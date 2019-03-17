Des blocs-notes et des stylos élégants suspendus au-dessus d’un bureau avec un arrière-plan aux couleurs vives.

Gardez le cap en utilisant Slack pour la gestion des tâches

En gérant les tâches et les priorités dans Slack, vous pouvez coordonner les efforts de chacun et faire avancer les projets, une tâche après l’autre.

Découvrez comment utiliser Slack pour la gestion des tâches :

Intégrations

Quelques-unes des meilleures applications de gestion des tâches pour Slack

Slack s’intègre à de nombreuses applications de gestion des tâches, certaines que vous utilisez déjà et d’autres qui pourraient aider votre équipe à cibler ses efforts. Ces applications peuvent envoyer sur Slack des rappels importants, des notifications en temps réel et plus encore, ou vous permettre de créer des tâches à partir de celles sur lesquelles vous collaborez déjà avec votre équipe.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
fonc-page-produit
Lise Lebrun10 h 15Quelqu’un a remarqué que le volet d’informations met du temps à se charger ?
William Sousa10 h 17Oui, moi aussi j’ai vu ça tout à l’heure.
Lise Lebrun10 h 17Aurais-tu un moment pour y jeter un coup d’œil ?
👍1
AsanaAPPLI10 h 19Lise Lebrun a attribué une tâche à
William Sousa | Échéance le 17 mars 2019
Quelqu’un a remarqué que le volet d’informations met du temps à se charger ?
Afficher la tâche dans Asana Autres actions…
Envoyer un message à #fonc-page-produit
Intégrations suggérées pour la gestion des tâches :
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
Consulter toutes les intégrations de gestion des tâches

ORGANISATION

Communication d'équipe centralisée

Dans l’environnement Slack, le travail se déroule dans des espaces collaboratifs appelés canaux. Les conversations et les fichiers se rapportant à vos tâches sont regroupés sur le canal dédié au projet ou à l’initiative en question, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches spécifiques et de gérer votre temps librement.

A sample conversation discussing updated tasks
fonc-paiement
Matthieu Brunet9 h 17J’ai encore quelques tâches à terminer aujourd’hui et nous serons prêts pour la simulation de demain.
👍2
Lise Lebrun9 h 29De même. Il y a eu quelques modifications apportées au fichier de conception de la page de remerciement. Quelqu’un peut-il s’assurer qu’il est bien mis à jour ?
Florence Garnier9 h 30Déjà sur le coup ! Ça devrait être fait dans quelques minutes.
🙌1
WrikeAPPLI9 h 45[Terminé] Modifier le design de la page de remerciement
Tâche terminée
Envoyer un message à #fonc-paiement
Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour la gestion des tâches :
  • proj-campagne-T4-2019

    Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.

  • fonc-paiement

    Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.

Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour la gestion des tâches :
  • proj-campagne-T4-2019

    Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.

  • fonc-paiement

    Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.

Visibilité

Communication d'équipe centralisée

Dans l’environnement Slack, le travail se déroule dans des espaces collaboratifs appelés canaux. Les conversations et les fichiers se rapportant à vos tâches sont regroupés sur le canal dédié au projet ou à l’initiative en question, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches spécifiques et de gérer votre temps librement.

A sample conversation discussing front end engineering tasks
équipe-front-end
Jean Boyer10 hAujourd’hui je travaille sur :
> Nettoyage du CSS
> Correction de bugs du panier
> Je suis bloqué sur :
> Mise à jour de la page Soldes d’hiver (copie finale nécessaire)
🔴1
Matthieu Brunet10 h 02Je suis sur les tâches de #fonc-paiement toute la journée aujourd’hui.
👍1
Florence Garnier10 h 03De même. J’ajourne les tâches pour #proj-codes-promo-19 afin que nous puissions mettre les choses au point pour la sortie de demain.
👍1
Envoyer un message à #équipe-front-end
Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour la gestion des tâches :
  • proj-campagne-T4-2019

    Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.

  • fonc-paiement

    Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.

Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour les incidents :
  • proj-campagne-T4-2019

    Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.

  • fonc-paiement

    Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.

Priorisation

Concilier la délégation de tâches et les échéances

La collaboration dans Slack se fait en temps réel : vous pouvez obtenir de l’aide ou déléguer des tâches au fil de la conversation. Et lorsque ces conversations se déroulent dans des canaux, vous pouvez prioriser vos efforts sur les tâches et le travail qui nécessitent votre attention.

A sample conversation discussing how to action on an issue
triage-paiement
Sarah Parker16 h 30Je reçois un grand nombre de tickets concernant deux problèmes qui sont peut-être liés :
1. Le bouton « Modifier le panier » ne fonctionne pas pour certains.
2. Le panier n’affiche pas les bons articles sur l’écran de paiement.
Lise Lebrun16 h 31Je suis d’accord, @Hassan Fulani. Merci de ton intervention. Est-ce que quelqu’un est disponible pour se pencher sur le premier problème ? Ou pour aider Steve si besoin ?
1
William Sousa16 h 34Je peux donner un coup de main. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, @Hassan Fulani
Envoyer un message à #triage-paiement
Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour la priorisation des tâches :
  • triage-ios

    Des intégrations telles que Asana vous aident à créer et à attribuer des tâches depuis vos messages dans Slack, une fonctionnalité idéale pour les canaux de gestion des incidents.

  • équipe-finance-hebdo

    Un canal unique pour la planification hebdomadaire et la messagerie instantanée vous permet de prioriser les tâches de votre équipe.

Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour la priorisation des tâches :
  • triage-ios

    Des intégrations telles que Asana vous aident à créer et à attribuer des tâches depuis vos messages dans Slack, une fonctionnalité idéale pour les canaux de gestion des incidents.

  • équipe-finance-hebdo

    Un canal unique pour la planification hebdomadaire et la messagerie instantanée vous permet de prioriser les tâches de votre équipe.

Foire aux questions

Vous pouvez utiliser Slack pour tous vos besoins de gestion des tâches. Des rappels de tâches aux canaux spécifiques pour les mises à jour de projets, en passant par une collaboration d’équipe transparente, Slack vous aide à ne jamais manquer une tâche ou une échéance. Allez plus loin en intégrant des outils parmi les milliers disponibles, comme Asana, Wrike, Monday.com et bien d’autres pour gérer chaque tâche dans Slack, votre plateforme de productivité.

Voici comment créer et attribuer des tâches dans Slack :
1. Intégrez une application telle qu’Asana, Trello ou Jira.
2. Une fois que vous avez configuré votre application, vous pouvez ajouter et mettre à jour des tâches depuis n’importe quel canal ou message direct.
3. Créez et attribuez des tâches à vos collègues et marquez-les comme terminées sans quitter votre espace de travail Slack.

Vous pouvez utiliser Slack pour toutes vos listes de tâches ! Découvrez comment épingler des tâches, les enregistrer pour plus tard, intégrer des applications de gestion de tâches et bien plus encore.