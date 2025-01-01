保持媒体发展的领先地位

麦克风和录音带显示了迅速发展的媒体格局。
在当今新闻传播比电子邮件传播更快的世界中，使用 Slack 这个工作平台，可以帮助你在新闻和竞争中保持领先地位。

了解行业领导者如何将 Slack 用于以下方面：

加入这些顶级媒体公司的行列，使用 Slack 来转变你的业务面貌吧

  • Time
  • Conde Nast
  • Economist
  • RGA
  • BBC

生产

更快速地交付更优质的内容

无论你是 10 人还是 10000 人的团队，Slack 都能使你的组织保持敏捷。

在模拟的屏幕截图中，世界杯频道用于协调照片和创作推文。
世界杯转播
张语婷上午 8:46嗨，@裴琳，这个游戏真的到关键时刻了。一旦得手，就尽快把那致胜一球踢出去！
裴琳上午 8:47
制胜球照片JPG from Google Drive
已上传此文件: 制胜球照片
👀2🎊3
张语婷上午 8:47超棒！我们可能是第一个发布推文的，敬业度很高。我要和总部的人一起出镜，所以我会把他们加进去。
发送消息至 #世界杯转播

  • 工作流程加快交付

    Slack 通过高效的项目管理和审批流程，增强你的协作敏捷性。

  • 统一你的工具箱

    与内容管理系统和其他常用应用集成，意味着可以实现日常任务的自动化、快速分配工作且利用数据提升性能。

  • 与外部组织无缝协作

    通过使用 Slack Connect，你可安全地将合适人员（无论内部还是外部）集中到同个圈子里。

“过去，体育赛事要闻从创建到审批和发布需要几个小时的时间，现在多亏有了 Slack，体育要闻可以通过我们的社交频道近乎实时地分享。”

透明度

根据你自身条件所确定的透明度

Slack 具有可高度自定义的透明度，这意味着可以将适当的人员——无论是内部还是外部人员——始终保持在同一个圈子中。

模拟的屏幕截图中使用了一个新的试点频道，将新的编辑内容发布到脚本中。
6 月新试点
苏奕哲下午 3:41@裴琳，这是我在结局场景中的通行证。请在评论中告诉我你的想法。
试播节目脚本 V3Document from Google Drive
已上传此文件: 试播节目脚本 V3
👍3
裴琳下午 3:45我喜欢你对 Alicia 这个角色的演绎。我会在评论中留下我的意见。
🙌1
朱秀雯下午 3:46非常感谢 @苏奕哲!在我们明天与生产人员的车间研讨会上，如果能讨论复习一下这个话题就太好了。
发送消息至 #6 月新试点
频道中公开协作或进行保密工作
什么是频道？

频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。

  • 摄影自由工作者

    快速将项目分配到你的自由职业者平台

  • 首次推出

    在 Slack Connect 中直接与供应商、客户、关联公司和其他外部合作伙伴进行协作

  • 6 月新试点

    可以在其中进行自由协作以发布一场即将举行的私密展示活动的一个私人频道

变更管理

管理组织变革

在一个瞬息万变的行业中，在 Slack 中进行清晰的沟通可以保持整个组织的稳定性。

通用搜索使用示例。
假期政策更新
清除
消息 1,609 条文件 1,115 个频道 0 个人员 0 个
来自日期仅限我的频道文件类型排除应用和工作流程
排序：最相关显示：每页 20 条结果
通知（全球）— 9 月 19 日
魏辉宁上午 10:01
大家好，很高兴 Jane News 加入我们极点创科的大家庭。同时，我们的政策也有一些更改，请参阅我们最新的度假政策 PDF 文档。
❤️24 条回复4 条回复
公告— 1 月 26 日
杜子杰下午 3:21
👋这是我们今天所谈论的 Jane News 度假政策的更新。
Slack 工作区搜索示例
  • 每个人都可以看到重要公告

    频道中沟通有助于建立组织信任和一致性。

  • 跟踪和追溯从第一天开始的历史记录

    Slack 具有强大的搜索功能，使所有历史记录都可以轻松访问。这意味着你使用 Slack 的次数越多，你所能访问的信息就越多。

工作流程

常用流程自动化

通过数以千计的第三方集成，你可以在 Slack 内部监视 Pagerduty 上的网站性能，在 Google Drive、漏斗式推文等平台即时共享文档。

你正享受优势合作

世界各地已有数以百万计的人选择在 Slack 中开展工作。

Stroer-Slack-Customer-hero

利用 Slack 扩大媒体公司的品牌知名度

Slack-Customer-RGA-hero

全球机构提供更好的服务和更快的决策

Slack-Customer-Story-BBC

通过 Slack 改善协作

