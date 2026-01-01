Slack para el sector tecnológico

Incrementa la productividad, transforma las operaciones

Las empresas tecnológicas que usan Slack obtienen un ROI¹ promedio del 29 %, lo que impulsa la eficiencia de la organización con una automatización escalable y un conocimiento centralizado.

  • Logotipo de Okta
  • Logotipo de Atlassian
Trabaja con velocidad y eficiencia

Presentamos la innovación más rápida

Descubre cómo IBM usa Slack

16 %

más de rapidez a la hora de comercializar nuevos productos1

30 %

más de tiempo ahorrado gracias a la automatización de procesos2

1Fuente: «The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams», Forrester, septiembre de 2020.
2Fuente: «FY23 Customer Success Metrics», Salesforce, encuesta a 119-149 usuarios de la tecnología de Slack, julio de 2022.
Consigue un crecimiento rentable

Céntrate en lo que importa para obtener ingresos más rápidamente

  • Aumenta la productividad de los representantes y las tasas de éxito mediante la automatización de las tareas de ventas

  • Gana visibilidad y mejora la venta conjunta con Slack Connect

  • Ofrece a los equipos sus herramientas favoritas para empoderarlos

«Podemos realizar tareas repetitivas aún más rápido con nuestras asociaciones, en nuestros acuerdos de venta y para las necesidades de nuestros clientes con Slack Connect, lo que impulsa la innovación y la coordinación dentro del sector de la construcción».

Kristopher M. Lengieza, Vicepresidente de asociaciones y alianzas internacionales, Procore
Conserva los clientes y auméntalos

Da prioridad a los clientes y a los ahorros

  • Resuelve los tickets más rápidamente con la automatización del enjambre de casos

  • Conéctate en Slack para reforzar las relaciones con los clientes

  • Encuentra las respuestas que necesitas a través de la búsqueda con tecnología de IA

Descubre cómo Intuit usa Slack para aumentar la satisfacción

29 %

más de rapidez en la resolución para equipos tecnológicos1

15 %

de reducción promedio en el costo por ticket2

1Fuente: «FY23 Customer Success Metrics», Salesforce, encuesta a 143-149 usuarios de Slack y Salesforce, 2022.
2Fuente: «The Total Economic Impact of Slack for Service Teams», Forrester, mayo de 2021.

Vuelve a definir la satisfacción del cliente con Slack y Salesforce

  • Simplifica el proceso de renovación desde el presupuesto hasta el pago con datos en tiempo real

  • Aborda las interrupciones en la cadena de suministro con visibilidad e información clave

  • Aumenta la satisfacción de los clientes con experiencias personalizadas

Más información acerca de las plantillas de Slack

Incorpora herramientas donde trabajas y aumenta la eficiencia

Conéctate con todas tus herramientas favoritas, como Salesforce, Jira, Microsoft Office y muchas más.

Ver todas las integraciones

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Descubre cómo Slack ayuda a los equipos tecnológicos

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Con el bot de aprobaciones de Slack, nuestro equipo de ventas aprueba acuerdos con un 70 % más de rapidez

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Preguntas frecuentes

Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y fortalecer las relaciones en todo el ecosistema tecnológico. Slack Connect reúne a tus equipos de forma segura con organizaciones externas, por ejemplo, con clientes, socios y proveedores. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.

Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Su diseño ofrece diversas formas para garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Brinda seguridad de nivel empresarial en cada capa, ya que se adhiere a múltiples certificaciones de cumplimiento y cumple el RGDP.

Además, Slack ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores controlar el cifrado de datos al detalle. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad integral de Slack.

Sí. Slack mejora tus herramientas, ya que te permite integrar software líder del sector y aplicaciones personalizadas directamente en la plataforma. Elige entre más de 2500 integraciones preinstaladas, incluidas las herramientas de productividad y del lugar de trabajo más populares, para ahorrar tiempo y evitar cambios de contexto.

Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, ya que permitió a los equipos estar al día con sus registros de Salesforce desde Slack.

Existen dos aplicaciones que conectan Salesforce con Slack. Para usar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce debe instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.

Aplicación de Slack para Salesforce

  • Disponible en Salesforce AppExchange
  • Consulta mensajes de Slack asociados con un registro
  • Envía registros de Salesforce a Slack
  • Configura alertas de registros en los canales de Slack

Aplicación de Salesforce para Slack

  • Disponible en Slack Marketplace
  • Busca los registros de Salesforce y obtén su vista previa para todos los objetos estándar
  • Centraliza las alertas relevantes a los canales
  • Agrega mensajes de Slack a los registros de Salesforce

Obtén más información acerca de cómo potenciar tus ventas con la integración de Slack + Salesforce y cómo funciona.

Para todo tipo de equipos

Independientemente de la rama de la organización que consideres principal, puedes capacitar a todos los equipos para dar rienda suelta a su potencial de productividad.
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