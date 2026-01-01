Per una vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva.
Slack è la piattaforma basata sull’IA per il lavoro che riunisce tutte le conversazioni, app e clienti in un unico posto. In tutto il mondo, Slack aiuta le aziende di qualsiasi dimensione a crescere e ottimizzare la produttività.
Slack è stato acquisito da Salesforce nel 2021.
Oltre 200.000
clienti
paganti
77
società di Fortune 100
utilizzano Slack
Oltre 150
Paesi hanno
utenti attivi al giorno in Slack
Creazione dell’ecosistema completamente digitale per il lavoro
Collega le tue conversazioni con gli strumenti e i servizi che utilizzi per portare a termine il lavoro. Con oltre 2.500 app e un’API avanzata, il team della piattaforma Slack lavora con partner e sviluppatori in tutto il mondo per creare app e integrazioni che snelliscono il lavoro, automatizzano le attività più comuni e forniscono contesto alle conversazioni in Slack.
I nostri partner comprendono le maggiori aziende SaaS del mondo e oltre 1.000 prodotti che stanno modellando il futuro del lavoro.
Slack Marketplace ti dà accesso a migliaia di app che possono ampliare le capacità del tuo team in Slack.
Slack Fund è un fondo venture capital che effettua investimenti e collabora con imprenditori che creano le future grandi aziende di software.
Chi siamo e come unirsi a noi
Viviamo seguendo la nostra missione e il miglioramento della vita lavorativa delle persone inizia dalla nostra stessa azienda. Stiamo creando una piattaforma e prodotti in cui crediamo, nonché un team forte e diversificato di persone creative e curiose, che vogliono fare il miglior lavoro della loro vita supportandosi a vicenda.
Le opportunità di lavoro in Slack offrono ogni tipo di possibilità e una vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva.
Slack for Good punta ad aumentare la presenza nell’industria tecnologica delle persone storicamente sottorappresentate.
Uffici globali
Lavoriamo in Slack e da uffici di Salesforce in tutto il mondo! Per vedere tutti gli uffici di Salesforce, visita Salesforce.com.
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