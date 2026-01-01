Administración de identidades y dispositivos Asegúrate de que solo las personas adecuadas y los dispositivos autorizados puedan acceder a la información de tu empresa en Slack, gracias a funciones como el inicio de sesión único, el reclamo de dominios y la compatibilidad para la administración de movilidad empresarial.

Protección de datos En Slack, ciframos de forma predeterminada los datos en reposo y en tránsito de los clientes. Protegemos tus datos con herramientas como la Administración de claves Enterprise de Slack (EKM de Slack), registros de auditoría y prevención de pérdida de datos (DLP) nativa, además de compatibilidad con proveedores externos de DLP.