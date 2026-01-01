Ilustración que muestra un candado brillante, de tamaño estándar, con un escudo.
Seguridad, cifrado y cumplimiento en Slack

Soluciones de seguridad de datos de nivel empresarial

Confía en Slack para mantener tus datos protegidos y cubrir los requisitos de cumplimiento normativo de tu organización.

Funciones de seguridad para mayor control, visibilidad y flexibilidad

Administración de identidades y dispositivos

Asegúrate de que solo las personas adecuadas y los dispositivos autorizados puedan acceder a la información de tu empresa en Slack, gracias a funciones como el inicio de sesión único, el reclamo de dominios y la compatibilidad para la administración de movilidad empresarial.

Protección de datos

En Slack, ciframos de forma predeterminada los datos en reposo y en tránsito de los clientes. Protegemos tus datos con herramientas como la Administración de claves Enterprise de Slack (EKM de Slack), registros de auditoría y prevención de pérdida de datos (DLP) nativa, además de compatibilidad con proveedores externos de DLP.

Gobernanza de la información

Slack ofrece funcionalidades de gobernanza y administración de riesgos lo suficientemente flexibles como para satisfacer las necesidades de tu organización, sin importar cuáles sean. Esto incluye políticas de conservación global, retenciones legales y compatibilidad con eDiscovery.

El programa de seguridad de Slack protege nuestra organización y tus datos en todos los niveles

Certificados y declaraciones de cumplimiento

* La Global CBPR System Certification Mark y la Global PRP System Certification Mark™ son marcas registradas de la Administración de Comercio Internacional de EE. UU./Oficina de Política y Privacidad de Datos Global, usadas con permiso.

Cumple con la normativa específica del sector y los estándares internacionales de seguridad y privacidad de datos

Logotipo de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos

Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA)

Slack se puede configurar para el cumplimiento de la ley HIPAA, incluida la información de salud protegida electrónicamente (e-PHI).

Solicitar requisitos para entidades cubiertas por la ley HIPAA

Logotipo de FINRA

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)

Slack admite la configuración conforme a la Regla 17a-4 de FINRA; por tanto, tu equipo puede colaborar ajustándose a los requisitos de cumplimiento normativo de tu organización.

Logotipo del Programa federal de administración de riesgos y autorizaciones de EE. UU.

Programa federal de administración de riesgos y autorizaciones de EE. UU. (FedRAMP)

Slack cuenta con la autorización de nivel de impacto moderado de FedRAMP para cumplir con las necesidades de cumplimiento del sector público.

GovSlack tiene autorización de alto impacto de JAB para FedRAMP y busca el cumplimiento con DoD CC SRG IL4.

Ver nuestra autorización de nivel de impacto moderado

Ver nuestra autorización de impacto alto de JAB

Logotipo del Trusted Information Security Assessment Exchange

Trusted Information Security Assessment Exchange

ID de alcance SHYV0T
ID de evaluación AMHN37
Ni TISAX ni los resultados de TISAX están destinados al público general.

Solicitar nuestros resultados

ISMAP

Programa de evaluación y administración de seguridad del sistema de información (ISMAP)

Slack se sometió a una evaluación para el Programa de evaluadores registrados de seguridad de la información (IRAP), un programa del gobierno de Japón que evalúa la postura en materia de seguridad de los proveedores de servicios en la nube. El registro de Slack está disponible en la lista del ISMAP de servicios registrados.

Consulta nuestro registro

C5

Catálogo de Criterios de Cumplimiento de Computación en la Nube (C5)

Slack completó su atestación para el Catálogo de Criterios de Cumplimiento de Computación en la Nube (C5), un estándar creado por la Oficina Federal para la Seguridad de la Información (BSI) de Alemania. Los clientes pueden contactar a su equipo de cuenta de Slack para solicitar una copia de nuestro informe de C5.

Evaluación de seguridad de los proveedores de servicios en la nube (CSP) de Corea del Sur

Slack completó las pruebas de la evaluación de seguridad de los proveedores de servicios en la nube (CSP), un programa a cargo del Instituto de Seguridad Financiera de Corea para garantizar que los CSP cumplan con un conjunto de estándares definidos de ciberseguridad administrados por el programa de Regulación de la Supervisión de Transacciones Financieras Electrónicas.

Solicitar nuestros resultados

Logotipo de ENS

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de España

El ENS (Esquema Nacional de Seguridad) es un conjunto de controles y estándares de seguridad que los proveedores de servicios deben implementar para permitir el procesamiento de datos para los servicios públicos españoles (como los gobiernos y las organizaciones públicas). Slack consiguió el estándar Alto del ENS, que es el nivel más alto posible de acreditación.

Ver nuestro certificado

Logotipo de residencia de datos

Residencia de datos

La residencia de datos para Slack permite que las organizaciones elijan el país o la región donde quieren almacenar sus datos cifrados en reposo.

Más información sobre la residencia de datos

Logotipo de RGDP

Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (RGPD)

En Slack tenemos el compromiso de ayudar a los usuarios a comprender los derechos y obligaciones derivados del Reglamento general de protección de datos (RGPD). Slack dispone de herramientas y procesos específicos para el cliente destinados a garantizar el cumplimiento de los requisitos del RGPD.

Más información sobre el compromiso de Slack con el RGPD

Prácticas recomendadas y estructuras aceptadas por el sector

Nuestro enfoque de seguridad para las empresas se centra en la gobernanza de la seguridad, la administración de riesgos y el cumplimiento normativo. Esto incluye el cifrado de datos en reposo y en tránsito, la seguridad de la red y el fortalecimiento de la protección del servidor, el control de acceso administrativo, la supervisión del sistema, el registro y las alertas, entre otras funciones.

Leer documento técnico

Los controles de seguridad de Slack también se alinean con los principios de seguridad en la nube del Centro Nacional de Seguridad Cibernética (National Cyber Security Centre, NCSC). Leer más

Más información sobre la seguridad en Slack

Ilustración que muestra la silueta de un candado rodeado de líneas que representan información en movimiento.
Función

Administración de claves Enterprise de Slack

Gráfico ilustrado de un candado
Blog

La seguridad en Slack: Cómo Slack protege tus datos

Gráfico ilustrado de un candado y un numeral de canal.
Seminario web

Explorar la seguridad de nivel empresarial en Slack

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Administración de claves Enterprise de Slack

Gráfico ilustrado de un candado
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Gráfico ilustrado de un candado y un numeral de canal.
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