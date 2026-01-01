適用於銷售的 Slack 影片
SLACK 銷售團隊

締造漂亮佳績，速度前所未有

更有效率地增長營收。Slack 可以將你的人員和其客戶、工具和資料集結在一起，進而使他們能以重大方式加快成交速度。

以團隊形式取得成功

縮短業務週期，達成更多交易

  • 將業務代表、合作夥伴、專家和銷售資料匯集在同一中央帳戶頻道

  • 將您的銷售工具直接連結至 Slack，如此一來只要按一下，便可存取您的 CRM、合約、專案管理和更多內容

  • 運用微型會議剪輯與團隊成員溝通交流，分享簡潔的意見回饋、傳遞最新消息或協作完成任務

瞭解 Box 以團隊形式贏得更多交易的方式

27%

成功率提高*

26%

銷售生產力提高*

*資料來源：2022 年 7 月 Salesforce 根據 115 至 755 位同時採用 Slack 和 Salesforce 的使用者調查所發佈的「2023 財政年度客戶成功指標」(FY23 Customer Success Metrics)。
自動化管理工作

耗費更少時間工作，更多時間投注於銷售上

  • 藉由自動化就職流程和即時的文件存取權，讓新進業務代表更快上手

  • Salesforce Sales Cloud 的交易洞察力為基礎，推動更準確的預測能力

  • 使用工作流程自動化例行工作，實現快速交易週期

瞭解 Lyft 如何協助管理員自動化以專注於銷售

「我們可以花更多時間規劃未來，並減少在 Salesforce 上更新交易這種行政工作的時間。毫無疑問，現在業務代表可以發展更多業務，而且更快成交。」

Lyft Logo
Lyft Business 資深策略客戶主管 Tyler Lefeber
與您的客戶相互交流

利用 Slack Connect 鞏固關係

  • 在安全的 Slack Connect 頻道與客戶建立更深入且具差異化的關係

  • 將外部銷售團隊帶入您的頻道中，將 Slack 的強大功能擴展至合作夥伴身上

  • 在你工作的同一頻道中，利用即時資料培養客戶關係

「歷史上，建立深厚銷售關係的最佳做法是用文字與客戶保持聯繫。現在的黃金標準則是把他們帶到 Slack 頻道內。」

Stripe Logo
Stripe 美洲營收與成長部門主管 Jeanne DeWitt Grosser

以如此快的速度成交意義非凡。

使用 Slack 中預先製作的範本，讓銷售團隊更加井然有序和加快步伐。

資源中心
追蹤交易
銷售資源
一對一銷售培訓

銷售支援中心

集中分享提示和協作。

查看範本
資源中心

銷售交易追蹤

輕鬆將索引標籤保存在進行中的交易上

查看範本
追蹤交易

銷售資源

讓你的團隊致勝所需的一切。

查看範本
銷售資源

一對一培訓

以更有效率的一對一面談來設定目標、追蹤成長進度和分享資源。

查看範本
一對一銷售培訓

生產力始於你喜愛的工具

從平台 (例如 Salesforce、DocuSign 和 Highspot) 擷取帳號資料和文件，藉此減少環境切換，並將這些應用程式連結到工作流程，將日常工作自動化。

查看所有業務整合

常見問題

是的！Slack 促成了任何組織內的跨功能團隊與決策者無間且迅速的協作，有助於讓銷售變成團隊運動。方法如下：

  • 迅速通知同事、合作夥伴和專家，即時做成決策。
  • 與你的 CRM 整合，讓組織中的所有人可以在 Slack 內檢視關鍵性的帳號詳細資料。
  • 設定關鍵字通知以激發合作，並讓專家加入，讓交易更快達成。
  • 收聽你不是所屬成員的頻道中的談話，以獲取可以贏得交易的洞見和知識。

不，但它可與你的 CRM 整合 (包括 Salesforce、Hubsport 和 Zoho)。

Slack 搭配 CRM 一起使用，可讓團隊輕易在 Slack 內隨時掌握潛在客戶、帳號詳細資料和其他資訊的最新消息，可以更迅速地回應新商機，並與跨組織的同事們合作無間。

Salesforce 是 Slack 最早期的合作夥伴之一，讓團隊從 Slack 中就能輕鬆掌握 Salesforce 記錄的最新資訊。

有兩個應用程式連結 Salesforce 和 Slack。若要使用 Salesforce Slack 版應用程式，Salesforce 系統管理員需要安裝 Slack Salesforce 版應用程式並進行設定。每個應用程式皆提供不同的功能。

Salesforce 版 Slack 應用程式

  • 檢視與某一筆記錄相關的 Slack 訊息
  • 將 Salesforce 記錄傳送至 Slack
  • 在 Slack 頻道中設定記錄警示

 

Slack 版 Salesforce 應用程式

  • 可在 Slack Marketplace 中找到
  • 搜尋及預覽所有標準物件的 Salesforce 記錄
  • 將相關警示轉送至頻道
  • 新增 Slack 訊息至 Salesforce 記錄

 

深入瞭解如何利用 Slack + Salesforce 整合幫助銷售人員發揮最佳表現，以及整合的運作方式。

頻道是 Slack 中工作一蹴可成的地方。頻道是團隊分享訊息、工具和檔案的單一位置。通常大家會建立頻道來用於公司公告、客戶支援分類、尋求 IT 或 HR 協助，以及分享興趣。

頻道可以設為公開 (開放給組織所有人使用) 或私人 (僅受邀者可使用)。此外，採用 Slack 付費方案的組織可以透過 Slack Connect 與外部合作夥伴 (如代理商、客戶和廠商) 共用頻道。深入瞭解頻道如何提高每日工作的效率。

Slack 可以協助組織將人員和工具整合在一處，讓員工可以隨時隨地保持生產力並保持向心力。超過 750,000 個企業每天都使用 Slack 進行團隊傳訊、檔案共用以及視訊/語音通話。你可以整合 Google 雲端硬碟、Zoom 和 Salesforce 等數千種工具，也可以為自己的組織建立自訂機器人或應用程式。深入瞭解 Slack 功能的運作方式