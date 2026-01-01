範本
從展開工作到完成工作的最快速方法。
運用 Slack 中的範本，在每個專案、計畫和流程中都享有領先優勢。查看範本
輕鬆又高效率
開始工作的簡易方法。
有時候俗話說得好：「萬事起頭難」。透過範本，你的頻道、畫板、清單和工作流程都已預先製作且準備就緒，以便你和團隊能夠直接開始探索。
快速又方便
有適用的範本可使用。
範本是針對所有業務單位間最常見的使用案例建立。因此，無論你要管理專案或將協助請求分類，都可以立即開始進行，無須從頭開始。
自訂並重複
以你的方式建立範本。
範本可全面自訂，因此你可以將它們製作成更適合你進行的工作。接著，你可以將它們儲存到你公司的範本庫，以便你和團隊成員能夠重複使用。
「新的範本解決方案是全新的變革，因為結合了 Slack 最強大的功能，從頻道到工作流程都包括在內，讓我們的團隊能夠更快開始進行工作。」
常見問題
Slack 為畫板、清單和工作流程提供個別範本。我們依據常用專案和業務需求將這些範本彙整在一起，以便你更快速開始工作。
所有 Slack 付費方案均提供範本。
在範本庫中，你可以找到適用於各種內容的預先建立範本，從行銷活動到員工就職等包羅萬象，而且我們會持續新增。
當然可以！企業方案的客戶可以自訂範本化的解決方案，並將其發布到內部範本庫，以便輕鬆找到且易於在不同專案中使用。
目前還沒有，但 AI 未來將為範本建立提供助力。也就是說，團隊仍然可以在他們使用範本建立的任何新頻道中運用 AI，就像在任何其他頻道中一樣。