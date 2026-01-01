インテリジェントに生まれ変わった、新しい Slackbot

Slackbot は、あなたとチームについて隅々まで知っている「仕事のためのパーソナル AI エージェント」として生まれ変わりました。あなたのスタイルに適応し、あなたが必要とするものを見つけて、仕事のスピードアップをお手伝いします。

何かお手伝いできることはありますか？
Slackbot
改めまして、こんにちは ✨

Slackbot とは

こんにちは！Slackbot です 👋

私は Slack 内であなたをサポートする「仕事のためのパーソナル AI エージェント」です。ほかの一般的なチャットボットとは違って、あなたがアクセスできるすべての会話、ファイル、プロジェクトをもとに、ワークスペース全体の背景情報を把握します。

ナレッジをもとに、あなたが会話や情報を整理し、必要なものをすばやく見つけ、自分のスタイルでコンテンツを作成できるようお手伝いします。とても便利ですよね？

なんでも聞いてください！
私が適切に対応します

Slackbot
どんなお手伝いができるかチェック！
製品リリースの計画について、直近の話し合いを横断的に検索してください。決定事項、遅れていること、私が確認すべき項目をまとめてください。
上司との面談に向けた準備を手伝ってください。最近の会話とプロジェクトの最新情報、阻害要因と成果についてのメンションを canvas にまとめてください。
@浅田 さんと @安居 さんのカレンダーから、仕事の空き状況を調べてください。Q4 の計画を議題に含めた、アジェンダ案を作ってください。
このファイルにある最新の市場調査を分析して、重要な 3 つのポイントをまとめてください。そのインサイトが、当社の競争優位性にどう影響しているかを含めてください。
取引先の上位 5 社についての戦略を要約して、経営幹部向けのエグゼクティブブリーフを作成してください。
Slackbot
私にどんなことができるか、確認してみてください！

Value Pillars

パーソナライズされた AI が
仕事の現場でお手伝い
なんでも質問してください。Slack 内の会話、ファイル、プロジェクトの情報をもとに、すぐにお答えします。チームの仕事についての情報を知りたい？必要なことを、いつでもすぐにお調べします！
背景情報にもとづいたインテリジェンス
Slackbot が提供するのは、一般的な回答ではありません。あなたのチーム、プロジェクト、コミュニケーションスタイルを理解して、あなたとあなたの仕事に合わせた回答を届けます。
回答だけでなく、アクションも実行
ほかの AI エージェントとは異なり、Slackbot は Slack 内で直接メッセージを作成したり、文書の下書きをしたり、ワークフローをすばやく構築したりして、あなたの仕事をお手伝いします。
導入・定着がスムーズ
Slackbot はすぐにチームのお手伝いができます。セットアップは不要。プロンプトを入力するだけで、簡単にサポートを受けられます。
3x
AI の利用により従業員 1 人あたりの収益が増加1
25%
AI でタスク完了までの時間が短縮2
4.8x
AI の活用で生産性が向上3
Slackbot が Slack 内で検索クエリに応答している。
Slackbot が Slack 内に新しい canvas を作成します。
Slackbot は Slack 内のファイルを分析し、主なリスクを抽出して、経営幹部向けの要約を作成します。
Slackbot searches permissioned files and messages
パーソナルな設計、組み込まれた保護

あなたの仕事を理解し、安全を守る

Slackbot は、あなたの役割とワークスペースの構造を理解し、あなたにアクセスが許可されている情報だけを提示します。あなたとのやり取りは非公開に保たれ、ほかの人に表示されることはありません。あなたのデータが大規模言語モデルのトレーニングに使われることはありません。リクエストは Slack のセキュリティプラクティスとコンプライアンス基準に則って扱われます。

    注目の活用事例

    MrBeast の動画制作に Slackbot が活躍

    Slackbot
    アイデアがアクションに変わる様子をチェック 🍿
    動画を見る
    Slackbot
    多くの企業で活躍しています！

    世界の革新的な企業が Slackbot を活用

    「すばやい分析から canvas の作成まで、私たちのチームは Slackbot をあらゆることに活用しています。要約だけでも、使うごとに 15～20 分の節約になり、ミスの防止にも役立っています」

    Engine、SVP of OpsMollie Bodensteiner

    「Slackbot おかげで、1 日のうち少なくとも 90 分を節約できています。『明日のミーティング用に canvas を作って』と頼むと、わずか 17 秒で、私が作るよりもずっと優れたものを作成してくれます。次のステップも教えてくれて、時間とお金の節約になりますね」

    MrBeast、Head of Beast Games MarketingSinan

    「もう複数のアプリやウィンドウの切り替えで思考の流れが止まることはありません。Slackbot にたずねるだけで、調査の実施やコンテンツの作成をしてもらえるのです。仕事で一日中使っている Slack から離れる必要はありません。おかげで効率が大きく変革され、集中力が高まって、業務がスムーズに進むようになりました」

    Slalom、Global Enterprise TMT LeaderChristine McHone

    「当社では多くの仕事が Slack で行われているため、Slackbot はすでに私たちの世界を理解しています。過去のプロジェクトやチームの運営方法を長々と説明しなくても、初日から背景情報を理解して働いてくれます」

    Xero、Director of Global CX Projects & ReadinessMegan Harrigan

    よくあるご質問

    Slackbot はよくあるエージェントのひとつではありません。チームがすでに協働している、その場所で一緒に働いてくれるエージェントです。Slackbot は Slack 内に存在しているため、オーガナイゼーションで共有されている履歴やファイル、会話をもとに、高品質で関連性の高い回答を提供できます。ユーザーは、アプリを切り替える手間なく、文脈を反映した回答が得られます。Slackbot によって、AI を仕事の自然な流れの中に取り入れることで、チームは即座に価値を得られます。

    Slackbot は、あなたが Slack 内ですでにアクセスできる情報をもとに、ファイルやスレッドを要約したり、インサイトを明らかにしたり、コンテンツを下書きしたり、質問に答えたりできます。プロジェクトの進捗管理や、概要や提案書の作成、長い議論からの次のステップの抽出、複雑な文書の要点整理など、日々の仕事をサポートするよう設計されています。

    Slackbot は、あなたのワークスペースの構造を理解し、チャンネル、チーム、役割、仕事のタイプを把握します。あなたの背景情報やトーンを反映し、あなたが閲覧を許可されている情報にもとづいて応答を返します。それによりあなたは、自分にぴったり合った、関連性が高く、すぐにアクションを起こせる回答が得られます。

    Slackbot は、完全に Slack の信頼境界の中で動作し、Slack 本体と同様のセキュリティプラクティスとコンプライアンス基準に従います。Slackbot には、オーガナイゼーションで設定された権限やアクセス管理が反映されます。そのため Slackbot は、あなたが閲覧を許可されている情報のみを出力します。

    いいえ。ユーザーの皆さまのデータが、大規模言語モデルのトレーニングに使用されることはありません。LLM プロバイダはユーザーデータにはアクセスできず、モデルは Slack の仮想プライベートクラウドインフラストラクチャ内で実行されるため、皆さまのデータは Slack の安全な環境の中にとどまります。

    Slackbot がアクセスし、参照できるのは、あなたが参加中のチャンネル、読むことができるメッセージ、開くことができるファイルなど、すでにあなたに閲覧権限がある情報だけです。プライベートな会話、ファイル、あなたがアクセスできないチャンネルの内容を、Slackbot が見ることはできません。

    はい。Slackbot は、Slack を利用できる場所ならどこでも使えます。また、Slack での言語設定により、あなたが使っている言語で Slackbot に応答してもらえます。

    Slack で叶うすべてを、お確かめください

