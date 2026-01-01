Slack logra que todos estemos conectados y seamos productivos

Slack es el software del momento porque está diseñado para dar soporte a cómo la gente trabaja junta de forma natural.

Globo con personas enviando mensajes a personas de todo el mundo

87 % sienten que su capacidad de trabajar de manera remota mejoró 74 % no estaría bien si Slack desapareciera 91 % se sienten más conectados con sus equipos 89 % afirma que Slack mejoró la comunicación 68 % de los usuarios dependen de Slack para realizar el trabajo

Promedio ponderado. Según 2220 respuestas a una encuesta realizada entre los usuarios semanales de Slack en EE. UU., el Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error del ± 2 % al 95 % de integración continua (noviembre de 2022).