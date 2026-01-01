Diseñado a escala

La solución de colaboración para cualquier empresa
Organizaciones de todos los tamaños crecen gracias a la comunicación escalable, fiable y flexible que brinda Slack.
Siempre disponible y fiable
Empresas de todo el mundo confían en Slack para colaborar, especialmente cuando más lo necesitan.
- Arquitectura distribuida globalmente
- Replicación segura de los datos del cliente
Slack es una herramienta empresarial esencial para millones de usuarios, y nos comprometemos a ofrecer un nivel proporcional de disponibilidad y confiabilidad. La carga en la infraestructura siempre es la misma, ya sea que los empleados se conecten desde la oficina, una red celular o su casa.
Slack escala con tu negocio
Sin importar tu crecimiento ni los canales de colaboración de tu equipo, Slack escala con un número ilimitado de canales o espacios de trabajo.
- Se adapta a la organización de tu empresa
- Permite asegurarse de que las novedades de la empresa lleguen a toda la organización
- Aumenta la participación mediante espacios específicos para la colaboración
Control detallado en tus manos
Incluso los administradores de las organizaciones más grandes pueden administrar Slack gracias a sus controles precisos e inteligentes.
Controles y gobernanza centralizados
Slack se administra desde un panel central, por lo que la administración es óptima.
Personalizable para cada espacio de trabajo
Para los equipos con diferentes necesidades de regulación o cumplimiento, las políticas pueden variar por espacio de trabajo.
Roles de administrador y delegación
Delega tareas administrativas para acelerar el tiempo de respuesta de TI y satisfacer a los empleados.
Participación en mensajes con seguimiento
Descubre el rendimiento comunicativo de la organización gracias a la estadísticas por mensaje.
“Si bien la extracción de métricas de correo electrónico es engorrosa y propensa a errores, Slack ofrece información lista para los KPI en tiempo real y sobre la marcha. Cuando compartimos información esencial mediante Slack, sabemos exactamente cuándo se ha recibido el mensaje para que todo el equipo lo comprenda”.
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre la información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con GDPR y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).
Además, Slack ofrece funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información sobre el programa de seguridad integral de Slack aquí.
La solución de Slack para organizaciones grandes o complejas se llama Enterprise+. Con esta solución, tu empresa puede trabajar con la agilidad propia de una pequeña empresa y aprovechar los recursos y los conocimientos compartidos de una empresa más grande.
Enterprise+ incluye todas las funciones de seguridad y gobernanza de una solución pensada para grandes empresas, pero con un diseño intuitivo, similar al de las experiencias diseñadas para el consumidor, que fomenta la adopción.
Enterprise+ posibilita el trabajo de algunas de las empresas más grandes del mundo (como IBM, Condé Nast, Moody’s, E-Trade y Oracle) y es el único producto de colaboración que admite hasta 500 000 usuarios.
Enterprise+ es un plan de pago. Compara las funciones y los precios del plan aquí.
¡Si! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, lo que genera el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a los anunciantes ni poner en una lista de correo. Solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios confiables que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de apps integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar centralizado donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas a menudo crean canales para anuncios de la empresa, clasificación de asistencia al cliente, solicitud de ayuda de TI o RR. HH. y para compartir intereses sociales.
Los canales pueden ser públicos (abiertos a todos en la organización) o privados (solo con invitación). Además, las organizaciones con un plan de pago pueden compartir un canal con socios externos como agencias, clientes y proveedores con Slack Connect. Obtén más información sobre cómo los canales pueden agilizar tu trabajo diario aquí.
Slack Connect es una forma más segura y productiva para que las organizaciones se comuniquen. Te permite trasladar todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y otros a Slack, reemplazando el correo electrónico y fomentando la colaboración. Las funciones de seguridad y los estándares de cumplimiento de nivel empresarial de Slack, como la Administración de claves Enterprise, se extienden a Slack Connect. Obtén más información sobre Slack Connect aquí.
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicación para toda tu empresa. Reemplaza el correo electrónico con algo más rápido, más seguro y mejor organizado. En lugar de cadenas de correo electrónico únicas, toda tu comunicación se organiza en canales. Es fácil crear estos canales, buscarlos y unirse a ellos. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para hacer el trabajo.
Para obtener más información acerca del tema, te recomendamos que consultes nuestra biblioteca de recursos.