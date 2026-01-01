站在圖表前的金融服務業專業人士
  • IAG
  • Scotiabank
  • Keybank
  • Revolut
  • Wealthsimple
  • SoFi
公司營運轉型

將營運現代化，並提高生產力

  • 直接在 Slack 中放入 Salesforce Financial Services Cloud 等工具的相關通知、核准和資料，讓你輕鬆存取重要操作
  • 透過無需程式碼的工作流程自動化推薦管理、客戶引導和其他服務的工作，讓相關人員有更多時間專心培養與客戶的關係
  • 跨工作空間頻道讓前台、中台和後勤的相關團隊成員可以互相交流聯繫，從而加快決策進程
  • 使用支援 AI、適用於組織上下的搜尋工具供所有人查詢機構的相關知識，讓銀行人員、客服人員和顧問更快進入狀況

26%

更快的決策速度1

25%

更快的個案解決速度1

1資料來源：Salesforce 於 2022 年 7 月發布的「2023 財年客戶成功指標」；研究參與者為任職於金融服務業的 Slack 使用者。
改善客戶體驗

為客戶帶來更快速、更優質的體驗

  • 將適當的人員、資訊和工具無縫聚集在一起，讓問題快速解決並創造個人化體驗，從而贏得終身客戶
  • 在 Slack 頻道中即可查看全面且即時的客戶資料和相關背景資訊，輕輕鬆鬆就與客戶建立深厚關係
  • 使用 Slack 和 Salesforce Customer 360，讓團隊上下對客戶、客戶的家庭和與客戶間的關係形成共識，一齊為客戶提供優質服務

「我們相信，要成為最好的銀行，必須成為最好的技術團隊。為了達到客戶的期待，我們必須為員工提供最好的工具，而 Slack 正是這樣的工具。」

RBC
RBC 創意與科技部門執行副總裁 Martin Wildberger

Slack 的熱門安全性功能

傳輸中資料與待用資料加密

企業金鑰管理 (EKM)

支援防止資料遺失 (DLP)

全球保留政策

支援 eDiscovery

資訊屏障

稽核記錄

全球安全協作

為你的公司和合作夥伴提供安心無憂的企業級安全性

  • 協作時可確保遵守 FINRA、FedRAMP、ISO/IEC 和 GDPR 等業界和國際法規遵循標準
  • 透過 Slack Connect 讓外部合作夥伴也能獲得安全防護
  • 透過身分識別和裝置管理控制人員存取 Slack 中的資訊，有助於你管理來自世界各地的人員和裝置
  • 採用 Slack 企業金鑰管理 (Slack EKM) 等工具和稽核記錄，並與頂尖的防止資料遺失 (DLP) 供應商整合，能夠有效保護資料
  • 善用 Slack 的治理與風險管理功能，降低財務、法律和名譽風險
深入瞭解 Slack 安全性

只要運用應用程式，在工作地點即可達到事半功倍的效果

Slack Connect 可以連結所有你最喜愛的工具，例如 Salesforce、Smarsh、Global Relay 等。

查看所有整合

Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Financial Services Cloud for Slack
Logo of Smarsh - Archiving & Compliance
Logo of Global Relay Archive for Slack
Logo of Druva for Slack eDiscovery
Logo of PagerDuty
Logo of Netskope for Slack Enterprise
Logo of Symantec CloudSOC
Logo of McAfee Skyhigh for Slack
Logo of Jira Cloud
Logo of Box
Logo of Docusign
Logo of Zoom
Logo of Webex Meetings
Logo of Outlook Calendar
常見問題

當然。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 FINRA 規範。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供多種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合，就能在偵測到威脅時立即收到通知。請按這裡，深入瞭解 Slack 的全方位安全性計畫

沒錯！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，而這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法販售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。只有其他組織內部成員或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴才能傳送 Slack 訊息給你。你可能會收到已與工作空間整合的應用程式 (例如 Financial Services Cloud for Slack 或 DocuSign) 所傳送的通知。

Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性設定，因此可確保不會有人看到不應查看的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件

當然。Slack Connect 可讓你以安全無虞的方式與客戶、經紀商和廠商等外部合作夥伴合作。Slack Connect 為組織提供更安全且生產力更高的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，能夠取代電子郵件往返並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 亦適用。

歡迎一探未來工作型態

