デスクでノートパソコンを前に座り、人事チームのメンバーと Slack でコラボレーションしている男性。

人事のツールとメンバーを 1 か所に

画期的な採用プロセスの実現から社内のコラボレーション文化の推進まで、人事の仕事も Slack で。

Slack はこんな場面で活用できます :

採用

採用パイプラインを効率化

候補者レビューや面接準備に Slack を活用して採用プロセスをスピードアップ。Slack に評価ツールを連携させ、面接官とのやり取りをチャンネルで行うことで、内定までの時間を短縮できます。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
公開‐採用情報
西野 エミリ11:35午後 1 時に新しい採用情報を 2 件投稿します。今回はエンジニアリング部門マネージャーと QA 担当者です。
相楽 健二11:36@西野 エミリさん、ありがとう。メッセージを#採用-マネージャーで共有しました。
🙌1
安居 賢作12:23#人材紹介で、エンジニアリング部門マネージャーにピッタリの候補者が 2 人見つかりました！幸先のいいスタートです。
🎉1
#公開‐採用情報 へのメッセージ
採用に役立つ チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

例 :
  • 面接‐エンジニア‐マネージャー

    面接準備や個人情報のやり取りのためのプライベートチャンネル。

  • 採用‐ニーズ

    募集する職務内容について関係者間で調整するチャンネル。

  • 報酬

    マネージャーが採用予定者や既存従業員の報酬について話し合うプライベートチャンネル。

採用に役立つ チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

例 :
  • 面接‐エンジニア‐マネージャー

    面接準備や個人情報のやり取りのためのプライベートチャンネル。

  • 採用‐ニーズ

    募集する職務内容について関係者間で調整するチャンネル。

  • 報酬

    マネージャーが採用予定者や既存従業員の報酬について話し合うプライベートチャンネル。

3%

採用にかかる時間を短縮

「私たちの採用チームでは、Slack で面接プロセスをスムーズかつ効果的に進めています。より適した候補者を選べるだけでなく、社内のプロセスも楽になりました」

自動化

人事関連リソースを 1 か所に

Slack なら、さまざまなツールを 1 か所にまとめられるので、目の前の仕事に集中して目標をすばやく達成することができます。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
採用‐マネージャー
ヘンリー・ウォン11:35/adp 休暇リクエスト
ADP バーチャルアシスタント アプリこちらが、2018年7月16日現在のあなたの有給休暇に関する概要です :
有給休暇の残り時間は84時間です。
利用可能
84 時間
取得
0 時間
スケジュール
0 時間
獲得/調整
84 時間
休暇リクエストを作成 既存のリクエストを表示
#採用‐マネージャー へのメッセージ
  • チャンネル内で候補者を管理

    Slack に候補者管理システムを連携させて、履歴書から内定通知まであらゆるステップを Slack で把握。

  • 有休申請や給与明細に関する情報などの情報を 1 か所にまとめられるため、従業員が必要な時にすぐ参照できる状態に。

    オンデマンドの年次休暇申請や給与明細に関する情報など、重要な情報を一か所にまとめることで、従業員の業務を円滑化。

  • 情報を整理して誰でも使える状態に

    Slack 上で組織全体のナレッジを簡単に検索・共有できるため、誰でも必要な情報をすばやく入手。

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
人事向けインテグレーションをチェック

研修

新メンバーを即戦力に

Slack を使えば新しいメンバーの研修も簡単。オリエンテーション担当者は新メンバー用チャンネルで研修を実施できるうえ、新メンバーはチャンネルをさかのぼって過去の経緯を把握できるため、すぐに即戦力として力を発揮できます。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
新規採用-8月14日
浅田 晶9:00AB&C カンパニーでの第2日目です！今日のオリエンテーションでは、医療保険をはじめ、充実の福利厚生について紹介していきます。資料はこちらから :
AB&C の福利厚生314kB PDF
このファイルをアップロードしました: AB&C の福利厚生
🎉4
高橋 さや9:01@浅田 晶さん、ありがとう！内容が楽しみです。
👍1
ジェームズ・ハリス9:10午前中には IT チームも参加します。新しい PC について質問があればこの機会にどうぞ。
#新規採用-8月14日 へのメッセージ
研修に使える チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

例 :
  • 新規-採用-6月

    新メンバー向けに知っておくべき情報を共有するチャンネル。

  • ヘルプ-福利厚生-東京

    新旧メンバーからの質問を募るチャンネル。

  • 研修-エンジニア

    部門やチームごとの新人研修の標準化をサポートするチャンネル。

研修に使える チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

例 :
  • 新規-採用-6月

    新メンバー向けに知っておくべき情報を共有するチャンネル。

  • ヘルプ-福利厚生-東京

    新旧メンバーからの質問を募るチャンネル。

  • 研修-エンジニア

    部門やチームごとの新人研修の標準化をサポートするチャンネル。

24%

従業員が生産性を最大化するまでの時間を短縮

「会社が大きくなるにつれ、プロセスが複雑になって関係者も増え、ビジネスは自然とスローダウンしていきます。でもスタートアップ精神を失わないためには、コミュニケーションと成果のスピードを保つことが大事です。実際、Slack のおかげでそれができています」

Lee Jones

Employer Branding & Social Media、Trivago

事例を見る

エンゲージメント

コラボレーションを通してチーム文化を構築

Slack では、チームというのはただ業務を遂行するだけのものではありません。チャンネルを通してつながりや独自の文化を構築していくのがチームです。チームはチャンネルでつながりや文化を築くことができます。Slack でのチームビルディングを通して、メンバーのエンゲージメントと透明性を高めましょう。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
名古屋‐オフィス
高橋 さや12:42コートを見つけてくれた方、どうもありがとう！
🙌1
浅田 晶13:00チケットの時間です！オフィスのどこかに、今夜の試合のチケットを 2 枚隠しました。トリビアクイズに答えると、ヒントがもらえます。
宮本 春香13:02ヒントその1： 愛犬チワワが何よりも大事だという会社の創設者は誰？
🤔4
#名古屋‐オフィス へのメッセージ
エンゲージメントに適した チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

使用例 :
  • 社内通知-大阪

    特定のグループに関係する公式の通知チャンネル。

  • 社員‐開発

    従業員向けの能力開発・研修プログラムを実施するチャンネル。

  • 役員-ama

    透明性向上を目的とした、経営幹部に質問ができるオープンなフォーラム。

エンゲージメントに適した チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

使用例 :
  • 社内通知-大阪

    特定のグループに関係する公式の通知チャンネル。

  • 社員‐開発

    従業員向けの能力開発・研修プログラムを実施するチャンネル。

  • 役員-ama

    透明性向上を目的とした、経営幹部に質問ができるオープンなフォーラム。

10%

従業員満足度が向上

「Slack は企業文化の醸成に本当に役立っています。必要なメンバーとすぐつながって、コラボレーションできるからです」

Slack がスポンサーした IDC 調査より

レポートを読む