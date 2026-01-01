SLACK 銷售團隊

Slack 可以協助組織將人員和工具整合在一處，讓員工可以隨時隨地保持生產力並保持向心力。超過 750,000 個企業每天都使用 Slack 進行團隊傳訊、檔案共用以及視訊/語音通話。你可以整合 Google 雲端硬碟、Zoom 和 Salesforce 等數千種工具，也可以為自己的組織建立自訂機器人或應用程式。深入瞭解 Slack 功能的運作方式。