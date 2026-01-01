Restez coordonnés et gagnez du temps avec les clips
Enregistrez et envoyez des clips audio ou vidéo afin de partager des informations facilement et sans avoir à organiser de réunion.
Enregistrez en toute simplicité
Les clips vous permettent de consulter directement des mises à jour, des annonces et des explications. Publiez des enregistrements audio ou vidéo et partagez votre écran afin de fournir davantage de contexte et ce, directement dans Slack.
Restez à jour
Tout utilisateur peut consulter ou créer des clips quand il le souhaite. Ainsi, les équipes peuvent rester à jour sans avoir à chercher un créneau pour se réunir.
51 %
de diminution des réunions programmées pour les équipes utilisant les clips*
Consultez les clips à votre guise
Regardez ou écoutez des clips à votre convenance : vous pouvez accélérer ou ralentir l’enregistrement, activer les sous-titres ou lire la transcription, où que vous soyez.
« Slack accélère nos opérations en permettant à tous nos collaborateurs, quel que soit leur fuseau horaire ou leur localisation, de collaborer de manière asynchrone via des outils accessibles comme les clips. »
Questions fréquentes
Tous les forfaits Slack, qu’ils soient gratuits ou payants, vous permettent d’utiliser les clips audio et vidéo de façon illimitée.
Plutôt que d’essayer de réunir tout le monde au même moment, songez à publier un clip audio ou vidéo. Vous pouvez également utiliser un clip lorsque vous devez quitter le bureau ou que vous êtes à l’extérieur et qu’il est plus simple pour vous d’enregistrer votre message que de le rédiger.
Toute personne faisant partie d’un canal ou d’un message direct peut envoyer et lire des clips audio et vidéo. Elle peut également répondre dans un fil de discussion avec un clip qu’elle a elle-même créé.
Vous pouvez accélérer ou ralentir la vidéo, la mettre en pause et la lire quand cela vous convient, activer ou désactiver les sous-titres, choisir de lire la transcription, mais aussi la voir et la revoir afin de vous assurer que vous ne manquez aucun détail.
Lorsque vous enregistrez un clip, votre caméra peut être activée ou désactivée et vous pouvez même flouter l’arrière-plan. Partager votre écran dans un clip vidéo est une excellente manière de guider quelqu’un dans un projet.
La durée maximale d’un clip est de cinq minutes.