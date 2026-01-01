Slack のチャンネルやスレッド、canvas に保存されているデータと、自社のデータソースを結びつけて情報を補完し合うことで、エージェントの応答やアクションの効果がいっそう高まります。



組織のナレッジの宝庫である Slack のワークスペースは、会社にとっての長期的な記憶バンクのようなものです。AI が真価を発揮するには、単体のアプリやシステムのデータだけでなく、チームでの会話などの非構造化データも含めた、自社のあらゆるデータにアクセスできる必要があります。そのような文脈的なデータは、AI が高品質で関連性の高い結果を出力し、新しい文脈を手がかりにリアルタイムで適応していくためのカギとなります。



ユーザー生成コンテンツ、自然言語テキスト、音声・動画ファイルなど、企業がもつ、まだ活用されていない非構造化データが、エージェントの推論力や意思決定の精度を向上させ、より関連性の高い結果を導きます。Slack に追加したエージェントに対して、組織の Slack インスタンス内にあるパブリックの会話データへのアクセス権を与えることで、エージェントの精度と能力が高まります。ただし、ユーザーの皆さまのデータは、わたしたちのプロダクトではありません。Slack 内でエージェントがどのデータにアクセスできるかを管理するのは皆さまです。Slack がユーザーの皆さまのデータで大規模言語モデル（LLM）をトレーニングすることはありません。その代わりに、会話の非構造化データに対して高度な検索拡張生成（RAG）技術を用い、エージェントが必要とする文脈を必要なタイミングでのみ提供することで、ユーザーの皆さまが有益な結果を得られるようにしています。