Los equipos que usan Slack alcanzan un 47 % más de productividad
Promedio ponderado. Según 1456 respuestas a una encuesta realizada entre los usuarios semanales de Slack en EE. UU., el Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error del ± 2 % al 95 % de integración continua (noviembre de 2022).
Deja que los números hablen por si mismos
338 %
de retorno de la inversión
USD 2,1
millones en ahorros de productividad
"Cuadruplicamos nuestra producción en comparación con un par de años atrás. Y eso no sería posible sin Slack".
Slack logra que todos estemos conectados y seamos productivos
Slack es el software del momento porque está diseñado para dar soporte a cómo la gente trabaja junta de forma natural.
87 %
sienten que su capacidad de trabajar de manera remota mejoró
74 %
no estaría bien si Slack desapareciera
91 %
se sienten más conectados con sus equipos
89 %
afirma que Slack mejoró la comunicación
68 %
de los usuarios dependen de Slack para realizar el trabajo
"Slack es la plataforma que más nos mantiene conectados. Es un método de comunicación muy inmediato y sencillo, y, de hecho, el único canal que las personas prefieren y disfrutan usar".
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre la información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con GDPR y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).
Además, Slack ofrece funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información sobre el programa de seguridad integral de Slack aquí.
La solución de Slack para organizaciones grandes o complejas se llama Enterprise+. Con esta solución, tu empresa puede trabajar con la agilidad propia de una pequeña empresa y aprovechar los recursos y los conocimientos compartidos de una empresa más grande.
Enterprise+ incluye todas las funciones de seguridad y gobernanza de una solución pensada para grandes empresas, pero con un diseño intuitivo, similar al de las experiencias diseñadas para el consumidor, que fomenta la adopción.
Enterprise+ posibilita el trabajo de algunas de las empresas más grandes del mundo (como IBM, Condé Nast, Moody’s, E-Trade y Oracle) y es el único producto de colaboración que admite hasta 500 000 usuarios.
Enterprise+ es un plan de pago. Compara las funciones y los precios del plan aquí.
¡Si! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, lo que genera el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a los anunciantes ni poner en una lista de correo. Solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios confiables que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de apps integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar centralizado donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas a menudo crean canales para anuncios de la empresa, clasificación de atención al cliente, solicitud de ayuda de TI o RRHH y para compartir intereses sociales.
Los canales pueden ser públicos (abiertos a todos en la organización) o privados (solo con invitación). Además, las organizaciones con un plan de pago pueden compartir un canal con socios externos como agencias, clientes y proveedores con Slack Connect. Obtén más información sobre cómo los canales pueden agilizar tu trabajo diario aquí.
Slack ayuda a que las organizaciones reúnan a su gente y sus herramientas en un solo lugar para que puedan ser productivas y estar alineadas desde cualquier lugar. Más de 750 000 empresas usan Slack todos los días para que los grupos se envíen mensajes, compartan archivos y realicen llamadas de voz y videollamadas. Puedes integrar miles de herramientas, como Google Drive, Zoom y Salesforce, o crear aplicaciones o bots personalizados para tu organización. Obtén más información sobre cómo funciona Slack aquí.
Slack Connect permite que las organizaciones se comuniquen de forma más segura y productiva. Te deja mover todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y otros en Slack, reemplazando el correo electrónico y fomentando la colaboración. Los estándares de cumplimiento y las funciones de seguridad a nivel empresarial de Slack, como la Administración de claves Enterprise, se extiende a Slack Connect. Obtén más información sobre Slack Connect aquí.
Slack Connect es una función de Slack que permite a personas de hasta 20 organizaciones trabajar juntas en un lugar centralizado, sin abandonar sus propios espacios de trabajo. Enterprise+, por otro lado, es un plan de Slack que te permite conectar múltiples espacios de trabajo dentro de tu empresa.
Slack Connect se incluye como parte de todos los planes de pago. De modo que si tu organización se encuentra en Enterprise+, también puedes usar Slack Connect. Compara planes y funciones aquí.