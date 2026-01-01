Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de travailler. Contrairement aux e-mails, Slack est une plateforme plus rapide, mieux organisée et plus sécurisée. Toute votre communication est organisée en canaux faciles à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où se rendre pour mener à bien leur travail. Slack intègre également l’IA dans les flux de travail, en vous aidant tout au long de votre journée de travail, ce qui vous permet de trouver et d’exploiter plus rapidement et plus facilement les informations dont vous avez besoin. Et contrairement aux e-mails, Slack s’intègre à tous les autres systèmes de votre pile technologique pour devenir l’OS unique de tout votre travail. Slack centralise tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Adieu les changements de contexte, les silos de données et les pertes d’informations. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.