「会社が大きくなるにつれ、プロセスが複雑になって関係者も増え、ビジネスは自然とスローダウンしていきます。でもスタートアップ精神を失わないためには、コミュニケーションと成果のスピードを保つことが大事です。実際、Slack のおかげでそれができています」

Lee Jones Employer Branding & Social Media、Trivago 事例を見る