Vous pouvez utiliser Slack pour tous vos besoins de gestion des tâches. Des rappels de tâches aux canaux spécifiques pour les mises à jour de projets, en passant par une collaboration d’équipe transparente, Slack vous aide à ne jamais manquer une tâche ou une échéance. Allez plus loin en intégrant des outils parmi les milliers disponibles, comme Asana, Wrike, Monday.com et bien d’autres pour gérer chaque tâche dans Slack, votre plateforme de productivité.