Vercel Builds the AI-Native Future with Slack as Its Agentic OS for Work
Slalom 借助 Slack 中的 Agentforce 实现前所未有的工作效率提升
IBM 的工程团队如何在整个开发生命周期中使用 Slack
电子商务平台部署超级机器人，实现无故障购买
Personio 使用 Slack 实现平稳流畅、激励人心、富有趣味的入职流程
Wayfair 与 Slack 合作无间
Solaris 借助 Slack 在高度受监管的行业中促进创造力
Slack 是我们用来合作解决问题的工具
Slack 帮助 Jägermeister 实现企业目标
Idee per Viaggiare 与 Slack 携手翱翔未来，重新定义旅行体验
Slack 如何帮助 Coles 将工作速度加快四倍，从而改变客户的零售体验
投资团队合作，产生可观回报
338%
投资回报率1
210 万美元
通过提高工作效率实现成本大幅节省1
85%
认为 Slack 改善了沟通效率2
47%
的用户认为工作更有效率2
1 加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）。
2 所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。
