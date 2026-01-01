Diseñado a escala

Sí. Puedes hablar de forma segura sobre la información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con GDPR y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).

Además, Slack ofrece funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información sobre el programa de seguridad integral de Slack aquí.