Lavora senza limiti nei canali.
I canali danno la possibilità di riunire le persone e le informazioni giuste. Allinea qualsiasi argomento, condividi una conoscenza collettiva e agisci con l’aiuto dell’IA.
Porta le conversazioni fuori dalla posta in arrivo.
I canali sono spazi flessibili e trasparenti dove poter lavorare insieme. Discuti di progetti, condividi file, automatizza i processi... in un canale, puoi fare di tutto; e puoi crearne quanti ne vuoi.
Crea la visione più completa per ogni cliente.
I canali Salesforce portano Salesforce in Slack e Slack in Salesforce. Ottieni aggiornamenti in tempo reale, crea strategie sulle opportunità e modifica i record: tutto in un solo canale dedicato alle collaborazioni presente sia su Salesforce che su Slack.
Crea un riepilogo dei canali e risparmia tempo con l’aiuto dell’IA.
L’IA di Slack lavora con te... direttamente nei canali e nelle conversazioni. Ottieni sintesi quotidiane di interi canali, rimani al passo con riepiloghi intelligenti e guadagna del tempo per lavorare ai tuoi progetti più importanti.
Lavora con persone esterne all’azienda, direttamente su Slack.
I canali Slack Connect ti permettono di lavorare con i clienti, i partner e le agenzie più importanti come se stessi collaborando (e con gli stessi livelli di sicurezza) col tuo team.
Sicuri. Ricercabili. Intelligenti.
Che il tuo team sia formato da dieci persone o da 10.000, i canali ti permettono di accelerare il lavoro.
Più sicurezza rispetto alle e-mail
Tutte le tue informazioni sono criptate con una sicurezza a livello aziendale e conformi alle regolamentazioni dell’industria.
Attingi dalla memoria della tua azienda
Costruisci una conoscenza collettiva e conserva la memoria istituzionale; sbloccale con la ricerca basata su IA.
Fatti aiutare dall’IA per arrivare al punto.
Ti serve del tempo per concentrarti? Le sintesi e i riepiloghi ti permettono di restare aggiornato sulle conversazioni che ti sei perso.
Slack inizia sempre da un canale.
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Domande frequenti
Gli MD sono solo tra te e uno o più destinatari. Considerala come una conversazione privata tra delle persone in una piccola stanza.
Con i canali puoi riunire le persone giuste in un unico spazio e organizzarti per raggiungere un obiettivo comune. È possibile rendere i canali pubblici o privati e ogni membro che viene aggiunto a un canale può leggere facilmente i messaggi precedenti per mettersi in pari. Entrare e uscire dai canali è facile e puoi sempre trovarli nella barra laterale o attraverso la ricerca.
Puoi invitare persone esterne alla tua azienda a condividere un canale in Slack usando la loro e-mail. Potrebbe essere necessaria l’approvazione degli amministratori per gli inviti che invii. A seconda delle impostazioni di Slack di ogni azienda, potrebbe essere necessaria l’approvazione degli amministratori per accettare l’invito.
Bastano pochi clic per iniziare a lavorare a stretto contatto con fornitori, clienti e altri collaboratori. Il nostro team di vendita è a disposizione per aiutarti a iniziare.
I canali di Salesforce offrono ai team uno spazio dedicato per lavorare insieme per sostenere un cliente specifico, una trattativa o qualsiasi altro argomento registrato su Salesforce. I canali di Salesforce includono i dati importanti dei clienti e le azioni rapide del CRM connettono le conversazioni del team ai dati del cliente, offrendo così più valore e convenienza rispetto a un canale standard.
Per scoprire come configurare i canali Salesforce per la tua organizzazione, visita il centro assistenza di Slack.
L’IA comunica con te nella lingua che hai impostato nelle preferenze linguistiche individuali. Se desideri che l’IA ti risponda in un'altra lingua, modifica le preferenze linguistiche di Slack. L’IA può anche tradurre i messaggi in Slack nella lingua di traduzione che hai impostato.
Quando avvii un riepilogo, una sintesi o una ricerca, l’IA in Slack invia al modello linguistico solo i messaggi più rilevanti per generare il risultato. Per farlo, i messaggi di Slack vengono filtrati attraverso diversi modelli specifici per lingua che identificano e classificano le informazioni più pertinenti. Quando diciamo che una lingua è supportata, significa che dispone di modelli di filtro dedicati e che abbiamo eseguito test di qualità sui risultati.
Attualmente, le lingue supportate includono cinese (semplificato o tradizionale), inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Se usi Slack in una lingua non disponibile nelle preferenze, l’IA in Slack restituirà comunque dei risultati, ma potresti notare una differenza nella qualità.