에이전트와 AI의 기반이 되는 플랫폼.
Slack 플랫폼은 사용하던 기술 스택을 모두 한 곳에 가져옵니다. 확장성과 안전성이 뛰어나며, 모든 업무에 에이전트와 AI를 도입할 수 있도록 특별히 구축되었습니다.
앱과 에이전트를 구축한 가장 혁신적인 기업들
귀사의 모든 기술 스택이 Slack에 모아집니다.
Slack은 비즈니스 전체의 프론트엔드로서 모든 AI 앱과 에이전트가 모여 있는 곳입니다. Slack을 통해 도구와 워크플로를 통합하고, 2,600개 이상의 앱을 연결하며, 대화에 실시간 앱 데이터를 불러오고, 맞춤 솔루션을 직접 개발할 수 있습니다. 에이전트를 구축하고 있다면, Slack만큼 좋은 공간은 없습니다.
앱과 에이전트에 정보를 선물로 주세요.
맥락이 없는 데이터로 일하는 건 마치 한 손이 묶인 채로 일하는 것과 같습니다. Real-Time Search API와 Slack이 공인한 Model Context Protocol 서버를 통해 Slack의 다양한 대화 데이터에 접근할 수 있습니다. 이를 통해 데이터를 안전하게 보호하면서도, 보다 정확한 응답을 할 수 있는 AI 앱과 에이전트를 구축할 수 있습니다.
코드를 잘 알든 모르든 누구나 Slack에서 자동화할 수 있습니다.
Slack에서는 클릭 또는 코드로 누구나 쉽게 작업을 자동화할 수 있습니다. AI 기반 워크플로를 통해 에이전트 응답을 트리거하고, 레코드를 업데이트하며, 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 개발자라면 백엔드 서비스부터 Slack에 직접 연결되는 모듈형 구성 요소까지 모든 것을 자유롭게 맞춤화할 수 있습니다.
팀의 필요에 맞게 Slack 플랫폼을 맞춤화하세요.
Slack 플랫폼을 이용하면 Slack CLI를 통한 수명 주기 관리와 Bolt를 통한 애플리케이션 개발로 개발 프로세스가 간편해집니다. 개발자는 백엔드 서비스를 실행하거나, Heroku를 통해 연결하거나, 모듈형 구성 요소를 구축할 수 있어 조직에 가장 잘 맞는 방식으로 완전히 맞춤화할 수 있습니다.
기본 탑재된 데이터 및 개인정보 보호로 걱정 없이 일하세요.
Slack은 엔터프라이즈급 보안을 기본으로 제공하며, 강력한 거버넌스, 위험 관리, 규정 준수 기능을 통해 귀사의 비즈니스를 보호합니다. 또한 싱글 사인온, Enterprise Mobility Management, 데이터 손실 방지와 같은 엄격한 관리자 제어 기능이 있어 사용자의 데이터가 안전하게 보호됩니다.
안전한 에이전트 중심 플랫폼에서 비즈니스를 운영하세요.
“Slack의 업무가 이루어지는 새로운 세상에서 ChatGPT를 더 긴밀하게 활용할 수 있게 되어 기쁩니다. 이제 동료 팀원과 대화하듯 자연스럽게 최신 AI 기술을 활용할 수 있습니다. 대화, 파일, 워크플로에 통합된 Slack용 ChatGPT 앱을 통해 언제든지 필요한 지식과 인사이트를 쉽게 구할 수 있어, 함께 더 효율적으로 업무를 처리할 수 있습니다.”
“Perplexity는 검색을 투명한 대화형 탐색 과정으로 재정의하고 있습니다. MCP 서버를 통해 Slack과 연결되면서 이제 팀 대화의 맥락에 기반해 질문을 처리할 수 있게 되면서, 사용자들은 단순히 정확한 답변이 아니라 업무와 직접적으로 관련 있는 답변을 얻을 수 있습니다. Slack은 보안, 규정 준수, 사용자 신뢰에 균형 있게 역점을 두며 이러한 목표를 실현하는 데 훌륭한 파트너 역할을 해왔습니다.
