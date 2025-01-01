Slack 帮助 Cole Haan 更快地将新鞋子推向市场阅读故事

鼓舞人心的案例，出色的工作效率

在塑造未来办公模式的团队、公司和行业的成功案例中，高效工作体验，比比皆是。他们都是在 Slack 的助力之下实现了超越。

procore-spotlight-awards-home-hero
在 Kris Lengiez 的助推下，Procore 引领建筑业进入新时代
LOTTE ON 扩展工作效率管理平台，助力员工出色完成工作
IBM 的工作效率管理平台：立足创新与卓越前沿
Vercel Builds the AI-Native Future with Slack as Its Agentic OS for Work

Slalom 借助 Slack 中的 Agentforce 实现前所未有的工作效率提升

IBM 工程团队的成员正在查看硬件

IBM 的工程团队如何在整个开发生命周期中使用 Slack

Slack-Customer-Shopify-hero

电子商务平台部署超级机器人，实现无故障购买

Personio 使用 Slack 实现平稳流畅、激励人心、富有趣味的入职流程

Wayfair 图片

Wayfair 与 Slack 合作无间

Solaris 借助 Slack 在高度受监管的行业中促进创造力

Slack 是我们用来合作解决问题的工具

Slack 帮助 Jägermeister 实现企业目标

Idee per Viaggiare 与 Slack 携手翱翔未来，重新定义旅行体验

Coles

Slack 如何帮助 Coles 将工作速度加快四倍，从而改变客户的零售体验

投资团队合作，产生可观回报

  • 338%

    投资回报率1

  • 210 万美元

    通过提高工作效率实现成本大幅节省1

  • 85%

    认为 Slack 改善了沟通效率2

  • 47%

    的用户认为工作更有效率2

1 加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）。
2 所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。

