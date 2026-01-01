Gestiona los proyectos y las tareas directamente desde Slack con las listas
Desde elementos de acción hasta fechas de entrega y recursos, las listas capturan y estructuran las partes más importantes de tus conversaciones para que los equipos puedan aumentar su productividad más rápido.
Seguimiento de proyectos de principio a fin
En las listas, los equipos pueden crear, supervisar y administrar proyectos sin salir de Slack. No es necesario dar muchas vueltas ni saltar de una aplicación a otra.
Aborda tareas y asuntos pendientes en equipo
Una lista en Slack es un elemento de colaboración. Cualquier persona que esté asignada a una tarea, siguiendo un proyecto o simplemente dando un vistazo puede obtener el contexto que necesita para tomar medidas y mantenerse al día.
Recopila, automatiza y clasifica las solicitudes
Los flujos de trabajo también funcionan en las listas. Puedes automatizar tareas rutinarias, conectar tus aplicaciones y hacer de las listas tu nuevo espacio de inicio para administrar el trabajo en Slack.
«Ahora nuestro equipo puede hacer un seguimiento de las tareas y colaborar en ellas, además de organizar información que se puede compartir con todos los equipos y hacer todo esto desde un único espacio».
Las listas son útiles para todos los equipos en todas las organizaciones
Crea listas para hacer un seguimiento de lo que hay que hacer y asegurarte de que nada se te escape, y todo sin abandonar Slack.
Ventas
Coordina los equipos de cuentas a través de la planificación de estrategias de negociación y la preparación de llamadas a clientes
Atención al cliente
Crea un enjambre para incidencias y resuélvelas rápidamente con un proceso de respuesta estandarizado
Marketing
Haz un seguimiento de las entregas y asigna propietarios a medida que planificas e inicias campañas
TI
Mejora los tiempos de respuesta mediante la recopilación, priorización y administración de solicitudes entrantes
Preguntas frecuentes
Administrar proyectos en listas es sencillo. Juntos, tú y tu equipo pueden hacer un seguimiento de las entregas, asignar propietarios, estar al día con las fechas de entrega y colaborar en las tareas. Administra las líneas de tiempo y los elementos de acción para las implementaciones de los clientes, la incorporación de empleados, los lanzamientos de productos y mucho más.
Las listas son perfectas para administrar todo tipo de tareas: desde asuntos pendientes personales hasta elementos de acción en un equipo pequeño o todas las entregas de un equipo de un proyecto multidisciplinario.
Las listas están incluidas en todos los planes de pago de Slack. Obtén más información aquí.
¡Claro! Compartir listas con tus socios y clientes a través de Slack Connect es una excelente manera de administrar el trabajo de forma colaborativa con todos los equipos externos.
Sí, puedes incorporar una lista a un canvas. Por ejemplo, puedes incorporar el plan de un proyecto que esté en una lista directamente a un informe del proyecto en un canvas.