“많은 조직들이 생산성과 협업을 위해 Google Agentspace와 Slack에 의존하고 있습니다. 이제 고객은 Agentspace의 인사이트를 Slack에 직접 삽입하고, Slack 대화를 사용하여 Agentspace 내 업무 흐름을 강화할 수 있습니다. 이를 통해 일상 업무를 향상시키는 더욱 원활한 정보 흐름이 만들어지죠.”
사용 중인 모든 앱으로 시작해 보세요.
자주 묻는 질문
좋은 질문입니다. Slack은 회사의 전 직원이 일하기 위한 새로운 방식입니다. 이메일을 대신할 Slack은 더 빠르고, 더 체계적이며, 더 안전한 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션 내용은 생성, 참여, 검색하기가 쉬운 채널 내에 정리되어 있습니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 있으면 누구나 어디서 일을 처리해야 할지 정확히 알 수 있습니다. 또한 Slack은 업무의 흐름에 AI를 가져와, 업무 시간 내내 사용자에게 도움을 주며 필요한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾아 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 그리고 이메일과는 다르게, Slack은 기술 스택의 다른 모든 시스템과 통합되어 모든 업무를 위한 단 하나의 OS(운영 시스템)가 되어줍니다. Slack은 작업을 완료하는 데 필요한 모든 항목과 인력을 한 공간에 모아주므로 더 이상 업무 맥락 전환, 데이터 단절, 또는 정보 유실이 발생할 일이 없습니다.
이 주제에 대해 계속 읽어보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
Slack은 소프트웨어 및 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있도록 하여 모든 도구가 더 효율적으로 작동하도록 지원합니다. 다음은 몇 가지 인기 카테고리와 예시입니다.
프로젝트 관리: Slack을 Asana, Miro, Notion, Jira 등의 프로젝트 관리 도구와 연결하여 Slack을 떠나지 않고도 작업을 업데이트하고 진행 상황을 추적하고 프로젝트를 관리합니다.
고객 지원: Salesforce Service Cloud, Zendesk, Freshdesk 등의 고객 지원 앱을 통합하여 Slack을 통해 티켓을 관리하고 고객과 직접 커뮤니케이션합니다.
CRM 시스템: Slack을 Salesforce Sales Cloud, HubSpot, ZoomInfo 등의 CRM 플랫폼과 연결하여 고객 데이터에 액세스하고 Slack 채널에서 리드 및 거래에 대한 업데이트를 받습니다.
파일 관리: Box, Google Drive, Dropbox 등의 파일 관리 시스템으로 Slack을 강화하여 파일에 쉽게 액세스하고 공유할 수 있습니다.
개발자 도구: GitHub, GitLab, PagerDuty, AWS Chatbot 등의 개발자 도구를 연결하여 Slack에서 바로 코드 작업을 위해 협업하고 풀 요청을 검토하고 문제를 추적합니다.
이러한 통합 기능은 팀이 일상적으로 사용하는 도구와 Slack을 연결하여 협업, 커뮤니케이션, 생산성을 위한 중심 허브로 만들도록 도와줍니다.
AI 에이전트는 사람의 도움 없이 고객의 질문을 모두 스스로 처리할 수 있는 지능형 시스템입니다. 머신 러닝과 자연어 처리를 사용하여 쉬운 질문부터 까다로운 문제에 이르기까지 모든 것을 처리하며, 여러 작업을 한꺼번에 진행할 수도 있습니다. 특정 작업을 위해 사람의 개입이 필요했던 기존 AI와는 달리, AI 에이전트는 학습하며 시간이 지날수록 향상됩니다. AI 에이전트는 직원을 대신하여 작업을 수행할 수 있습니다.
