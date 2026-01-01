在媒體進化中占得先機

加入這些頂尖媒體公司的行列，一起使用 Slack 讓業務轉型
生產
更好、更快的內容
無論是 10 人或 1 萬人的團隊，Slack 讓組織保持靈活。
在模擬的截圖中，使用世界盃頻道來進行照片協作和編寫 Twitter 貼文。
工作流程加速交付
Slack 透過有效率的專案管理和核准流程來提升協作敏捷性。
將工具組統合
與內容管理系統和其他常用應用程式整合，表示將例行工作自動化、迅速指派工作，以及深入瞭解資料來改善效能。
與外部組織合作無間
透過 Slack Connect，你可以用安全的方式在同一處讓適當的人員掌握最新動態，無論是內部或外部人員。
「從前，運動賽事精華影片的製作、核准到散播，必須花費極多時間才能完成，如今可以透過我們的社群頻道幾近即時共用，全是 Slack 的功勞。」
透明度
透明度由你定義
Slack 的透明度可自訂程度極高，意味著無論是內部或外部的適當人員，都能一直掌握最新進展。
在模擬的截圖中，使用新的試驗頻道把新編輯的內容張貼到指令碼。
在頻道內以公開方式協作或是隱密地工作
什麼是頻道？：
頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。
攝影自由工作者
迅速指派專案到自由工作者人才庫
首次推出
直接與廠商、客戶、關係企業和其他外部合作夥伴在 Slack Connect 中協作
6月新試點
私人頻道是能以自由協作來啟動一場即將到來的最高機密演出場地
變更管理
管理組織轉型
透過 Slack 進行清楚的傳達與溝通，能讓組織在面對業界持續的迅速變化時，維持穩定性。
通用搜尋用法的範例。
所有人都看得到重要公告
在頻道中進行傳達與溝通有助於建立組織信任及一致的目標。
追蹤和回溯從第一天開始的歷程
Slack 的搜尋功能強大，可輕鬆存取所有歷程。這意味著，使用 Slack 的頻率越高，便能輕鬆掌握更多資訊。
工作流程
自動化常見流程
藉由整合數千家協力廠商的產品，可以直接使用 Slack 在 Pagerduty 上監控網站效能、在 Google 雲端硬碟上立即共用文件、推特行銷貼文等。請查看所有應用程式整合
