Oui. Idéal pour les entreprises, l’Atlas Slack peut être configuré de sorte à incorporer les données issues des systèmes d’entreprise et créer des profils détaillés pour les utilisateurs de Slack, ainsi que des profils en affichage seul pour les autres salariés. Les utilisateurs peuvent voir, rechercher et accéder à ces profils en affichage seul dans Slack. Cependant, les fonctionnalités permettant la personnalisation du profil et la création de champs personnalisés ne sont pas disponibles pour les collaborateurs dotés de profils en affichage seul.