Slack에서 사용할 수 있는 에이전트 및 어시스턴트에는 세 가지 유형이 있습니다.
1. Agentforce: Slack의 가장 관련도 높은 대화형 데이터와 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 구동되는 Agentforce는 사용자를 대신해 작업을 제안하고 자동화합니다. 업무 흐름 가운데 바로 AI에 기반한 생산성을 직원들에게 제공하는 맞춤형 에이전트를 구축해 보세요. 인사 팀에서 IT, 서비스 및 영업 팀에 이르기까지, Agentforce는 Slack에서 채널, 리스트 및 캔버스의 생성 및 업데이트와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce를 곧 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 영업 팀과 대화하세요.
2. Slack 플랫폼에 포함된 맞춤형 구축 AI 어시스턴트: Slack의 전용 UI에서, 목적에 맞게 구축된 API를 사용하여 여러분이 만든 AI 어시스턴트를 바로 포함할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 AI 어시스턴트를 사용자가 일하는 방식과 동일하게 일하도록 구축할 수 있으므로, 티켓부터 요청 건 등에 이르기까지 작업 부담을 덜고 완료해야 할 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. 이러한 API들은 현재 Slack 개발자 센터에서 사용할 수 있습니다.
3. 타사 AI 어시스턴트: 타사 AI 어시스턴트에게 요청해 콘텐츠 초안 작성, 시장 조사 결과 표시 또는 파일 검색 및 요약 등의 도움을 받아보세요. 현재 Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express, Cohere와 같이 Slack Marketplace에서 다운로드하여 바로 사용할 수 있는 여러 AI 앱들이 있습니다.
RTS API 및 MCP에 대한 액세스 권한은 현재 선별된 파트너 그룹으로 제한됩니다. 이러한 기능을 활용하여 Slack 고객을 위한 혁신적인 솔루션을 구축하는 데 관심이 있으시다면 이 양식을 작성해 주세요.
Slack은 강력한 보안 기능을 내장하여 귀사의 데이터를 안전하게 보호합니다. 메시지와 파일 등 사용자가 보내는 모든 내용은 암호화되어, 허용된 사람만 확인할 수 있습니다. 회사는 자체 암호화 키를 관리하여 보안을 한층 강화할 수도 있습니다.
AI를 사용하거나 다른 앱을 Slack에 연결하더라도 데이터는 안전하게 보호되며 비공개로 유지됩니다. Slack은 학습을 위해 사용자의 데이터를 AI 모델과 공유하지 않습니다. AI는 사용자가 이미 액세스할 수 있는 메시지에서만 작동하며, 모든 처리 작업은 Slack 시스템 내에서 안전하게 이루어집니다.
따라서 Slack의 AI 기능을 사용하든, 자체 도구를 개발하든 항상 데이터를 안전하게 사용할 수 있습니다.
워크플로 빌더를 사용해 귀사만의 맞춤형 워크플로를 생성하여 일상 작업 및 커뮤니케이션을 쉽게 자동화할 수 있습니다.
워크플로 빌더에 액세스하려면 Slack의 주 메뉴(왼쪽 상단의 워크스페이스 이름을 클릭)로 가서 “도구” > “워크플로 빌더”로 이동합니다. 그곳에서 맞춤형 워크플로를 생성하거나 미리 구축된 템플릿 중에서 선택할 수도 있습니다. 자체 워크플로를 생성하며 도움이 필요할 경우 단계별 가이드를 확인하세요.
사전에 구성된 템플릿으로 즉시 워크플로를 구축해 보세요. Asana에서 프로젝트를 시작하는 것부터 Google Sheets에 데이터를 입력하고 Box의 올바른 자원으로 신규 팀원을 빠르게 온보딩하는 것까지, 가능성은 무궁무진합니다.
참고: 워크플로 빌더는 Slack의 유료 플랜에서만 사용할 수 있습니다.