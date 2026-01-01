Mit deinem Team über Huddles zusammenarbeiten
Arbeitet im virtuellen Raum in Echtzeit so zusammen, als würdet ihr nebeneinander sitzen und gemeinsam an etwas arbeiten.
Spontane Besprechungen mit einem Klick
Huddles finden direkt in Slack statt. Stelle sofort eine Verbindung über Audio oder Video her und teile Bildschirme, damit du dort mehr erledigen kannst, wo du bereits arbeitest.
37 %
Steigerung der Produktivität bei Teams, die Huddles verwenden*
Deine Notizen schreiben sich selbst
Die KI in Slack hilft dir, dich auf das Gespräch zu konzentrieren, indem sie die Notizen für dich erstellt. Die wichtigsten Punkte, Aktionselemente und Aussagen werden am Ende des Huddles übersichtlich zusammengefasst, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.
Unterhaltungen neues Leben einhauchen
Emoji-Reaktionen. Bunte Hintergründe. Wunderbare Effekte. Teams können sich in Huddle-Sitzungen individuell ausdrücken, um das Zusammensein noch schöner zu gestalten.
Im Huddle geteilt, in Slack gespeichert
Alle Links, Dokumente und Nachrichten, die während eines Huddle ausgetauscht werden, werden automatisch gespeichert, sobald der Huddle beendet ist. So hast du jederzeit die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen.
„Huddles machen einen riesigen Unterschied, wenn es darum geht, flexibel und reaktionsschnell zu sein. Wir können uns jeder Herausforderung stellen und viel schneller innovativ sein.“
Häufig gestellte Fragen
Huddles eignen sich perfekt für informelle Online-Meetings oder spontane Arbeitssitzungen. Du kannst einen Huddle starten, um eine kurze Frage zu stellen, ein Brainstorming einzuleiten, ein Problem zu lösen oder gemeinsam an Folien oder einem Dokument zu arbeiten.
Alle Huddles starten als reine Audiogespräche. Wenn du intensiver mit deinem Team zusammenarbeiten möchtest, kannst du im Laufe eures Gesprächs oder eurer gemeinsamen Arbeit deine Kamera einschalten, deinen Bildschirm teilen, Nachrichten im Huddle-Thread senden und lustige Reaktionen verschicken.
Alle Huddles starten dort, wo du bereits deine Arbeit erledigst – in einem Channel oder einer Direktnachricht. Klicke einfach auf das Kopfhörersymbol im Header der Unterhaltung, um einen Huddle mit deinem Team zu starten.
Huddles sind für den Desktop, Mobilgeräte und das iPad verfügbar. Du kannst also überall, wo du arbeitest, einen Huddle starten (oder an einem teilnehmen).
Mit der kostenlosen Version von Slack gibt es ein Maximum von zwei Personen für Huddles und ein 30-Minuten-Limit. Mit den kostenpflichtigen Versionen von Slack kannst du unbegrenzt viele Gruppen-Huddles abhalten. Mehr dazu erfährst du in unserer Preisübersicht.
Du wirst benachrichtigt, wenn jemand in deinem Huddle die KI-Notizenfunktion aktiviert. Eine Benachrichtigung wird angezeigt, bis der Huddle beendet ist oder jemand die KI-Notizen beendet oder abbricht. Die KI erstellt niemals Notizen in einem Huddle, ohne dass eine Person im Huddle die Funktion aktiviert.
Jede Person im Channel oder in der Direktnachricht (DM), in dem bzw. In der der Huddle stattgefunden hat, kann auf das Canvas mit den KI-Notizen zugreifen. Canvases mit KI-Notizen können wie alle anderen Slack Canvases auch in anderen Unterhaltungen geteilt werden. Transkripte werden in das Notizen-Canvas eingebettet und können von jeder Person mit Zugriff auf das Canvas angezeigt werden. In Suchergebnissen werden sie allerdings nicht angezeigt.
Ja. KI-Notizen werden in iOS und Android unterstützt.