因此你可以將它們製作成更適合你進行的工作。接著，你可以將它們儲存到你公司的範本庫，以便你和團隊成員能夠重複使用。

        Slalom 標誌

        「新的範本解決方案是全新的變革，因為結合了 Slack 最強大的功能，從頻道到工作流程都包括在內，讓我們的團隊能夠更快開始進行工作。」

        Christine McHone

        科技業領導者 Slalom

        適用於各種團隊的各種範本。

        無論你要進行何種工作，範本都可以協助更快完成。

        銷售

        概述和整理客戶團隊，快速成交。

        協助銷售團隊的範本

        行銷

        從開始到執行，進行一場成功的行銷活動。

        協助行銷團隊的範本

        專案管理

        輕鬆建立、追蹤和管理專案。

        協助協調專案的範本

        IT

        更有效率地大規模進行請求管理。

        協助 IT 團隊的範本

        範本只是開頭。

        部落格

        認識 Slack 範本：開始工作的最快速方法

        部落格

        Slack 畫板是為智慧生產力平台提供助力的全新方式

        部落格

        使用 Slack 清單將對話轉換成工作

        電子書

        透過我們客戶使用工作流程建立工具的方式獲得靈感

        常見問題

        Slack 為畫板、清單和工作流程提供個別範本。我們依據常用專案和業務需求將這些範本彙整在一起，以便你更快速開始工作。

        所有 Slack 付費方案均提供範本。

        範本庫中，你可以找到適用於各種內容的預先建立範本，從行銷活動到員工就職等包羅萬象，而且我們會持續新增。

        當然可以！企業方案的客戶可以自訂範本化的解決方案，並將其發布到內部範本庫，以便輕鬆找到且易於在不同專案中使用。

        目前還沒有，但 AI 未來將為範本建立提供助力。也就是說，團隊仍然可以在他們使用範本建立的任何新頻道中運用 AI，就像在任何其他頻道中一樣。

        選擇更好的工作方式

