Dein Betriebssystem für die Arbeit
Eine Demo von Slack in Aktion ansehen
- Arbeit durch Agenten, Apps und KI-fähige Workflows beschleunigen
- Sofortige Antworten mit generativer KI-Suche
- In Echtzeit mit internen Teams und externen Partner:innen zusammenarbeiten
- CRM-Daten direkt in deine Unterhaltungen integrieren
Erfahre, wie Teams in Slack mehr schaffen
Das volle Potenzial deiner Organisation ausschöpfen
Bringe deine Mitarbeitenden, Apps und Daten zusammen.
Erleichtere dir die Arbeit, indem du alle und alles, was du brauchst, in sicheren, KI-gestützten Channels zusammenführst.
Dank KI-gestützter Suche findest du Antworten im Handumdrehen
Durchsuche alle Unterhaltungen, geteilten Dateien und Daten deiner Organisation, um sofort genau das zu finden, was du brauchst.
Koordiniere die Arbeit über verschiedene Apps und Agenten hinweg.
Integriere Drittanbieter, benutzerdefinierte Apps und KI-Workflows, um Zeit zu sparen und Kontextwechsel zu reduzieren.
In Salesforce integrieren
Rücke Kund:innen in den Fokus deiner Arbeit.
Ermögliche es deinen Teams, aktiv zu werden und kundenorientierte Entscheidungen zu treffen, indem du CRM, Salesforce-Datensätze und Agentforce an den Ort bringst, an dem die Unterhaltungen bereits stattfinden – Slack.
Die Produktivität liefert den Beweis.
Die Produktivität liefert den Beweis.
97 Min.
wöchentlich mit Slack AI gespart1
36%
Steigerung der Geschäftsabschlussquoten2
32%
Kürzere Lösungszeiten für Vorfälle2
1Basierend auf einer internen Analyse während der Pilotphase der Slack AI-Funktionen (Channel-Übersichten, Thread-Zusammenfassungen und KI-Suchantworten)
22024 Salesforce Success Metrics Global Highlights. Die Daten wurden unter 2.165 Kund:innen in neun Ländern erhoben.
„Slack spielt bei der Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit anderen und für das Arbeitstempo eine zentrale Rolle und ist für den Beziehungsaufbau mit unseren Kund:innen unverzichtbar. Wir nutzen Slack täglich.“
„Wer Slack nicht für das eigene Unternehmen verwendet, verpasst die Chance, einen echten Erfolgsgaranten zu nutzen. Slack ist die Produktivitätsplattform für den Anzeigenvertrieb von Spotify.“