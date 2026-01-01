Témoignages inspirants et productivité remarquable
L’efficacité est au rendez-vous dans ces témoignages d’équipes, d’entreprises et de secteurs qui façonnent l’avenir du travail. Ils ont tous un point commun : Slack.
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Un pari gagnant : investir dans le travail d’équipe
338 %
de retour sur investissement1
2,1
millions de dollars en gain de productivité1
85 %
des personnes interrogées affirment que Slack a amélioré la communication2
47 %
se sentent plus productifs2
2 Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes techniques », Forrester, 2020.