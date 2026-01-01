Kin + Carta réunit l‘ensemble de ses équipes grâce à SlackLire le témoignage client

Témoignages inspirants et productivité remarquable

L’efficacité est au rendez-vous dans ces témoignages d’équipes, d’entreprises et de secteurs qui façonnent l’avenir du travail. Ils ont tous un point commun : Slack.

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Un pari gagnant : investir dans le travail d’équipe

  • 338 %

    de retour sur investissement1

  • 2,1

    millions de dollars en gain de productivité1

  • 85 %

    des personnes interrogées affirment que Slack a amélioré la communication2

  • 47 %

    se sentent plus productifs2

1 Moyenne pondérée. Sur la base de 2 707 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (décembre 2021).
2 Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes techniques », Forrester, 2020.

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