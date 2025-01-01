保持媒体发展的领先地位

加入这些顶级媒体公司的行列，使用 Slack 来转变你的业务面貌吧
生产
更快速地交付更优质的内容
无论你是 10 人还是 10000 人的团队，Slack 都能使你的组织保持敏捷。
在模拟的屏幕截图中，世界杯频道用于协调照片和创作推文。
工作流程加快交付
Slack 通过高效的项目管理和审批流程，增强你的协作敏捷性。
统一你的工具箱
与内容管理系统和其他常用应用集成，意味着可以实现日常任务的自动化、快速分配工作且利用数据提升性能。
与外部组织无缝协作
通过使用 Slack Connect，你可安全地将合适人员（无论内部还是外部）集中到同个圈子里。
“过去，体育赛事要闻从创建到审批和发布需要几个小时的时间，现在多亏有了 Slack，体育要闻可以通过我们的社交频道近乎实时地分享。”
透明度
根据你自身条件所确定的透明度
Slack 具有可高度自定义的透明度，这意味着可以将适当的人员——无论是内部还是外部人员——始终保持在同一个圈子中。
模拟的屏幕截图中使用了一个新的试点频道，将新的编辑内容发布到脚本中。
在频道中公开协作或进行保密工作
什么是频道？：
频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。
摄影自由工作者
快速将项目分配到你的自由职业者平台
首次推出
在 Slack Connect 中直接与供应商、客户、关联公司和其他外部合作伙伴进行协作
6 月新试点
可以在其中进行自由协作以发布一场即将举行的私密展示活动的一个私人频道
变更管理
管理组织变革
在一个瞬息万变的行业中，在 Slack 中进行清晰的沟通可以保持整个组织的稳定性。
通用搜索使用示例。
假期政策更新清除
每个人都可以看到重要公告
频道中沟通有助于建立组织信任和一致性。
跟踪和追溯从第一天开始的历史记录
Slack 具有强大的搜索功能，使所有历史记录都可以轻松访问。这意味着你使用 Slack 的次数越多，你所能访问的信息就越多。
工作流程
常用流程自动化
通过数以千计的第三方集成，你可以在 Slack 内部监视 Pagerduty 上的网站性能，在 Google Drive、漏斗式推文等平台即时共享文档。查看所有应用集成
