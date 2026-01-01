Incrementa la productividad, transforma las operaciones
Las empresas tecnológicas que usan Slack obtienen un ROI¹ promedio del 29 %, lo que impulsa la eficiencia de la organización con una automatización escalable y un conocimiento centralizado.
Presentamos la innovación más rápida
Actúa con eficiencia desde la idea hasta el lanzamiento
Mejora las aplicaciones existentes con más de 2500 integraciones de Slack
Conéctate al instante con las herramientas de audio y video incorporadas
16 %
más de rapidez a la hora de comercializar nuevos productos1
30 %
más de tiempo ahorrado gracias a la automatización de procesos2
Céntrate en lo que importa para obtener ingresos más rápidamente
Aumenta la productividad de los representantes y las tasas de éxito mediante la automatización de las tareas de ventas
Gana visibilidad y mejora la venta conjunta con Slack Connect
Ofrece a los equipos sus herramientas favoritas para empoderarlos
«Podemos realizar tareas repetitivas aún más rápido con nuestras asociaciones, en nuestros acuerdos de venta y para las necesidades de nuestros clientes con Slack Connect, lo que impulsa la innovación y la coordinación dentro del sector de la construcción».
Da prioridad a los clientes y a los ahorros
Resuelve los tickets más rápidamente con la automatización del enjambre de casos
Conéctate en Slack para reforzar las relaciones con los clientes
Encuentra las respuestas que necesitas a través de la búsqueda con tecnología de IA
29 %
más de rapidez en la resolución para equipos tecnológicos1
15 %
de reducción promedio en el costo por ticket2
Vuelve a definir la satisfacción del cliente con Slack y Salesforce
Simplifica el proceso de renovación desde el presupuesto hasta el pago con datos en tiempo real
Aborda las interrupciones en la cadena de suministro con visibilidad e información clave
Aumenta la satisfacción de los clientes con experiencias personalizadas
Incorpora herramientas donde trabajas y aumenta la eficiencia
Conéctate con todas tus herramientas favoritas, como Salesforce, Jira, Microsoft Office y muchas más.
Descubre cómo Slack ayuda a los equipos tecnológicos
Desbloquea la eficacia para la atención al cliente en el sector tecnológico
Optimiza las relaciones con tus socios tecnológicos
Agiliza el desarrollo de software con Slack
Con el bot de aprobaciones de Slack, nuestro equipo de ventas aprueba acuerdos con un 70 % más de rapidez
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y fortalecer las relaciones en todo el ecosistema tecnológico. Slack Connect reúne a tus equipos de forma segura con organizaciones externas, por ejemplo, con clientes, socios y proveedores. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Su diseño ofrece diversas formas para garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Brinda seguridad de nivel empresarial en cada capa, ya que se adhiere a múltiples certificaciones de cumplimiento y cumple el RGDP.
Además, Slack ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores controlar el cifrado de datos al detalle. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad integral de Slack.
Sí. Slack mejora tus herramientas, ya que te permite integrar software líder del sector y aplicaciones personalizadas directamente en la plataforma. Elige entre más de 2500 integraciones preinstaladas, incluidas las herramientas de productividad y del lugar de trabajo más populares, para ahorrar tiempo y evitar cambios de contexto.
Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, ya que permitió a los equipos estar al día con sus registros de Salesforce desde Slack.
Existen dos aplicaciones que conectan Salesforce con Slack. Para usar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce debe instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.
Aplicación de Slack para Salesforce
- Disponible en Salesforce AppExchange
- Consulta mensajes de Slack asociados con un registro
- Envía registros de Salesforce a Slack
- Configura alertas de registros en los canales de Slack
Aplicación de Salesforce para Slack
- Disponible en Slack Marketplace
- Busca los registros de Salesforce y obtén su vista previa para todos los objetos estándar
- Centraliza las alertas relevantes a los canales
- Agrega mensajes de Slack a los registros de Salesforce
Obtén más información acerca de cómo potenciar tus ventas con la integración de Slack + Salesforce y cómo funciona.