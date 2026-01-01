채용
채용 파이프라인 간소화
HR 팀은 Slack에서 원활하게 지원자를 검토하고 면접을 준비하여 채용 프로세스의 속도를 높이고 있습니다. 검토 도구를 통합하고 면접 패널을 준비할 수 있어 지원자를 선정하는 것에서 채용을 제안하기까지의 시간이 단축됩니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
면접-엔지니어-관리자
비공개 채널에서 면접 패널을 준비하거나 중요한 정보를 논의합니다.
채용-요구사항
파이프라인을 조정하고 협업하여 직무 기술서를 작성합니다.
보상
장래 직원 및 현재 직원의 기본 연봉을 논의하는 관리자용 비공개 채널입니다.
3%
신입 직원 채용 시간이 감소된 비율
“우리 채용 팀은 Slack을 사용해 더 원활하고 효과적인 면접 프로세스를 확립했습니다. 그 덕분에 지원자 면접이 최적화되었고, 내부적으로 채용 프로세스가 더욱 간편해졌습니다.”
업무의 자동화
인사 리소스를 중앙에서 관리
Slack은 사용 중인 도구를 한곳에 통합하여 작업에 집중하고 더 빨리 중대한 성과를 올릴 수 있도록 지원합니다.
채널에서 지원자 추적
Slack에 연결된 지원자 추적 시스템을 통해 이력서에서 채용 제안에 이르는 모든 과정에서 협업할 수 있습니다.
중요한 정보를 관리할 수 있는 직원의 역량 강화
온디맨드 PTO 요청 및 급여 명세서 정보를 포함한 중요한 정보를 한곳에 모아 직원 마찰을 줄입니다.
체계적이고 편하게 접근할 수 있는 정보
모든 직원이 간편하게 조직의 지식을 이용할 수 있습니다. Slack에서 나가지 않고도 콘텐츠를 검색 및 공유할 수 있으므로, 모두가 필요한 답변을 더 빠르게 얻을 수 있습니다.
온보딩
신입 직원 채용 시간 단축
신입 직원은 Slack을 사용해 더 빨리 업무를 익힐 수 있으며, 채용된 직무에 대한 정보를 한발 앞서 획득할 수 있습니다. 오리엔테이션 리더가 신입 직원 채널에서 원활하게 온보딩할 수 있고, 신입 직원은 채널을 스크롤해 프로젝트 또는 토론에 대한 내용을 따라잡을 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
신규-채용-6월
신입 직원과 알아야 할 정보가 한곳에 모여 있는 채널입니다.
지원-복리후생-서울
신입 직원 및 장기 근속자의 질문에 답변할 수 있습니다.
온보딩-엔지니어
부서와 팀이 각 신입 직원의 온보딩을 표준화할 수 있습니다.
24%
최대 직원 생산성 달성 가속화 비율
“회사가 성장할수록 가치 사슬에 더 많은 절차와 사람들이 생겨납니다. 자연스럽게 모든 것이 느려지기 시작합니다. 효과적인 커뮤니케이션 및 배포 덕분에 스타트업 정신을 유지하려는 노력이 지속되고 있어요. Slack이 정말 큰 도움을 주었다고 생각해요."
Lee Jones
참여
협업을 통한 문화 조성
Slack은 업무 처리뿐만 아니라 채널에서 유대감을 형성하고 문화를 조성하도록 지원합니다. 팀워크 강화에 도움이 되는 Slack의 기능을 활용하여 직원들의 참여를 유지하고 투명성을 높일 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
공지사항-서울
특정 그룹과 관련된 공식 공지를 전달할 수 있는 전용 공간입니다.
직원-교육
채널에서 직원 그룹을 위한 개발 및 교육 프로그램을 실행합니다.
임원진-QnA
회사 임원진에게 질문할 수 있는 공개 포럼을 통해 투명성을 장려합니다.
10%
직원 만족도 개선 비율
“Slack은 회사의 문화를 촉진하는 데 큰 도움이 되었어요… 또한 필요한 모든 직원이 협업하고 필요한 정보에 액세스할 수 있도록 지원하죠.”
