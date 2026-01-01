麥克風和錄音帶顯示快速演變的媒體概況。
在媒體進化中占得先機

在新聞傳播比電子郵件更快的環境中，使用 Slack 工作能讓你最先掌握消息，並領先競爭對手。

瞭解業界領導廠商如何使用 Slack：

加入這些頂尖媒體公司的行列，一起使用 Slack 讓業務轉型

  • Time
  • Conde Nast
  • Economist
  • RGA
  • BBC

生產

更好、更快的內容

無論是 10 人或 1 萬人的團隊，Slack 讓組織保持靈活。

在模擬的截圖中，使用世界盃頻道來進行照片協作和編寫 Twitter 貼文。
世界盃轉播
江曉依上午 8:46@林淑珮，你好，這場比賽的勝負真要到最後一刻才見分曉。拍到那一記致勝入球的照片時便盡快傳送！
林淑珮上午 8:47
致勝入球的照片JPG from Google Drive
已上傳此檔案: 致勝入球的照片
👀2🎊3
江曉依上午 8:47太棒了！我們可能是最先在推特發文，參與度相當高。我正要使用 Zoom 與總部的同事通訊，所以我會通知他們。
訊息 #世界盃轉播

  • 工作流程加速交付

    Slack 透過有效率的專案管理和核准流程來提升協作敏捷性。

  • 將工具組統合

    與內容管理系統和其他常用應用程式整合，表示將例行工作自動化、迅速指派工作，以及深入瞭解資料來改善效能。

  • 與外部組織合作無間

    透過 Slack Connect，你可以用安全的方式在同一處讓適當的人員掌握最新動態，無論是內部或外部人員。

「從前，運動賽事精華影片的製作、核准到散播，必須花費極多時間才能完成，如今可以透過我們的社群頻道幾近即時共用，全是 Slack 的功勞。」

透明度

透明度由你定義

Slack 的透明度可自訂程度極高，意味著無論是內部或外部的適當人員，都能一直掌握最新進展。

在模擬的截圖中，使用新的試驗頻道把新編輯的內容張貼到指令碼。
6月新試點
陳峰洺下午 3:41@林淑珮，這是我在最後一幕的傳球。有任何想法，請留言給我。
試驗分集指令碼第 3 版Document from Google Drive
已上傳此檔案: 試驗分集指令碼第 3 版
👍3
林淑珮下午 3:45我喜歡你處理 Alicia 角色的方式。我在留言中說明我的想法。
🙌1
許姍姍下午 3:46@陳峰洺，謝謝你！此內容十分適合在明天的工作坊研討會中與我們生產部門的同事一同討論。
訊息 #6月新試點
頻道內以公開方式協作或是隱密地工作
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

  • 攝影自由工作者

    迅速指派專案到自由工作者人才庫

  • 首次推出

    直接與廠商、客戶、關係企業和其他外部合作夥伴在 Slack Connect 中協作

  • 6月新試點

    私人頻道是能以自由協作來啟動一場即將到來的最高機密演出場地

變更管理

管理組織轉型

透過 Slack 進行清楚的傳達與溝通，能讓組織在面對業界持續的迅速變化時，維持穩定性。

通用搜尋用法的範例。
休假政策更新
清除
訊息 1,609檔案 1,115頻道 0人員 0
來自位置對象日期只限我的頻道檔案類型排除應用程式和工作流程
排序：最相關顯示：每頁 20 筆結果
全球公告— 9 月 19 日
袁祐君上午 10:01
大家好，很高興 Jane News 加入 A 公司。她的加入也帶來了一些變更，所以請參閱最新 PDF 瞭解我們的休假政策。
❤️24 個回應4 則回覆
公告— 1 月 26 日
許少魁下午 3:21
👋這是 Jane News 休假政策的最新內容，這是我們今天一直在討論的內容。
Slack 工作空間中的搜尋範例
  • 所有人都看得到重要公告

    在頻道中進行傳達與溝通有助於建立組織信任及一致的目標。

  • 追蹤和回溯從第一天開始的歷程

    Slack 的搜尋功能強大，可輕鬆存取所有歷程。這意味著，使用 Slack 的頻率越高，便能輕鬆掌握更多資訊。

工作流程

自動化常見流程

藉由整合數千家協力廠商的產品，可以直接使用 Slack 在 Pagerduty 上監控網站效能、在 Google 雲端硬碟上立即共用文件、推特行銷貼文等。

請查看所有應用程式整合
Logo of Google Drive
Google Drive
File management
Logo of Twitter
Twitter
Social Media
Logo of Outlook Calendar
Outlook Calendar
Communication
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Support
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Communication
Logo of Zoom
Zoom
Communication

許多人和你的情況一樣

全球已有數百萬人選擇使用 Slack 來執行工作。

Stroer-Slack-Customer-hero

透過 Slack 強化媒體公司的品牌識別度

Slack-Customer-RGA-hero

國際顧問公司得以提升服務品質並更快做出決策

Slack-Customer-Story-BBC

利用 Slack 改善協作

