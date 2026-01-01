ハドルミーティングで、チームの連携力をアップ
まるでオフィスで一緒に働くような感覚を、バーチャル空間で再現。リアルタイムで協力して新しい成果を生み出しましょう。
クリックひとつでコラボレーション開始
ハドルミーティングは Slack 上で簡単に開始できます。今仕事をしているその場所から、すぐに音声やビデオで話したり、画面共有したりできるため、仕事の効率が高まります。
37%
ハドルミーティングを使用しているチームで生産性が向上*
議事録を自動で作成
議事録の作成は Slack の AI に任せて、会話に集中しましょう。ハドルミーティングの終了時に、重要ポイント、実施項目、誰がどのような発言をしたかなどをまとめた議事録が生成されるため、全員で認識を共有できます。
生き生きとしたコミュニケーション
絵文字リアクション、カラフルな背景、楽しいエフェクト。ハドルミーティングなら、メンバーが自由に考えを表現でき、チームの結束も強まります。
共有された内容は Slack に自動保存
ハドルミーティング中に共有されたリンク、ドキュメント、メッセージは自動的に保存され、ハドルミーティング終了後も参照できます。
「ハドルミーティングは、柔軟性と機敏な対応の面で大きな違いをもたらしてくれます。あらゆる課題をすばやく解決できることで、イノベーションのスピードが大幅に上がります」
よくある質問
簡単なオンラインミーティングや、仕事の流れの中で発生する共同作業などに、ハドルミーティングは最適です。ちょっとした質問をしたり、ブレインストーミングを行ったり、問題の解決方法を一緒に考えたり、プレゼン資料やドキュメントを共同作成したりといった場面で、ハドルミーティングを使ってみるといいでしょう。
ハドルミーティングの開始時は音声通話のみですが、開始後に、ビデオ通話や画面共有、専用スレッドでのメッセージ送信、楽しい絵文字リアクションといった機能を利用できます。充実した話し合いや共同作業により、チームの連携力がいっそう深まります。
ハドルミーティングは、今仕事を進めているチャンネルやダイレクトメッセージから開始できます。会話のヘッダーにあるヘッドフォンアイコンをクリックするだけです。
ハドルミーティングは、パソコンでもスマートフォンでも iPad でも利用できるため、どこにいても開始や参加が可能です。
Slack のフリープランでは、ハドルミーティングの参加者は 2 人までで、30 分の制限つきです。Slack の有料プランでは、無制限のグループハドルミーティングを利用できます。詳しくは、料金プランページをご覧ください。
ハドルミーティングに参加しているメンバーが AI 議事録をオンにすると、通知されます。ハドルミーティングが終わるか、AI 議事録がメンバーによって停止またはキャンセルされるまで、通知は表示されたままになります。ハドルミーティングに参加しているメンバーが AI 議事録をオンにしない限り、AI によって議事録が作成されることはありません。
ハドルミーティングが行われたチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）のメンバーであれば誰でも、AI 議事録の canvas を閲覧できます。AI 議事録の canvas は、すべての Slack canvas と同様に、ほかの会話で共有できます。文字起こしは議事録の canvas に埋め込まれ、その canvas にアクセスできる全員が閲覧できますが、検索結果には表示されません。
はい。AI 議事録は iOS と Android でサポートされています。