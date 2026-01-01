Eine schnellere, intelligentere Art zu arbeiten
Steigere die Kundenloyalität und die Produktivität von Mitarbeitenden mit einer Plattform, die speziell für die neue Einzelhandelsumgebung entwickelt wurde.
Die Erwartungen von Käufer:innen übertreffen und die Konkurrenz in den Schatten stellen
Stärke die Zusammenarbeit und treibe Innovationen voran, indem du deine Teams, Technologie und Prozesse zusammenführst.
Ziehe mit mehr als 2.500 App-Integrationen einen größeren Mehrwert aus deinen bestehenden Technologieinvestitionen.
Beschleunige Markteinführungen durch die Erstellung einfacher Workflows, die den Großteil der Arbeit automatisieren.
26 %
schnellere Entscheidungsfindung*
8
Monate Zeit bis zum ROI*
Mit Slack Zeit sparen und sie in deine Kund:innen investieren
Verabschiede dich von Silos und vernetze die Mitarbeitenden im Geschäft mit der Zentrale
Automatisiere administrative Aufgaben, die wertvolle Zeit verschlingen
Zentralisiere Sicherheitsabläufe, um die Sicherheit zu erhöhen
„Mithilfe von Slack können wir schnell mit Partner:innen aus über 400 Geschäften kommunizieren und bieten dazu noch einen Ort, an dem sie unabhängig von ihrem physischen Standort konstruktiv miteinander in Kontakt treten können.“
Kundenloyalität schaffen mithilfe von Echtzeitdaten
Passe deine Herangehensweise mit den Daten von Salesforce Customer 360 individuell an
Bleibe über Produktverfügbarkeiten informiert und reagiere schnell auf Verzögerungen
Gib den Mitarbeitenden im Kundenservice die Daten an die Hand, die sie benötigen, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen
Die Tools nutzen, die deine Mitarbeitenden und Jobkandidat:innen bereits lieben
Vereinfache und beschleunige das Onboarding mithilfe von automatisierten Aufgaben in speziellen Channels
Fördere das Karrierewachstum durch eine kollaborative und unterstützende Teamkultur
Finde mithilfe von Slack-Communitys die richtigen Personen genau dann, wenn du sie benötigst
26 %
höhere Motivation der Mitarbeitenden1
5,9
Wochen schnellere Einstellung qualifizierter Mitarbeitender2
Erledige mit Apps mehr – direkt dort, wo du bereits arbeitest
Vernetze dich mit deinen liebsten Tools wie Salesforce, Workday, Microsoft Office und weiteren
Häufig gestellte Fragen
Ja. Du kannst Slack Connect verwenden, um deine Arbeit zu beschleunigen und alle Beziehungen über dein gesamtes Einzelhandelsökosystem hinweg zu stärken. Slack Connect vernetzt deine Teams sicher mit externen Partner:innen, wie z. B. Anbieter:innen, Lieferant:innen und Drittanbieter:innen von Logistikdienstleistungen. Slack Connect ist in allen kostenpflichtigen Abonnements verfügbar.
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack gewährleistet die Sicherheit deiner Informationen, Unterhaltungen und Dateien auf mehrere Arten. Slack ist sowohl DSGVO- als auch CCPA-konform, liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene und entspricht den Vorgaben diverser Compliance-Zertifikate wie SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr.
Außerdem bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Administrator:innen Kontrolle über die Feinheiten der Datenverschlüsselung haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann direkt eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier gibt es mehr Infos über das umfassende Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja. Du kannst branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrieren, wodurch alle deine Tools in Slack besser funktionieren. Wähle aus mehr als 2.500 vorinstallierten Integrationen, darunter die beliebtesten Arbeits- und Produktivitätstools, um Zeit zu sparen und unnötige Kontextwechsel zu vermeiden.