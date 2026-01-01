Bild einer Ladenfront, die von Slack-Symbolen umgeben ist
Slack für den Einzelhandel

Eine schnellere, intelligentere Art zu arbeiten

Steigere die Kundenloyalität und die Produktivität von Mitarbeitenden mit einer Plattform, die speziell für die neue Einzelhandelsumgebung entwickelt wurde.

  • Vuori-Logo
  • Target-Logo
  • Eddie Bauer-Logo
  • Starbucks-Logo
  • Sainsbury-Logo
  • Sonos-Logo
  • Total Wine-Logo
Mehr unternehmerische Agilität

Die Erwartungen von Käufer:innen übertreffen und die Konkurrenz in den Schatten stellen

  • Stärke die Zusammenarbeit und treibe Innovationen voran, indem du deine Teams, Technologie und Prozesse zusammenführst.

  • Ziehe mit mehr als 2.500 App-Integrationen einen größeren Mehrwert aus deinen bestehenden Technologieinvestitionen.

  • Beschleunige Markteinführungen durch die Erstellung einfacher Workflows, die den Großteil der Arbeit automatisieren.

Erfahre, wie Shipt den Einzelhandel mit Slack neu erfunden hat

26 %

schnellere Entscheidungsfindung*

8

Monate Zeit bis zum ROI*

*Quelle: Quelle: GJ23 Customer Success-Statistiken, Salesforce, Umfrage unter 137–150 Slack-Kund:innen aus dem Einzelhandel, Juli 2022
Geschäftsabläufe umgestalten

Mit Slack Zeit sparen und sie in deine Kund:innen investieren

  • Verabschiede dich von Silos und vernetze die Mitarbeitenden im Geschäft mit der Zentrale

  • Automatisiere administrative Aufgaben, die wertvolle Zeit verschlingen

  • Zentralisiere Sicherheitsabläufe, um die Sicherheit zu erhöhen

„Mithilfe von Slack können wir schnell mit Partner:innen aus über 400 Geschäften kommunizieren und bieten dazu noch einen Ort, an dem sie unabhängig von ihrem physischen Standort konstruktiv miteinander in Kontakt treten können.“

H-E-B Logo
Gavin Gallagher, CIOH-E-B

Kundenloyalität schaffen mithilfe von Echtzeitdaten

  • Passe deine Herangehensweise mit den Daten von Salesforce Customer 360 individuell an

  • Bleibe über Produktverfügbarkeiten informiert und reagiere schnell auf Verzögerungen

  • Gib den Mitarbeitenden im Kundenservice die Daten an die Hand, die sie benötigen, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen

Top-Talente anlocken und ans Unternehmen binden

Die Tools nutzen, die deine Mitarbeitenden und Jobkandidat:innen bereits lieben

  • Vereinfache und beschleunige das Onboarding mithilfe von automatisierten Aufgaben in speziellen Channels

  • Fördere das Karrierewachstum durch eine kollaborative und unterstützende Teamkultur

  • Finde mithilfe von Slack-Communitys die richtigen Personen genau dann, wenn du sie benötigst

Erfahre wie H-E-B Slack verwendet, um seine 100.000 Mitarbeitenden einzubinden

26 %

höhere Motivation der Mitarbeitenden1

5,9

Wochen schnellere Einstellung qualifizierter Mitarbeitender2

1Quelle: *Quelle: GJ23 Customer Success-Statistiken, Salesforce, Umfrage unter 143–149 Slack-Kund:innen aus dem Einzelhandel, Juli 2022
2Quelle: Quelle: Der Total Economic Impact™ von Slack für Vertriebsteams, April 2021

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Vernetze dich mit deinen liebsten Tools wie Salesforce, Workday, Microsoft Office und weiteren

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Häufig gestellte Fragen

Ja. Du kannst Slack Connect verwenden, um deine Arbeit zu beschleunigen und alle Beziehungen über dein gesamtes Einzelhandelsökosystem hinweg zu stärken. Slack Connect vernetzt deine Teams sicher mit externen Partner:innen, wie z. B. Anbieter:innen, Lieferant:innen und Drittanbieter:innen von Logistikdienstleistungen. Slack Connect ist in allen kostenpflichtigen Abonnements verfügbar.

Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack gewährleistet die Sicherheit deiner Informationen, Unterhaltungen und Dateien auf mehrere Arten. Slack ist sowohl DSGVO- als auch CCPA-konform, liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene und entspricht den Vorgaben diverser Compliance-Zertifikate wie SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr.

Außerdem bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Administrator:innen Kontrolle über die Feinheiten der Datenverschlüsselung haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann direkt eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier gibt es mehr Infos über das umfassende Sicherheitsprogramm von Slack.

Ja. Du kannst branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrieren, wodurch alle deine Tools in Slack besser funktionieren. Wähle aus mehr als 2.500 vorinstallierten Integrationen, darunter die beliebtesten Arbeits- und Produktivitätstools, um Zeit zu sparen und unnötige Kontextwechsel zu vermeiden.