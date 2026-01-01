資訊技術工作流程影像
資訊技術

完全釋放 IT 團隊與工具的潛能

Slack 可將你的人員和技術堆疊集中於同一空間，讓整個組織的人員合作更為順暢。

將技術堆疊最佳化

提升技術投資的 ROI

  • 雙向 API 可整合個別工具，讓每個部門都可使用，成效再加倍

  • 不論規模大小，組織都能更快兌現軟體和服務的價值

  • 安全地將資訊從所有工具匯入 Slack 頻道，團隊可在此查看資訊並做出應對，而且速度更快

338%

部署 Slack 後，3 年間的投資報酬率*

210 萬美元

每年節省的生產力開銷*

*Forrester，「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)
加速工作

打破協作障礙

  • 透過可自訂的機器人、工作流程和應用程式，在整個組織實現自動化以降低成本

  • 在全組織共用的頻道展開溝通，加速工作並引導決策

  • 使用 Slack Connect 安全地與客戶、合作夥伴和廠商合作

瞭解 Slack Connect 的運作方式

Slack 已經是強化我們企業內安全協作與社交連結的重要基礎。我們發現電子郵件使用量大幅減少，各團隊之間的溝通也更加有效。

Ameritrade Logo
TD Ameritrade CIO Vijay Sankaran
促進參與

採用易於使用的工具

  • 藉由可促進持續深度參與的直觀 UI，推升企業表現

  • 將團隊討論與決策集中在單一且可搜尋的空間，打破溝通障礙：Slack

  • 透過更有人情味的傳訊方式，發展全公司的社群與團隊文化

74%

的人表示，如果不能使用 Slack，他們會很不開心*

91%

的人員覺得與團隊之間的交流更密切*

*Slack 問卷調查，2022 年 11 月

超過 2,600 項整合，數量持續增加中

Slack 可以將所有你最愛的工具連結在一起，如 Google 雲端硬碟、Okta、Outlook 和 Zoom。

查看所有整合

常見問題

使用工作流程建立工具，即可在 Slack 建立專屬自訂工作流程，輕鬆地自動執行例行動作和通訊。

如需建立工作流程的說明，請查看我們的逐步指南

所有 Slack 付費方案均提供工作流程。

可以。Slack Connect 可讓你用安全的方式與外部合作夥伴合作，如廠商、承包商與客戶。有超過 5,200 個組織使用 Slack Connect 來加速工作，以及強化與合作夥伴的關係。所有付費方案均可使用 Slack Connect。歡迎前往此處深入瞭解 Slack Connect。

可以，Slack 不僅可以和 Zendesk 整合，也可以和其他超過 2,200 個應用程式整合，如 Salesforce、Okta、ServiceNow 和 Zoom。你可以在 Slack Marketplace 瀏覽這些應用程式。

如果你使用自訂工具，或者要遵循公司專用的流程，你可以使用 Slack 工作流程建立工具建立符合自身需求的流程。或者，你可以用 Slack API 來建立自訂小程式。

頻道是 Slack 中工作一蹴可成的地方。頻道是團隊分享訊息、工具和檔案的單一位置。通常大家會建立頻道來用於公司公告、客戶支援分類、尋求 IT 或 HR 協助，以及分享興趣。

頻道可以設為公開 (開放給組織所有人使用) 或私人 (僅受邀者可使用)。此外，採用 Slack 付費方案的組織可以透過 Slack Connect 與外部合作夥伴 (如代理商、客戶和廠商) 共用頻道。如要深入瞭解頻道如何提高每日工作的效率，請前往這裡

安全。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供多種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，即可在系統偵測到威脅時立即收到通知。如要深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫，請前往此處