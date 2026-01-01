Puedes usar las listas para gestionar proyectos de cualquier tipo. Los equipos de marketing pueden rastrear campañas, los equipos de TI pueden planificar proyectos de software, los equipos de ventas pueden prepararse para reuniones próximas con clientes y RR. HH. puede organizar los procesos de contratación e incorporación. Para obtener más información acerca de la disponibilidad de las listas según el plan, visita nuestra página de precios.