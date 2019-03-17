Gardez le cap en utilisant Slack pour la gestion des tâches
En gérant les tâches et les priorités dans Slack, vous pouvez coordonner les efforts de chacun et faire avancer les projets, une tâche après l’autre.
Intégrations
Quelques-unes des meilleures applications de gestion des tâches pour Slack
Slack s’intègre à de nombreuses applications de gestion des tâches, certaines que vous utilisez déjà et d’autres qui pourraient aider votre équipe à cibler ses efforts. Ces applications peuvent envoyer sur Slack des rappels importants, des notifications en temps réel et plus encore, ou vous permettre de créer des tâches à partir de celles sur lesquelles vous collaborez déjà avec votre équipe.
ORGANISATION
Communication d'équipe centralisée
Dans l’environnement Slack, le travail se déroule dans des espaces collaboratifs appelés canaux. Les conversations et les fichiers se rapportant à vos tâches sont regroupés sur le canal dédié au projet ou à l’initiative en question, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches spécifiques et de gérer votre temps librement.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
proj-campagne-T4-2019
Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.
fonc-paiement
Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
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Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.
fonc-paiement
Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.
Visibilité
Communication d'équipe centralisée
Dans l’environnement Slack, le travail se déroule dans des espaces collaboratifs appelés canaux. Les conversations et les fichiers se rapportant à vos tâches sont regroupés sur le canal dédié au projet ou à l’initiative en question, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches spécifiques et de gérer votre temps librement.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
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Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.
fonc-paiement
Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
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Les projets évoluant rapidement font l’objet d’un suivi quotidien des tâches en cours.
fonc-paiement
Les canaux centraux permettent aux grandes équipes de rester informées sur les projets à long terme, tels que le développement des fonctionnalités d’un produit.
Priorisation
Concilier la délégation de tâches et les échéances
La collaboration dans Slack se fait en temps réel : vous pouvez obtenir de l’aide ou déléguer des tâches au fil de la conversation. Et lorsque ces conversations se déroulent dans des canaux, vous pouvez prioriser vos efforts sur les tâches et le travail qui nécessitent votre attention.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
triage-ios
Des intégrations telles que Asana vous aident à créer et à attribuer des tâches depuis vos messages dans Slack, une fonctionnalité idéale pour les canaux de gestion des incidents.
équipe-finance-hebdo
Un canal unique pour la planification hebdomadaire et la messagerie instantanée vous permet de prioriser les tâches de votre équipe.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
triage-ios
Des intégrations telles que Asana vous aident à créer et à attribuer des tâches depuis vos messages dans Slack, une fonctionnalité idéale pour les canaux de gestion des incidents.
équipe-finance-hebdo
Un canal unique pour la planification hebdomadaire et la messagerie instantanée vous permet de prioriser les tâches de votre équipe.
Foire aux questions
Vous pouvez utiliser Slack pour tous vos besoins de gestion des tâches. Des rappels de tâches aux canaux spécifiques pour les mises à jour de projets, en passant par une collaboration d’équipe transparente, Slack vous aide à ne jamais manquer une tâche ou une échéance. Allez plus loin en intégrant des outils parmi les milliers disponibles, comme Asana, Wrike, Monday.com et bien d’autres pour gérer chaque tâche dans Slack, votre plateforme de productivité.
Voici comment créer et attribuer des tâches dans Slack :
1. Intégrez une application telle qu’Asana, Trello ou Jira.
2. Une fois que vous avez configuré votre application, vous pouvez ajouter et mettre à jour des tâches depuis n’importe quel canal ou message direct.
3. Créez et attribuez des tâches à vos collègues et marquez-les comme terminées sans quitter votre espace de travail Slack.
Vous pouvez utiliser Slack pour toutes vos listes de tâches ! Découvrez comment épingler des tâches, les enregistrer pour plus tard, intégrer des applications de gestion de tâches et bien plus encore.