將營運現代化，並提高生產力
- 直接在 Slack 中放入 Salesforce Financial Services Cloud 等工具的相關通知、核准和資料，讓你輕鬆存取重要操作
- 透過無需程式碼的工作流程自動化推薦管理、客戶引導和其他服務的工作，讓相關人員有更多時間專心培養與客戶的關係
- 跨工作空間頻道讓前台、中台和後勤的相關團隊成員可以互相交流聯繫，從而加快決策進程
- 使用支援 AI、適用於組織上下的搜尋工具供所有人查詢機構的相關知識，讓銀行人員、客服人員和顧問更快進入狀況
26%
更快的決策速度1
25%
更快的個案解決速度1
為客戶帶來更快速、更優質的體驗
- 將適當的人員、資訊和工具無縫聚集在一起，讓問題快速解決並創造個人化體驗，從而贏得終身客戶
- 在 Slack 頻道中即可查看全面且即時的客戶資料和相關背景資訊，輕輕鬆鬆就與客戶建立深厚關係
- 使用 Slack 和 Salesforce Customer 360，讓團隊上下對客戶、客戶的家庭和與客戶間的關係形成共識，一齊為客戶提供優質服務
「我們相信，要成為最好的銀行，必須成為最好的技術團隊。為了達到客戶的期待，我們必須為員工提供最好的工具，而 Slack 正是這樣的工具。」
Slack 的熱門安全性功能
傳輸中資料與待用資料加密
企業金鑰管理 (EKM)
支援防止資料遺失 (DLP)
全球保留政策
支援 eDiscovery
資訊屏障
稽核記錄
為你的公司和合作夥伴提供安心無憂的企業級安全性
- 協作時可確保遵守 FINRA、FedRAMP、ISO/IEC 和 GDPR 等業界和國際法規遵循標準
- 透過 Slack Connect 讓外部合作夥伴也能獲得安全防護
- 透過身分識別和裝置管理控制人員存取 Slack 中的資訊，有助於你管理來自世界各地的人員和裝置
- 採用 Slack 企業金鑰管理 (Slack EKM) 等工具和稽核記錄，並與頂尖的防止資料遺失 (DLP) 供應商整合，能夠有效保護資料
- 善用 Slack 的治理與風險管理功能，降低財務、法律和名譽風險
只要運用應用程式，在工作地點即可達到事半功倍的效果
Slack Connect 可以連結所有你最喜愛的工具，例如 Salesforce、Smarsh、Global Relay 等。
常見問題
當然。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 FINRA 規範。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。
另外，Slack 還提供多種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合，就能在偵測到威脅時立即收到通知。請按這裡，深入瞭解 Slack 的全方位安全性計畫。
沒錯！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，而這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法販售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。只有其他組織內部成員或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴才能傳送 Slack 訊息給你。你可能會收到已與工作空間整合的應用程式 (例如 Financial Services Cloud for Slack 或 DocuSign) 所傳送的通知。
Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性設定，因此可確保不會有人看到不應查看的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。
當然。Slack Connect 可讓你以安全無虞的方式與客戶、經紀商和廠商等外部合作夥伴合作。Slack Connect 為組織提供更安全且生產力更高的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，能夠取代電子郵件往返並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 亦適用。