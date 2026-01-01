Slackbot とは

こんにちは！Slackbot です 👋

私は Slack 内であなたをサポートする「仕事のためのパーソナル AI エージェント」です。ほかの一般的なチャットボットとは違って、あなたがアクセスできるすべての会話、ファイル、プロジェクトをもとに、ワークスペース全体の背景情報を把握します。

ナレッジをもとに、あなたが会話や情報を整理し、必要なものをすばやく見つけ、自分のスタイルでコンテンツを作成できるようお手伝いします。とても便利ですよね？