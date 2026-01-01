Gestión de proyectos directamente en Slack
Con la gestión de proyectos en Slack, puedes gestionar el trabajo de todo tu equipo de principio a fin desde el mismo lugar en el que ya estabas trabajando.
Gestiona proyectos y avanza más rápido con el trabajo
Logra que tu equipo no pierda de vista el objetivo
La gestión de proyectos eficaz comienza con una lista para capturar, organizar y rastrear las partes más importantes de tus proyectos. Aquí, los equipos pueden gestionar tareas, priorizar trabajo, controlar los avances y garantizar un mejor cumplimiento.
Gestión de proyectos para que todos estén sincronizados
Crea un canvas para recopilar y gestionar la información de un proyecto, lo que incluye todo, desde las partes interesadas y los recursos clave hasta los cronogramas y materiales de entrega de los proyectos.
Acelera el avance de todos tus proyectos.
Con las plantillas prediseñadas para la gestión de proyectos, tu equipo puede comenzar a trabajar al instante.
Kit inicial de gestión de proyectos
Elementos esenciales para avanzar con los proyectos.Ver plantilla
Recepción y clasificación de comentarios
Optimiza tu proceso de recepción con la organización por prioridad incorporadaVer plantilla
Programa de la puesta al día semanal
Mantén a los equipos coordinados y a los proyectos en movimiento.Ver plantilla
Preguntas frecuentes
Es el proceso de dirección del trabajo de un equipo para lograr todos los objetivos del proyecto dentro de las limitaciones establecidas. La gestión de proyectos con Slack te permite dirigir a tu equipo y empresa completos a lo largo de un proyecto, al tiempo que mantienes la productividad.
Puedes usar Slack para gestionar todos los detalles de los proyectos en los que trabajes. Crea canales de proyectos para gestionar la colaboración diaria de los proyectos y listas para gestionar, rastrear y controlar todos los materiales de entrega.
Puedes usar las listas para gestionar proyectos de cualquier tipo. Los equipos de marketing pueden rastrear campañas, los equipos de TI pueden planificar proyectos de software, los equipos de ventas pueden prepararse para reuniones próximas con clientes y RR. HH. puede organizar los procesos de contratación e incorporación. Para obtener más información acerca de la disponibilidad de las listas según el plan, visita nuestra página de precios.