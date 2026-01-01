Les fonctionnalités de Slack

Un seul système d’exploitation pour toute la journée.

Les fonctionnalités de Slack travaillent ensemble pour vous permettre de renforcer la collaboration.

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Collaboration

Réunissez les personnes, les projets, les connaissances et la culture d’entreprise sur une même plateforme.

CanauxCollaborez en temps réel avec des conversations transparentes. Créez des canaux pour des équipes, des projets ou tout autre élément.Slack ConnectTravaillez avec vos partenaires comme s’ils faisaient partie de votre propre équipe et supprimez les barrières grâce à la collaboration sécurisée offerte par Slack.Appels d’équipeClipsMessagerieSlack pour les entreprises

Gestion de projet

Accélérez le travail en vous coordonnant sur les priorités et en gérant les tâches dans Slack.

CanevasListesPartage de fichiersModèles

Intégrations

Gérez le travail à partir d’un système d’exploitation unique connecté entre les applications et les personnes.

Applications et intégrationsSimplifiez vos tâches quotidiennes en connectant Slack à plus de 2 600 services tels que Google Drive, Office 365 et bien d’autres.Générateur de flux de travail Créez des automatisations sans code pour les tâches et les processus de routine afin de vous concentrer à nouveau sur le travail à forte valeur ajoutée.Slack Sales ElevateGérez mieux votre portefeuille client dans Slack avec une visibilité complète sur les comptes Salesforce depuis n’importe quel appareil.Intégrations Salesforce et SlackIntégrez les données Salesforce dans Slack sans avoir à quitter la conversation, pour coordonner les équipes et travailler plus rapidement.

Informations

Exploitez les connaissances collectives de votre entreprise et les données de GRC pour travailler de manière plus intelligente et plus simple.

Slack AIRattrapez instantanément votre retard grâce aux résumés des canaux et des fils de discussion, programmez des récaps quotidiens des canaux et prenez automatiquement des notes lors des appels d’équipe.AgentforceDemandez à un agent d’analyser les données des clients, de rédiger des e-mails, de fournir des recommandations sur les opportunités de vente, et bien plus encore.Recherche d’entrepriseEffectuez des recherches dans toutes les applications tierces, sources de données et conversations de votre entreprise, le tout via une seule barre de recherche alimentée par l’IA.SlackbotVotre agent IA personnel de travail, qui comprend parfaitement votre fonctionnement et celui de votre équipe. Il s’adapte à votre style, trouve ce dont vous avez besoin et renforce votre productivité.
Deliveroo

« Slack est le meilleur outil dont nous disposons pour rester en contact. Il permet à notre personnel d'échanger de manière simple et instantanée, ce qui en fait le canal de communication préféré de notre entreprise et le seul que nous apprécions réellement. »

Will Sprunt, CIO, Deliveroo

Découvrez de nouvelles façons de travailler dans Slack

Un message dans Slack qui pose la question « Qu’est-ce que Slack ? »
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Qu’est-ce que Slack ? Découvrez le système d’exploitation professionnel

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Pourquoi les entreprises innovantes utilisent Slack

Un canal Slack avec des icônes colorées disséminées dans la partie supérieure.
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Les entreprises de toutes tailles travaillent plus rapidement et plus efficacement avec Slack AI

L’interface de Slack affichant les appels d’équipe, les applications, les émojis et plus encore.
Découverte du produit

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Foire aux questions

Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de travailler. Contrairement aux e-mails, Slack est une plateforme plus rapide, mieux organisée et plus sécurisée. Toute votre communication est organisée en canaux faciles à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où se rendre pour mener à bien leur travail. Slack intègre également l’IA dans les flux de travail, en vous aidant tout au long de votre journée de travail, ce qui vous permet de trouver et d’exploiter plus rapidement et plus facilement les informations dont vous avez besoin. Et contrairement aux e-mails, Slack s’intègre à tous les autres systèmes de votre pile technologique pour devenir l’OS unique de tout votre travail. Slack centralise tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Adieu les changements de contexte, les silos de données et les pertes d’informations.

Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.

Le travail dans Slack commence dans les canaux. En configurant un canal pour chaque projet, équipe, bureau et service, vous créez un espace pour chaque conversation. En outre, étant donné que les canaux sont faciles à créer et à rejoindre, Slack peut s’adapter à vos besoins en perpétuelle évolution. Si quelqu’un rejoint un projet, il vous suffit d’ajouter cette personne au canal pour qu’elle puisse parcourir les anciennes conversations. Au lancement d’un nouveau projet, créez un canal et invitez les personnes concernées à le rejoindre.

Découvrez comment collaborer efficacement dans les canaux.

Slack AI repose sur l’infrastructure fiable de Slack et respecte les pratiques de sécurité et normes de conformité que les clients attendent de Slack. Slack ne partage pas les données client aux fournisseurs de grands modèles de langage (LLM) et n’utilise pas ces données client pour entraîner de grands modèles de langage.

Nos LLM sont hébergés directement dans le cloud privé virtuel AWS de Slack, ce qui garantit que vos données ne sortent pas de chez vous. En savoir plus ici.

Oui, vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à plusieurs certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la HIPAA et à la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.

Slack propose également des fonctionnalités de sécurité avancées, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être notifié instantanément de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.

Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam et le phishing, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut pas être vendu à des annonceurs ou inscrit sur une liste de diffusion, et vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.

Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données lui étant réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre compagnie.

Slack Connect est un moyen sécurisé et efficace pour les entreprises de communiquer entre-elles. En l’utilisant, vous pouvez déplacer toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes dans Slack, remplaçant ainsi les e-mails et favorisant la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de niveau professionnel de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect. Découvrez plus d’informations sur Slack Connect ici.