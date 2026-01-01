Accéder à vos données de GRC directement dans vos conversations

Travailler en temps réel avec des équipes internes et des partenaires externes

Accélérer le travail grâce aux agents, aux applications et aux flux de travail avec IA

Intégrez des agents tiers, des applications personnalisées et des flux de travail d’IA pour gagner du temps et réduire les passages d’un environnement de travail à un autre.

Coordonnez le travail entre les applications et les agents.

Effectuez des recherches dans l’ensemble des conversations, des fichiers partagés et des données de votre organisation pour trouver instantanément ce dont vous avez besoin.

Trouvez des réponses rapidement grâce à la recherche optimisée par l’IA.

Réduisez la charge de travail en rassemblant tout le monde et tout ce dont vous avez besoin dans des canaux sécurisés optimisés par l’IA.

Rassemblez vos collaborateurs, vos applications et vos données.

Donnez à vos équipes les moyens d’agir et de prendre des décisions axées sur le client en rassemblant la GRC, les enregistrements Salesforce et Agentforce là où les conversations prennent place : dans Slack.

La preuve réside dans la productivité.

La preuve réside dans la productivité.

97 min économisés chaque semaine grâce à Slack AI 1

36% d’augmentation du taux de succès des ventes 2

32% de réduction du temps de résolution d’incident2

1 Selon une analyse interne réalisée lors de la phase pilote des fonctionnalités de Slack AI (récaps des canaux, résumés des fils de discussion et recherche de réponses alimentée par l’IA)

2 Salesforce Success Metrics Global Highlights, 2024. Les données sont agrégées à partir de 2 165 clients répartis dans 9 pays.

