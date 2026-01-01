Votre système d’exploitation pour le travail
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- Accélérer le travail grâce aux agents, aux applications et aux flux de travail avec IA
- Obtenir instantanément des réponses grâce à la recherche via l’IA générative
- Travailler en temps réel avec des équipes internes et des partenaires externes
- Accéder à vos données de GRC directement dans vos conversations
Découvrez comment les équipes vont plus loin dans Slack
Accéder au plein potentiel de votre entreprise
Rassemblez vos collaborateurs, vos applications et vos données.
Réduisez la charge de travail en rassemblant tout le monde et tout ce dont vous avez besoin dans des canaux sécurisés optimisés par l’IA.
Trouvez des réponses rapidement grâce à la recherche optimisée par l’IA.
Effectuez des recherches dans l’ensemble des conversations, des fichiers partagés et des données de votre organisation pour trouver instantanément ce dont vous avez besoin.
Coordonnez le travail entre les applications et les agents.
Intégrez des agents tiers, des applications personnalisées et des flux de travail d’IA pour gagner du temps et réduire les passages d’un environnement de travail à un autre.
Intégration avec Salesforce
Gardez les clients au centre de votre travail.
Donnez à vos équipes les moyens d’agir et de prendre des décisions axées sur le client en rassemblant la GRC, les enregistrements Salesforce et Agentforce là où les conversations prennent place : dans Slack.
La preuve réside dans la productivité.
La preuve réside dans la productivité.
97 min
économisés chaque semaine grâce à Slack AI1
36%
d’augmentation du taux de succès des ventes2
32%
de réduction du temps de résolution d’incident2
1 Selon une analyse interne réalisée lors de la phase pilote des fonctionnalités de Slack AI (récaps des canaux, résumés des fils de discussion et recherche de réponses alimentée par l’IA)
2 Salesforce Success Metrics Global Highlights, 2024. Les données sont agrégées à partir de 2 165 clients répartis dans 9 pays.
« Slack occupe un rôle central dans la collaboration de notre entreprise, pour en augmenter la vélocité, et fait partie intégrante du développement de notre relation client. Nous utilisons Slack au quotidien. »
« Si vous n’utilisez pas Slack pour votre entreprise, vous passez à côté d’un allié de poids. Slack est la plateforme de productivité pour les publicités de Spotify. »