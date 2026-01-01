Creazione dell’ecosistema completamente digitale per il lavoro

Collega le tue conversazioni con gli strumenti e i servizi che utilizzi per portare a termine il lavoro. Con oltre 2.500 app e un’API avanzata, il team della piattaforma Slack lavora con partner e sviluppatori in tutto il mondo per creare app e integrazioni che snelliscono il lavoro, automatizzano le attività più comuni e forniscono contesto alle conversazioni in Slack.

I nostri partner comprendono le maggiori aziende SaaS del mondo e oltre 1.000 prodotti che stanno modellando il futuro del lavoro.

Slack Marketplace ti dà accesso a migliaia di app che possono ampliare le capacità del tuo team in Slack.

Slack Fund è un fondo venture capital che effettua investimenti e collabora con imprenditori che creano le future grandi aziende di software.