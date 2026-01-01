가중치 평균. 미국, 영국, 오스트레일리아, 캐나다의 주간 Slack 사용자가 참여한 1,456개의 설문 조사 응답 기반, 95% CI에서의 오차 범위 ±2%(2022년 11월).
숫자가 그 효과를 증명합니다
338%
투자 수익률
$2.1m
놀라운 생산성 절약
“몇 년 전보다 작업 처리량이 4배 더 늘었습니다. Slack이 없었다면 불가능했을 거에요.”
Slack은 모든 사람을 연결하고 생산적으로 만듭니다
Slack은 사람들이 협업하는 방식을 지원하도록 설계되었기 때문에 업무와 굉장히 밀착된 소프트웨어입니다.
87%
원격 근무 능력이 향상되었다고 느낌
74%
Slack이 없으면 불편할 것 같다고 답변
91%
팀과 더 연결되었다고 느낌
89%
Slack으로 커뮤니케이션이 향상됐다고 답변
68%
Slack에서 업무를 마친다고 답한 사용자
“우리를 가장 잘 이어주는 것이 바로 Slack입니다. Slack은 매우 즉각적이고 직접적인 커뮤니케이션 도구죠. 게다가 사람들이 선호하고 심지어 사용을 즐기기까지 하는 유일한 채널입니다.”
자주 묻는 질문
예. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 다룰 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객님의 정보와 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등의 다수의 규정을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. 또한 FedRAMP Moderate로 인가되었습니다.
거기에 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 Enterprise Key Management와 같은 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 추가 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합적인 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
Enterprise+는 큰 규모의 복잡한 조직을 위한 Slack만의 솔루션입니다. Enterprise+는 귀사가 사내 리소스와 공유 지식을 활용하면서 동시에 작은 기업처럼 민첩하게 협업할 수 있도록 돕습니다.
Enterprise+는 엔터프라이즈 솔루션에 기대되는 모든 보안 및 관리 기능이 포함되었으면서도 소비자용 소프트웨어처럼 직관적인 경험을 제공해 Slack의 도입률을 높이고 있습니다.
Enterprise+는 IBM, Condé Nast, Moody’s, Oracle 및 E-Trade 등 세계 최대 규모 기업들의 업무 성과를 강화하고 있으며, 최대 500,000명의 사용자를 지원할 수 있는 유일한 협업 제품이기도 합니다.
Enterprise+는 유료 플랜입니다. 플랜의 기능과 요금을 여기에서 비교해 보세요.
예! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack 핸들은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 올라갈 수 없습니다. 여러분은 자기 조직의 사람, 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너로부터만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 이 밖에 자신의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서 알림을 받을 수 있습니다.
Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자 각자는 자신이 보아선 안 될 내용을 볼 수 없게 됩니다. Slack이 사내 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.
채널은 Slack에서 업무가 이루어지는 곳입니다. 채널은 팀이 메시지, 도구, 파일을 모두 공유할 수 있는 하나의 중심 공간입니다. 회사 공지, 고객 지원 심사, IT 또는 HR 도움 요청, 사회적 관심 공유 등을 위해 채널을 생성할 수 있습니다.
채널은 공개(조직의 모든 사람에게 공개)이거나 비공개(초대 전용)일 수 있습니다. 또한 유료 Slack 플랜을 이용하는 조직은 Slack Connect를 통해 대행사, 클라이언트, 벤더 등의 외부 파트너와 채널을 공유할 수 있습니다. 채널을 이용해 일상 업무의 속도를 높이는 방법을 여기에서 자세히 알아보세요.
Slack은 조직의 사람과 도구를 한 곳에 모아 어디에서나 생산성을 유지하고 최신 정보를 파악하도록 지원합니다. 750,000개 이상의 비즈니스가 팀 메시지, 파일 공유, 비디오/음성 통화를 위해 매일 Slack을 사용합니다. Google Drive, Zoo, 세일즈포스 등과 같은 수천 개의 도구를 통합하거나 여러분의 조직만을 위한 사용자 지정 봇 또는 앱을 생성할 수도 있습니다. Slack의 작동 방법을 여기에서 자세히 알아보세요.
Slack Connect는 여러 조직이 서로 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 활성화합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다. 여기에서 Slack Connect에 대해 자세히 알아보세요.
Slack Connect는 최대 20개 조직의 사람들이 Slack 워크스페이스를 떠나지 않고도 하나의 허브에서 협력할 수 있는 기능입니다. 반면 Enterprise+는 사내 여러 워크스페이스를 연결하는 Slack의 플랜입니다.
Slack Connect는 Slack의 모든 유료 플랜의 일부로 포함되어 있습니다. 즉, Enterprise+를 사용하는 조직이라면 Slack Connect도 사용하실 수 있습니다. 여러 플랜과 기능을 여기에서 비교해 보세요.