Per una vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva.

Slack è la piattaforma basata sull’IA per il lavoro che riunisce tutte le conversazioni, app e clienti in un unico posto. In tutto il mondo, Slack aiuta le aziende di qualsiasi dimensione a crescere e ottimizzare la produttività.

Slack è stato acquisito da Salesforce nel 2021.

  • Oltre 200.000

    clienti
    paganti

  • 77

    società di Fortune 100
    utilizzano Slack

  • Oltre 150

    Paesi hanno
    utenti attivi al giorno in Slack

AmeritradeTargetUberOne MedicalEtsyU.S. Department of Veteran AffairsIntuitExpediaAirbnb

Creazione dell’ecosistema completamente digitale per il lavoro

Collega le tue conversazioni con gli strumenti e i servizi che utilizzi per portare a termine il lavoro. Con oltre 2.500 app e un’API avanzata, il team della piattaforma Slack lavora con partner e sviluppatori in tutto il mondo per creare app e integrazioni che snelliscono il lavoro, automatizzano le attività più comuni e forniscono contesto alle conversazioni in Slack.

I nostri partner comprendono le maggiori aziende SaaS del mondo e oltre 1.000 prodotti che stanno modellando il futuro del lavoro.

Slack Marketplace ti dà accesso a migliaia di app che possono ampliare le capacità del tuo team in Slack.

Slack Fund è un fondo venture capital che effettua investimenti e collabora con imprenditori che creano le future grandi aziende di software.

Chi siamo e come unirsi a noi

Viviamo seguendo la nostra missione e il miglioramento della vita lavorativa delle persone inizia dalla nostra stessa azienda. Stiamo creando una piattaforma e prodotti in cui crediamo, nonché un team forte e diversificato di persone creative e curiose, che vogliono fare il miglior lavoro della loro vita supportandosi a vicenda.

Le opportunità di lavoro in Slack offrono ogni tipo di possibilità e una vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva.

Slack for Good punta ad aumentare la presenza nell’industria tecnologica delle persone storicamente sottorappresentate.

Uffici globali

Lavoriamo in Slack e da uffici di Salesforce in tutto il mondo! Per vedere tutti gli uffici di Salesforce, visita Salesforce.com.

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