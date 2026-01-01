Dein Betriebssystem für die Arbeit

Eine Demo von Slack in Aktion ansehen

  • Arbeit durch Agenten, Apps und KI-fähige Workflows beschleunigen
  • Sofortige Antworten mit generativer KI-Suche
  • In Echtzeit mit internen Teams und externen Partner:innen zusammenarbeiten
  • CRM-Daten direkt in deine Unterhaltungen integrieren

Erfahre, wie Teams in Slack mehr schaffenEmoji-Hand zeigt auf FormularEmoji-Hand zeigt auf Formular

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Das volle Potenzial deiner Organisation ausschöpfen

Teammates discuss an account and set up a call in a channel

Bringe deine Mitarbeitenden, Apps und Daten zusammen.

Erleichtere dir die Arbeit, indem du alle und alles, was du brauchst, in sicheren, KI-gestützten Channels zusammenführst.

Search across all of your organization's conversations, shared files, and data to find exactly what you need, instantly.

Dank KI-gestützter Suche findest du Antworten im Handumdrehen

Durchsuche alle Unterhaltungen, geteilten Dateien und Daten deiner Organisation, um sofort genau das zu finden, was du brauchst.

Integrate third-party agents, custom apps, and AI workflows to save time and reduce context switching.

Koordiniere die Arbeit über verschiedene Apps und Agenten hinweg.

Integriere Drittanbieter, benutzerdefinierte Apps und KI-Workflows, um Zeit zu sparen und Kontextwechsel zu reduzieren.

In Salesforce integrieren

In Salesforce integrieren

Rücke Kund:innen in den Fokus deiner Arbeit.

Ermögliche es deinen Teams, aktiv zu werden und kundenorientierte Entscheidungen zu treffen, indem du CRM, Salesforce-Datensätze und Agentforce an den Ort bringst, an dem die Unterhaltungen bereits stattfinden – Slack.

Salesforce-Daten werden mit Slack synchronisiert

Die Produktivität liefert den Beweis.

Die Produktivität liefert den Beweis.

1Basierend auf einer internen Analyse während der Pilotphase der Slack AI-Funktionen (Channel-Übersichten, Thread-Zusammenfassungen und KI-Suchantworten)
22024 Salesforce Success Metrics Global Highlights. Die Daten wurden unter 2.165 Kund:innen in neun Ländern erhoben.


„Slack spielt bei der Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit anderen und für das Arbeitstempo eine zentrale Rolle und ist für den Beziehungsaufbau mit unseren Kund:innen unverzichtbar. Wir nutzen Slack täglich.“

Brad Lightcap
COO, OpenAI

„Wer Slack nicht für das eigene Unternehmen verwendet, verpasst die Chance, einen echten Erfolgsgaranten zu nutzen. Slack ist die Produktivitätsplattform für den Anzeigenvertrieb von Spotify.“