SLACK 銷售團隊

縮短業務週期，達成更多交易
將業務代表、合作夥伴、專家和銷售資料匯集在同一中央帳戶頻道
將您的銷售工具直接連結至 Slack，如此一來只要按一下，便可存取您的 CRM、合約、專案管理和更多內容
27%
成功率提高*
26%
銷售生產力提高*
耗費更少時間工作，更多時間投注於銷售上
藉由自動化就職流程和即時的文件存取權，讓新進業務代表更快上手
以 Salesforce Sales Cloud 的交易洞察力為基礎，推動更準確的預測能力
使用工作流程自動化例行工作，實現快速交易週期
「我們可以花更多時間規劃未來，並減少在 Salesforce 上更新交易這種行政工作的時間。毫無疑問，現在業務代表可以發展更多業務，而且更快成交。」
利用 Slack Connect 鞏固關係
在安全的 Slack Connect 頻道與客戶建立更深入且具差異化的關係
將外部銷售團隊帶入您的頻道中，將 Slack 的強大功能擴展至合作夥伴身上
在你工作的同一頻道中，利用即時資料培養客戶關係
「歷史上，建立深厚銷售關係的最佳做法是用文字與客戶保持聯繫。現在的黃金標準則是把他們帶到 Slack 頻道內。」
生產力始於你喜愛的工具
從平台 (例如 Salesforce、DocuSign 和 Highspot) 擷取帳號資料和文件，藉此減少環境切換，並將這些應用程式連結到工作流程，將日常工作自動化。
常見問題
是的！Slack 促成了任何組織內的跨功能團隊與決策者無間且迅速的協作，有助於讓銷售變成團隊運動。方法如下：
- 迅速通知同事、合作夥伴和專家，即時做成決策。
- 與你的 CRM 整合，讓組織中的所有人可以在 Slack 內檢視關鍵性的帳號詳細資料。
- 設定關鍵字通知以激發合作，並讓專家加入，讓交易更快達成。
- 收聽你不是所屬成員的頻道中的談話，以獲取可以贏得交易的洞見和知識。
不，但它可與你的 CRM 整合 (包括 Salesforce、Hubsport 和 Zoho)。
Slack 搭配 CRM 一起使用，可讓團隊輕易在 Slack 內隨時掌握潛在客戶、帳號詳細資料和其他資訊的最新消息，可以更迅速地回應新商機，並與跨組織的同事們合作無間。
Salesforce 是 Slack 最早期的合作夥伴之一，讓團隊從 Slack 中就能輕鬆掌握 Salesforce 記錄的最新資訊。
有兩個應用程式連結 Salesforce 和 Slack。若要使用 Salesforce Slack 版應用程式，Salesforce 系統管理員需要安裝 Slack Salesforce 版應用程式並進行設定。每個應用程式皆提供不同的功能。
Salesforce 版 Slack 應用程式
- 檢視與某一筆記錄相關的 Slack 訊息
- 將 Salesforce 記錄傳送至 Slack
- 在 Slack 頻道中設定記錄警示
Slack 版 Salesforce 應用程式
- 可在 Slack Marketplace 中找到
- 搜尋及預覽所有標準物件的 Salesforce 記錄
- 將相關警示轉送至頻道
- 新增 Slack 訊息至 Salesforce 記錄
深入瞭解如何利用 Slack + Salesforce 整合幫助銷售人員發揮最佳表現，以及整合的運作方式。
頻道是 Slack 中工作一蹴可成的地方。頻道是團隊分享訊息、工具和檔案的單一位置。通常大家會建立頻道來用於公司公告、客戶支援分類、尋求 IT 或 HR 協助，以及分享興趣。
頻道可以設為公開 (開放給組織所有人使用) 或私人 (僅受邀者可使用)。此外，採用 Slack 付費方案的組織可以透過 Slack Connect 與外部合作夥伴 (如代理商、客戶和廠商) 共用頻道。深入瞭解頻道如何提高每日工作的效率。
Slack 可以協助組織將人員和工具整合在一處，讓員工可以隨時隨地保持生產力並保持向心力。超過 750,000 個企業每天都使用 Slack 進行團隊傳訊、檔案共用以及視訊/語音通話。你可以整合 Google 雲端硬碟、Zoom 和 Salesforce 等數千種工具，也可以為自己的組織建立自訂機器人或應用程式。深入瞭解 Slack 功能的運作方式。