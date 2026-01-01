Creamos el ecosistema principalmente digital para el trabajo

Conecta tus conversaciones con las herramientas y los servicios que usas para trabajar. El equipo de la plataforma de Slack, que cuenta con más de 2500 aplicaciones y una API sólida, colabora con socios y programadores de todo el mundo para crear aplicaciones e integraciones que permiten agilizar el trabajo, automatizar tareas rutinarias y brindan contexto a las conversaciones en Slack.

Entre nuestros socios se incluyen las empresas de SaaS más grandes del mundo y más de 1000 productos que están definiendo el futuro del trabajo.

Slack Marketplace te da acceso a miles de aplicaciones que pueden aumentar el potencial de tu equipo de Slack.

El Slack Fund es un fondo de capital de riesgo que invierte y colabora con emprendedores para crear las próximas grandes empresas de software.