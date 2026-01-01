Ja. Du kannst branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrieren, wodurch alle deine Tools in Slack besser funktionieren. Wähle aus mehr als 2.500 vorinstallierten Integrationen, darunter die beliebtesten Arbeits- und Produktivitätstools, um Zeit zu sparen und unnötige Kontextwechsel zu vermeiden.