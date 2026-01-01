좋은 질문입니다. Slack은 회사의 전 직원이 일하기 위한 새로운 방식입니다. 이메일을 대신할 Slack은 더 빠르고, 더 체계적이며, 더 안전한 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션 내용은 생성, 참여, 검색하기가 쉬운 채널 내에 정리되어 있습니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 있으면 누구나 어디서 일을 처리해야 할지 정확히 알 수 있습니다. 또한 Slack은 업무의 흐름에 AI를 가져와, 업무 시간 내내 사용자에게 도움을 주며 필요한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾아 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 그리고 이메일과는 다르게, Slack은 기술 스택의 다른 모든 시스템과 통합되어 모든 업무를 위한 단 하나의 OS(운영 시스템)가 되어줍니다. Slack은 작업을 완료하는 데 필요한 모든 항목과 인력을 한 공간에 모아주므로 더 이상 업무 맥락 전환, 데이터 단절, 또는 정보 유실이 발생할 일이 없습니다.

이 주제에 대해 계속 읽어보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.