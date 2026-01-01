Slack ofrece una forma más fácil y más organizada de trabajar. En lugar de usar cadenas de correo electrónico interminables, el trabajo en Slack se realiza en los canales, que son espacios flexibles para todas las personas, herramientas y archivos que necesitas para avanzar. A diferencia de cuando usas el correo electrónico, donde los mensajes se pueden perder rápidamente, puedes captar la atención de una persona específica con una notificación en Slack cuando necesitas una respuesta rápida. Slack también se conecta con las herramientas que más usas para trabajar, cosa que el correo electrónico no puede hacer. Déjanos ofrecerte unas cuantas razones más para que hagas el cambio. En muchos casos, sí. Las plataformas de chat de equipo permiten que los equipos se comuniquen al instante, organicen las conversaciones por tema e integren las herramientas de trabajo, lo que reduce la necesidad de usar el correo electrónico interno.