當然。Slack Connect 可讓你以安全無虞的方式與客戶、經紀商和廠商等外部合作夥伴合作。Slack Connect 為組織提供更安全且生產力更高的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，能夠取代電子郵件往返並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 亦適用。