Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, ya que permitió a los equipos estar al día con sus registros de Salesforce desde Slack.

Existen dos aplicaciones que conectan Salesforce con Slack. Para usar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce debe instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.

Aplicación de Slack para Salesforce

Disponible en Salesforce AppExchange

Consulta mensajes de Slack asociados con un registro

Envía registros de Salesforce a Slack

Configura alertas de registros en los canales de Slack

Aplicación de Salesforce para Slack

Disponible en Slack Marketplace

Busca los registros de Salesforce y obtén su vista previa para todos los objetos estándar

Centraliza las alertas relevantes a los canales

Agrega mensajes de Slack a los registros de Salesforce

Obtén más información acerca de cómo potenciar tus ventas con la integración de Slack + Salesforce y cómo funciona.