Haz que tu vida laboral sea más simple, agradable y productiva.
Slack es la plataforma de trabajo impulsada por IA que reúne todas tus conversaciones, aplicaciones y clientes en un solo lugar. Slack ayuda a las empresas de todos los tamaños en todo el mundo a crecer y a hacer que la productividad se dispare.
Salesforce adquirió Slack en 2021.
Más de 200 mil
clientes
de pago
77
empresas del
listado Fortune 100
+ de 150
países tienen
usuarios activos en Slack
Creamos el ecosistema principalmente digital para el trabajo
Conecta tus conversaciones con las herramientas y los servicios que usas para trabajar. El equipo de la plataforma de Slack, que cuenta con más de 2500 aplicaciones y una API sólida, colabora con socios y programadores de todo el mundo para crear aplicaciones e integraciones que permiten agilizar el trabajo, automatizar tareas rutinarias y brindan contexto a las conversaciones en Slack.
Entre nuestros socios se incluyen las empresas de SaaS más grandes del mundo y más de 1000 productos que están definiendo el futuro del trabajo.
Slack Marketplace te da acceso a miles de aplicaciones que pueden aumentar el potencial de tu equipo de Slack.
El Slack Fund es un fondo de capital de riesgo que invierte y colabora con emprendedores para crear las próximas grandes empresas de software.
Quiénes somos y cómo unirse a nosotros
Vivimos por y para nuestra misión, y mejorar la vida laboral de las personas empieza en nuestra propia empresa. Estamos construyendo una plataforma y unos productos en los que creemos; somos un equipo sólido y diverso de personas curiosas y creativas que queremos dar lo mejor de nosotros mismos y apoyarnos mutuamente en el proceso.
Los empleos en Slack ofrecen todo tipo de oportunidades y una vida laboral más simple, agradable y productiva.
El objetivo de la iniciativa Slack for Good es impulsar la presencia de grupos de personas que tradicionalmente han tenido escasa representación en el sector tecnológico.
Oficinas globales
¡Trabajamos en Slack y desde oficinas de Salesforce de todo el mundo! Para ver todas las oficinas de Salesforce, visita Salesforce.com.
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