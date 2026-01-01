Gli MD sono solo tra te e uno o più destinatari. Considerala come una conversazione privata tra delle persone in una piccola stanza.

Con i canali puoi riunire le persone giuste in un unico spazio e organizzarti per raggiungere un obiettivo comune. È possibile rendere i canali pubblici o privati e ogni membro che viene aggiunto a un canale può leggere facilmente i messaggi precedenti per mettersi in pari. Entrare e uscire dai canali è facile e puoi sempre trovarli nella barra laterale o attraverso la ricerca.