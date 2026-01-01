Ottieni di più con un piano a pagamento di Slack
Perché effettuare l'aggiornamento? Con i piani a pagamento di Slack, avrai a disposizione più funzioni, più connessioni e anche più collaborazione.
Investire nel lavoro in team dà i suoi frutti
338%
di ritorno sugli investimenti1Tutti i valori sono indicati come valore attuale triennale ponderato per il rischio. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.
$ 2,1
milioni di risparmi in termini di produttività1Tutti i valori sono indicati come valore attuale triennale ponderato per il rischio. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.
85%
degli utenti afferma che Slack ha migliorato la comunicazione2Tutti i valori sono indicati come valore attuale triennale ponderato per il rischio. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.
69%
degli utenti si affida a Slack per completare il lavoro2Media ponderata. Basata su 2.707 risposte fornite in un sondaggio a cui hanno partecipato utenti settimanali di Slack in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada con un margine di errore di circa il 2% con intervallo di confidenza al 95% (dicembre 2021).
Introduci maggiore flessibilità nella tua produttività
- Avvia un incontro di team per brevi conversazioni o registra un clip video per condividere gli aggiornamenti in tutte le sedi e tutti i fusi orari.
- Integra tutti gli strumenti. Puoi generare report, avviare riunioni, aprire ticket e molto altro ancora senza uscire da Slack.
- Automatizza i processi e le attività quotidiane con Workflow Builder per aumentare la produttività. Tutto senza necessità di codice.
Lavora più velocemente con i partner tramite Slack Connect
- Collabora in modo semplice con clienti e altri partner aziendali riunendo tutti nei canali.
- Invia messaggi e condividi file in tempo reale in modo che tutti siano aggiornati, indipendentemente da dove si trovino.
- Riduci l’esposizione ad attacchi di phishing e spam, inevitabili quando si utilizzano le e-mail.
Ottieni il massimo dalle tue funzioni preferite di Slack
Confronta i vantaggi
Free
Messaggistica (cronologia di 90 giorni)
Conversazioni audio e video con condivisione schermo (fino a 30 minuti)
Registrazione di clip video (clip)
Integrazioni con altri strumenti (fino a 3 strumenti)
Piani a pagamento
Messaggistica (illimitata)
Conversazioni audio e video con condivisione schermo (incontri di gruppo illimitati)
Registrazione di clip video (clip)
Integrazioni con altri strumenti (illimitate)
Collaborazione con organizzazioni esterne (Slack Connect)
Collabora e gestisci i progetti con documenti ed elenchi (canvas ed elenchi)
Automatizza le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo (Workflow Builder)
Sicurezza e protezione dei dati avanzate (SSO, integrazioni DLP e altro)
Supporto specifico della conformità (supporto HIPAA, e-discovery e altro)
|Confronta i vantaggi
|Free
|Piani a pagamento
Messaggistica illimitata
Cronologia di 90 giorni
Illimitata
Conversazioni audio e video con condivisione schermo
Solo incontri individuali
Incontri di gruppo
Integrazione con altri strumenti
Fino a 10 app
Illimitata
Collaborazione con organizzazioni esterne
Solo messaggi 1:1
Messaggi esterni di gruppo
Creazione e gestione dei progetti in documenti ed elenchi
-
Canvas ed elenchi
Lavoro potenziato dall’IA
-
Riepiloghi IA delle conversazioni, ricerca, generazione di workflow, sintesi quotidiane
Automatizzazione delle attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo
-
Workflow Builder
Sicurezza migliorata
-
SSO basato su SAML, SCIM
Supporto della conformità
-
Criteri di conservazione globali, esportazioni di dati, supporto HIPAA e altro
Scopri come altri clienti usano Slack
Domande frequenti
Purtroppo no. Slack è stato concepito per i team, pertanto è utile solo se coinvolge tutto il tuo team. Per aggiornare Slack, dovrai aggiornare il piano dell’intera area di lavoro contemporaneamente.
No! Slack cresce con la tua organizzazione, per cui non dovrai mai preoccuparti di limitare il numero di persone nei canali o nel team.
Dopo l'aggiornamento a Pro, i team gratuiti avranno accesso ai dati dell'area di lavoro dei 12 mesi precedenti, inclusi file, messaggi e altri contenuti.
Per maggiori informazioni su ogni piano, visita la nostra pagina dei prezzi. Puoi anche contattarci e saremo lieti di illustrarti ogni piano per trovare quello giusto per te.
Sì! Scopri di più here.
1Tutti i valori sono indicati come valore attuale triennale ponderato per il rischio. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.
2Media ponderata. Basata su 2.707 risposte fornite in un sondaggio a cui hanno partecipato utenti settimanali di Slack in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada con un margine di errore di circa il 2% con intervallo di confidenza al 95% (dicembre 2021).