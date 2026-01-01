Haz que tu vida laboral sea más simple, agradable y productiva.

Slack es la plataforma de trabajo impulsada por IA que reúne todas tus conversaciones, aplicaciones y clientes en un solo lugar. Slack ayuda a las empresas de todos los tamaños en todo el mundo a crecer y a hacer que la productividad se dispare.

Salesforce adquirió Slack en 2021.

  • Más de 200 mil

    clientes
    de pago

  • 77

    empresas del
    listado Fortune 100

  • + de 150

    países tienen
    usuarios activos en Slack

AmeritradeTargetUberOne MedicalEtsyU.S. Department of Veteran AffairsIntuitExpediaAirbnb

Creamos el ecosistema principalmente digital para el trabajo

Conecta tus conversaciones con las herramientas y los servicios que usas para trabajar. El equipo de la plataforma de Slack, que cuenta con más de 2500 aplicaciones y una API sólida, colabora con socios y programadores de todo el mundo para crear aplicaciones e integraciones que permiten agilizar el trabajo, automatizar tareas rutinarias y brindan contexto a las conversaciones en Slack.

Entre nuestros socios se incluyen las empresas de SaaS más grandes del mundo y más de 1000 productos que están definiendo el futuro del trabajo.

Slack Marketplace te da acceso a miles de aplicaciones que pueden aumentar el potencial de tu equipo de Slack.

El Slack Fund es un fondo de capital de riesgo que invierte y colabora con emprendedores para crear las próximas grandes empresas de software.

Quiénes somos y cómo unirse a nosotros

Vivimos por y para nuestra misión, y mejorar la vida laboral de las personas empieza en nuestra propia empresa. Estamos construyendo una plataforma y unos productos en los que creemos; somos un equipo sólido y diverso de personas curiosas y creativas que queremos dar lo mejor de nosotros mismos y apoyarnos mutuamente en el proceso.

Los empleos en Slack ofrecen todo tipo de oportunidades y una vida laboral más simple, agradable y productiva.

El objetivo de la iniciativa Slack for Good es impulsar la presencia de grupos de personas que tradicionalmente han tenido escasa representación en el sector tecnológico.

Oficinas globales

¡Trabajamos en Slack y desde oficinas de Salesforce de todo el mundo! Para ver todas las oficinas de Salesforce, visita Salesforce.com.

Noticias de Slack

Para leer más noticias sobre la empresa, visita nuestra Redacción

Blog

Descubriendo el potencial de la conversación: de qué manera la nueva plataforma de Slack favorece la era de los agentes

Blog

Conoce a Slackbot: tu agente de IA personal para el trabajo

Blog

Lanzamiento de funciones de Slack: mejores conexiones para todo tipo de tareas

Blog

Slack potencia, de forma segura, a los agentes de terceros con el contexto de tu trabajo

Blog

Descubriendo el potencial de la conversación: de qué manera la nueva plataforma de Slack favorece la era de los agentes

Blog

Conoce a Slackbot: tu agente de IA personal para el trabajo

Blog

Lanzamiento de funciones de Slack: mejores conexiones para todo tipo de tareas

Blog

Slack potencia, de forma segura, a los agentes de terceros con el contexto de tu trabajo